Los antecedentes polémicos de Andrés Gariano, el árbitro que forjó su carácter en las ligas de campo

La última fecha de la etapa regular del torneo Clausura expuso la crisis que envuelve al fútbol argentino, con el eje de las controversias en los árbitros. La polémica actuación de Andrés Gariano en el empate 1 a 1 que protagonizaron Barracas Central y Huracán se sumó a la escandalosa tarea que un día antes desempeñó Pablo Echavarría en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, donde Deportivo Madryn logró la clasificación para disputar el segundo ascenso al superar 1 a 0 a Deportivo Morón.

El lunes, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, el Guapo se jugaba la chance de disputar por primera vez una copa internacional, porque una victoria lo ubicaba en puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual. Las aspiraciones del Globo eran menores, pero de empuje para su presente: ser parte de los playoffs del torneo Clausura. La igualdad dejó a los dos clubes fuera de la escena en ambos objetivos, aunque el comportamiento del árbitro durante y tras la finalización del encuentro resultó cuestionable: la sanción de dos penales tras el llamado del VAR, y una amenaza verbal al entrenador Frank Kudelka, los actos descontrolados.

El juego fue el cuarto en el que Gariano fue designado para dirigir a Barracas Central en la temporada, equiparando la cantidad de partidos en los que Nicolás Lamolina, Darío Herrera y Nicolás Ramírez condujeron al Guapo. La estadística ofrece un triunfo -3-1 sobre Banfield- y tres empates y todos por el mismo marcador: dos veces con Belgrano, ambos 1-1, y el del lunes con Huracán. En dos de esos cuatro cotejos, Gariano quedó rodeado por fallos discutidos.

El último antecedente resultó en el mismo estadio, pero el rival fue Belgrano: Andrés Uvita Fernández marcó a los 42 minutos del primer tiempo, pero intervino el VAR, a cargo de Adrián Franklin. Tras la revisión de la jugada se anuló la conquista por una presunta infracción de Franco Jara sobre Yonatthan Rak. “Veo falta en APP [Atacking Possession Phase o fase de ataque con posesión del balón], del número 29 celeste en contra del 15 blanco. Decisión final, tiro libre directo”, expresó Gariano, ante la incredulidad del director técnico Ricardo Zielinski, que estalló con sonrisas irónicas en un intento de entender las razones que invalidaron el gol. No fue la única acción en la que el VAR intervino en ese partido, aunque en la nueva participación corrigió un error del juez asistente Sebastián Ranieri, que marcó posición adelantada de Jara en el gol con el que Belgrano finalmente igualó el marcador.

La reacción risueña del Ruso Zielinski, DT de Belgrano, mientras el árbitro Andrés Gariano anunciaba la anulación del gol de Andrés Uvita Fernández Captura TV

“Con respecto al gol, trato de no opinar sobre los árbitros. Fue el VAR el que lo llamó al árbitro. Cuando te favorecen, hablás; cuando no te favorecen, criticás… No es así: prefiero evitar el tema del árbitro”, la única referencia que hizo Zielinski, tras el empate.

Belgrano tenía por delante las semifinales de la Copa Argentina –cayó con Argentinos- y el Ruso evitó polemizar sobre esa jugada. El delantero Uvita Fernández, entre bromas y desazón, disparó: “No me pueden anular eso: ¡golazo hice! Qué se le va a hacer, la verdad tenía ganas de decir cada cosa. No la vi, ni la quiero ver, pero la voy a anotar para el video [de sus mejores jugadas]”, señaló el artillero.

Barilochense, a los tres años de edad Gariano se mudó a Rosario. Estudió profesorado de educación física y en paralelo inició un curso de árbitro de fútbol; también hizo uno de voleibol. En 2005 comenzó a dirigir en baby fútbol y dos años más tarde hizo su estreno en primera, en las ligas de campo. “La Liga del campo me dio toda la experiencia que puedo reflejar en las canchas que me toca dirigir. Me formé como árbitro en el campo, en cuanto a carácter y temperamento. Y después, técnicamente y físicamente uno mejora por estar en la élite del fútbol argentino. En el campo, el alambrado es de un metro y medio, de la línea de banda al alambrado son 40 centímetros y te pueden agarrar de la camiseta o tirarte agua caliente. Los jugadores, al principio, como no te conocen, te apuran, te aprietan, pero uno formó un carácter para poder crecer como árbitro”, señaló Gariano, en diciembre de 2020, en una charla con La Capital de Rosario.

Andrés Gariano firmó contrato con la AFA en 2018 y dos años después debutó en Primera Mario Sar

En 2018 firmó contrato con la Asociación del Fútbol Argentino y el estreno en la elite llegó el 19 de diciembre de 2020, por la zona Complementación A, en la victoria 1 a 0 de Aldosivi sobre Patronato, en Paraná. En ese juego, expulsó a Brian Nievas, del equipo entrerriano, y amonestó a seis jugadores.

Los partidos de Barracas no fueron los únicos en los que la lupa se posó sobre el desempeño de Gariano. El 5 de octubre pasado, Godoy Cruz e Independiente empataron 1 a 1 y los dos equipos reclamaron penales. Los mendocinos, apenas se inició el encuentro, tras un empellón de Franco Paredes sobre Agustín Auzmendi; los Rojos, después de que Matías Abaldo remató desde dentro del área, Juan Sebastián Morán giró el cuerpo para bloquear y desvió la pelota con el antebrazo derecho, despegado del cuerpo. En ninguna de las dos oportunidades, Gariano sancionó o fue convocado para revisar la jugada por el VAR, donde actuó Germán Delfino.

El arquero Marcos Ledesma en el suelo y el defensor Kevin Jappert enseña un proyectil al árbitro Andrés Gariano, en el partido entre Banfield y Barracas Central

El año pasado, Estudiantes se quejó de la actuación en la eliminación de la Copa Argentina, ante Central Córdoba, de Santiago del Estero, que al final de la aventura terminó levantando el trofeo. El juego, por los 16avos de final, se disputó en la cancha de Belgrano, de Córdoba, y el Pincha, además de una infracción dentro del área del arquero Luis Ingolotti sobre Edwin Cetré, pidió una sanción a Kevin Vázquez, que cometió una dura infracción sobre Alexis Manyoma, aunque el juez no castigó con tarjeta el foul. Esa vez, Gariano no tuvo asistencia del VAR, ya que la herramienta tecnológica no se utiliza en las etapas eliminatorias de la Copa Argentina. En el final del partido, el barilochense expulsó, por doble tarjeta amarilla, a Santiago Ascacibar.

El remate de Matías Abaldo impacta en la mano de Juan Morán, pero el árbitro Andrés Gariano no sancionó penal para Independiente ni fue convocado por el VAR para revisar la acción

También Defensa y Justicia observó la tarea y, nuevamente, el rival fue Central Córdoba, de Santiago del Estero. El resultado fue empate, 1 a 1, y el entonces director técnico del Halcón, de Florencio Varela, Julio Vaccari, manifestó: “Tengo la teoría de que a nadie le conviene que gane Defensa y Justicia en este grupo. Desde el primer minuto, las cosas fueron claras: todas las [pelotas] divididas fueron para el rival. En el gol anulado, en ningún momento hay infracción”, apuntó el entrenador. La acción referida, una supuesta falta de Santiago Ramos Mingo sobre el arquero Andrés Mehring, que a instancias del VAR –a cargo de Fernando Espinoza- anuló el gol de Emanuel Aguilera por parte de Gariano.