Los asombrosos números de Harry Kane, el máximo goleador del comienzo de la temporada en Europa

Ese hombre otra vez. Harry Kane anotó su segundo hat-trick de la temporada este sábado para liderar la goleada por 4-1 de Bayern Munich como visitante sobre Hoffenheim, logrando el mejor inicio en la Bundesliga que cualquier equipo tuvo después de cuatro jornadas. Y en lo individual, con 13 goles en siete partidos el inglés es ampliamente el futbolista que más marcó considerando las cinco ligas más importantes de Europa, además de las copas nacionales e internacionales.

El capitán de la selección de Inglaterra abrió el marcador poco antes del descanso, con una resolución al primer palo al quitarse la marca en un tiro de esquina, y convirtió dos penales en la segunda etapa. Así, amplió su cosecha en el arrollador inicio de temporada, cuyas cifras incluyen el 2-1 ante Stuttgart en la Supercopa de Alemania. El otro triplete de Kane fue en el primer duelo de la Bundesliga, otra goleada, en aquella ocasión por 6-0 sobre Leipzig.

Harry Kane marcó dos veces de penal en su triplete ante Hoffenheim por la Bundesliga Uwe Anspach - DPA

“En la escuela me llamaban Harry ‘hat-trick’. Eso se me quedó grabado desde pequeño”, dijo Kane luego del partido. Máximo goleador del torneo alemán en sus dos primeras temporadas, el delantero se acerca a la centena de goles (98 en 103 partidos) con los colores bávaros que viste desde mediados de agosto de 2023.

En su cosecha de inicio de temporada, Kane ya registra seis goles más que el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), con 7 festejos en seis juegos, y siete gritos más que el noruego Erling Haaland (Manchester City), con 6 tantos en cinco encuentros.

Por su parte, el récord de Bayern Munich de 12 puntos con una diferencia de goles de más de 15 es el mejor después de cuatro jornadas de la Bundesliga desde que comenzó en 1963.

Bayern tuvo la suerte de que Hoffenheim no capitalizó su dominio inicial después de que el entrenador Vincent Kompany optara por rotar sus jugadores con cinco cambios respecto al equipo que derrotó el miércoles por 3-1 al Chelsea en el comienzo de la Champions League. Kane anotó dos veces en ese partido.

Todo los abrazos son para Harry Kane, el goleador de Bayern Munich, que recibe las felicitaciones de Konrad Laimer (27), en la goleada sobre Hoffenheim DANIEL ROLAND - AFP

En ese contexto, este sábado Nicolas Jackson hizo su primera aparición desde que llegó del Chelsea y Lennart Karl, de 17 años, debutó en Bayern en la Bundesliga.

Fisnik Asllani, de Hoffenheim, sólo golpeó el palo después de recibir un regalo del arquero de Bayern, Manuel Neuer, quien pateó la pelota directamente al delantero local tras un pase atrás de Jonathan Tah. Hoffenheim siguió siendo mejor hasta que Karl sorprendió a su defensa con un tiro de esquina que Kane corrió a encontrar en el primer palo para adelantar al Bayern. Faltaba un minuto para el cierre de esa etapa.

Kane anotó el 2-0 tras el descanso con un penal otorgado después de que Albian Hajdari fuera penalizado por una mano y luego completó su hat-trick con otra ejecución desde los doce pasos, ahora después de que Michael Olise, que había saltado desde el banco de suplentes, fuera derribado en el área.

Lo mejor del triunfo de Bayern Munich

Vladimir Coufal anotó el gol de consuelo de Hoffenheim al final con un tiro libre que desvió el suplente Joshua Kimmich. Y Serge Gnabry, otro que llegó como relevo al juego, completó la cuenta desde un ángulo estrecho en el tiempo de descuento.