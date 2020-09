Koeman quiere darle un giro total al difícil presente de Barcelona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 08:18

Ronald Koeman ya lleva varios días como DT de Barcelona, y en todo este este tiempo reunió unos cuantos elementos para empezar a darle un giro a un equipo que en los últimos años perdió competitividad y peso específico, tanto en Europa como a nivel local. En la Champions League fue eliminado con el cachetazo inolvidable ante Bayern Munich (8-2) y perdió la Liga a manos de Real Madrid. La situación es apremiante.

Como sucesor de Quique Setién y en su afán por darle un lavado de cara al club catalán, el neerlandés se maneja con una suerte de "10 mandamientos" que marcan su estilo de conducción y fueron detallados por el diario Sport. En este contexto, el gran desafío es volver a aprovechar al máximo a Lionel Messi, que hoy se entrenó por primera vez con todo el grupo.

Meritocracia

Jugará quien lo merezca. No dudará en tomar una decisión poco popular. Para él, el beneficio del grupo está por encima del individual. No se casará con nadie y ya dio una muestra que fue capaz de comunicarles a Luis Suárez, Rakitic y Arturo Vidal que no contaría con ellos. Desde el primer minuto premiará a quien se esfuerce, a quien trabaje y a quien demuestre en los entrenamientos y en los partidos su calidad. Recurre a la fórmula aprendida de Cruyff: una cosa es mantener una buena relación con los jugadores y otra muy diferente tener manga ancha.

Crédito: Barcelona

Preparación física

Cuando llegó, Koeman detectó que el equipo no está como debería estar a nivel físico. En el tramo final de las últimas temporadas los jugadores llegaron con las energías justas y siempre fueron superados por sus rivales de forma aplastante (Roma, Liverpool, Bayern Munich). Su idea es imponer los sistemas de entrenamientos que él hacía en el Southampton y Everton. El DT busca que el Barça pueda jugar mano a mano contra rivales donde impere el físico. Confía mucho en el trabajo del equipo de Albert Roca, de quien Rijkaard siempre le habló maravillas.

La pelota parada

Koeman fue un protagonista clave de Barcelona, al anotar el gol de tiro libre en Wembley ante Sampdoria, que le dio al club la primera Champions de la historia. El neerlandés es un amante de este tipo de faltas, al igual que los córners. Sabe Koeman que las faltas tienen un dueño exclusivo con Messi, pero entiende que hay un terreno grande para mejorar. Le sorprende el poco número de goles que se han conseguido después de un saque de esquina.

Crédito: El Mercurio

Presión alta

Una marca registrada del Barça en los últimos años había sido la presión alta en campo del rival. Una faceta muy trabajada en la época de Guardiola y en la primera temporada de Luis Enrique y que se ha ido perdiendo poco a poco. Koeman detectó que el Barça es muy vulnerable sin balón y que el sistema defensivo hizo aguas. El equipo repliega tarde y mal, seguramente porque también fallan las piernas. No sabe protegerse la espalda tras una pérdida de balón. Ronald está empecinado en revertir esta situación, de ahí que en los entrenamientos esté trabajando mucho este aspecto. Recuperar la presión y tener orden defensivo es un aspecto irrenunciable para el holandés.

Cantera

En todos los equipos donde ha estado, Koeman ha demostrado que confía ciegamente en el talento joven. No apostará por un jugador de divisiones inferiores si cree que no está preparado solo porque quede bien y sea popular ir subiendo jóvenes del Barcelona B. Incluso en su etapa en el Valencia supo encontrar petróleo: Mata fue una apuesta suya. En el Barça le abrirá la puerta a todos aquellos jóvenes que demuestren condiciones. Está muy contento con el nivel de Ansu Fati y Riqui Puig y seguirá muy de cerca a otros jóvenes con los que ha trabajado estos días. Koeman es de los entrenadores que antes de ir a buscar fuera una posición concreta mira hacia abajo para ver si la solución está en casa.

Fuente: Reuters

Vestuario blindado

La atmósfera "envenenada" que existe en el club le preocupa mucho a Koeman, porque sabe que si el plantel y el staff no se aíslan de lo que se dice, se comenta y se escribe, puede dañar la convivencia del vestuario. Por eso hará todo lo posible para blindar el trabajo que está llevando a cabo en la Ciudad Deportiva. Pide a sus dirigidos que solamente se preocupen de lo que pasa dentro, por eso le urge que se solucione la salida de algunos jugadores y la llegada de los nuevos fichajes, para poder tenerlo todo controlado y empezar a trabajar en una sola dirección: ganar jugando bien.

Profesionalismo

Koeman exige a sus jugadores y a su staff un comportamiento acorde a la institución que representan. Le gustan los buenos modales, la educación, el respeto y una profesionalidad intachable. Sabe que los nuevos tiempos no tienen nada que ver con los de su época de jugador, pero pedirá a sus futbolistas que piensen las 24 horas del día en el Barça, en su profesión, que cuiden su alimentación, las horas de descanso y que sus compromisos personales no se interpongan con sus obligaciones con el equipo.

Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Fernando Bustamante

Sistema de juego/velocidad

No variará sustancialmente a lo que sucedió en los últimos años, porque el Barça de Koeman también querrá ser dueño del balón y dominar a rival a partir de la posesión. El DT quiere que uno de sus delanteros siempre esté abierto contra la línea, para fijar al contrario, para dar profundidad al ataque. La idea es que De Jong o Busquets sigan construyendo el juego y saliendo entre los centrales, con los dos laterales avanzados y un centro del campo donde mezclará control técnico con poderío físico. Hará mucho hincapié en la velocidad. Quiere un equipo que juegue rápido, a dos toques máximo. Detectó en los últimos años dos falencias: la lentitud y los contínuos pases de seguridad en la zona que nunca hacen daño al oponente. Buscará convencer a los suyos que arriesguen más y para eso les pedirá valentía y coraje.

Personalidad

Algunos jugadores como Dembélé, De Jong, Coutinho, Semedo, Griezmann, Junior estuvieron por debajo de sus posibilidades la última temporada. A todos ellos, como a Ansu Fati, Koeman les pide que tengan personalidad, que crean en ellos mismos, porque si los compró el Barça es porque lo hicieron muy bien en sus anteriores equipos. Quiere que tiren del carro, que sean protagonistas y que no esperen a que sean otros compañeros los que resuelvan los partidos. Seguramente son mucho mejores de lo que realmente creen y si su rendimiento ha sido inferior al esperado es por falta de confianza en ellos mismos. Frente a la presión, Koeman cree que son perfectamente recuperables y les va a dar oportunidades.

Fuente: Reuters

¿Y Messi?

La primera conversación que tuvieron Koeman y Messi fue muy cordial y respetuosa. Leo conoce a la perfección quién es Koeman y qué significa para el barcelonismo y le infunde un enorme respeto que sea el entrenador que vaya a gestionar el vestuario. y los egos de sus integrantes. Koeman espera de Messi exactamente lo mismo que todo el barcelonismo: que sea ese líder que marca diferencias en el terreno de juego, una inspiración para el resto de compañeros y también un ejemplo. El DT espera que Messi sea su mejor aliado en este nuevo proyecto, porque si Leo no da lo mejor de sí mismo, difícilmente este proyecto comenzará con buen pie. Koeman está convencido que con Messi ilusionado e implicado las cosas serán menos difíciles, que no es lo mismo que más fáciles.