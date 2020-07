Bielsa salió a saludar a los fanáticos de Leeds que se acercaron a su casa Crédito: Captura de video

La revolución de Marcelo Bielsa en Leeds sigue sumando capítulos para el recuerdo. Horas después de sellarse el ascenso a la Premier League tras 16 años de espera, y mientras miles de fanáticos celebran el título en las inmediaciones del estadio Elland Road, un grupo de vecinos e hinchas se acercó hasta la casa del Loco para saludarlo y celebrar junto con el gran ídolo del equipo inglés.

Con su clásico jogging gris y una campera deportiva negra, Bielsa decidió salir a saludar y agradecerle a las personas que lo esperaban en la calle. Entre gritos, aplausos y celulares que comenzaban a aparecer para retratar el emotivo momento, el técnico argentino comenzó a saludar a los presentes, chocó su codo izquierdo con varios de ellos y les dijo en un escueto inglés: "No hablo inglés. Todo lo que puedo decir es: ¡gracias!".

"¡Muchas gracias por todo! ¡Muchas gracias por todo!", le dijo un fanático en español, y el Loco volvió a repetir en varias ocasiones: "¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you!" ("¡Gracias!"). Además, mientras le repetían que lo amaban y le agradecían por el ascenso, tres niños hasta se dieron el lujo de llevarse una foto de recuerdo con el DT.

El video fue compartido en Twitter por Gareth Boyes, un joven fanático de Leeds, y rápidamente se viralizó por todo el mundo, recolectando miles y miles de reproducciones, comentarios y me gusta.

La gloria de Leeds llegó fuera del campo de juego y lejos de su gente, por eso los festejos no son los habituales. No solo por la pandemia de coronavirus que no permite el público en los estadios del Reino Unido, sino porque el equipo de Bielsa ascendió sin jugar todavía en la fecha 45, la penúltima del torneo: este viernes, West Bromwich Albion -el escolta- perdió por 2-1 ante Huddersfield como visitante y la diferencia de puntos se volvió irremontable.

Con 87 puntos, el equipo de Bielsa se sostiene en la cima de la segunda división inglesa con una distancia de cinco unidades sobre West Bromwich (82) al que tan solo le queda un partido por disputar. Como ascienden los dos primeros del campeonato, el boleto a la Premier quedó asegurado para Leeds, que además quedó a un paso de salir campeón: necesita un punto de los próximos dos en juego o un tropezón de Brentford, tercero con 81 unidades.