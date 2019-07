Hermes Desio, coordinador general de las selecciones juveniles Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Al margen de la definición con Alemania en Brasil 2014, alguien podrá afirmar que los partidos más trascendente de la selección en los últimos años fueron las finales con Chile por las Copas América de 2015 y 2016. Otros elegirán el partido ante Ecuador, en Quito, porque la Argentina corría peligro de ni participar del Mundial, y alguno sostendrá que el duelo frente a Nigeria para evitar la despedida en la primera rueda de Rusia 2018 se trató del choque más crítico. Tampoco faltaran los que, evaluando la histórica rivalidad y la escenografía del clásico, asegurarán que el encuentro más crepitante será el de mañana con Brasil. Más allá de matices, no hay dudas de que el cruce con el Scratch de Tite es vital. Pero... Tanta atención en lo urgente y tanto descuido con lo importante. Las selecciones juveniles se entrenarán hoy, mañana y pasado, y luego llegará el apagón. El 4 de julio se vencerá el contrato de todos los cuerpos técnicos y desde la AFA no recibieron ninguna comunicación. Ni un llamado telefónico, ni una señal.

Aunque no fue una idea del presidente Claudio Tapia -la propuesta y los integrantes del plan los acercó Juan Sebastián Verón a mediados de 2017-, los seleccionados juveniles han sido, probablemente, la mejor obra de la gestión Tapia. La idea original era firmar un vínculo por un año, pero finalmente se acordó por dos temporadas. En menos de 72 horas, concluye. Una fuente cercana a la conducción de los menores le confió a LA NACION que Tapia todavía no tomó contacto con Hermes Desio , coordinador general de los seleccionados juveniles, ni con nadie de ese departamento para notificar cómo será el futuro. Se supone que la idea es que continúen, pero hasta ahora no hubo certezas. El presidente de la AFA eligió continuar en Brasil, cerca de los jugadores de Lionel Scaloni, mate en mano en cada práctica. Tampoco acudió a la invitación de la FIFA, en Zurich, que ayer distinguió al Presidente Mauricio Macri con la primera edición del premio Living Football Award, un reconocimiento a personalidades del mundo por su liderazgo en el desarrollo del fútbol. Alejandro Domínguez, mandamás de la Conmebol, sí asistió. "Es de público conocimiento el motivo que me impide estar ahí con ustedes...", le explicó Tapia a Gianni Infantino a través de una carta.

Tapia decidió acompañar al seleccionado mayor en Brasil Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El presidente de la AFA tampoco delegó el tema de los juveniles en nadie más. Ni siquiera en César Luis Menotti, el director deportivo de los seleccionados. Por cierto, desde el 1° de febrero, cuando Menotti entró en funciones por elección de Tapia, todavía no tuvo ni una reunión con los responsables del área de los juveniles. Ni un encuentro casual en el predio de la AFA, en Ezeiza. Nada.

Los juveniles diagramaron su semana de entrenamientos de la siguiente manera: hoy mañana y pasado, en el turno matutino, se entrenará la Sub 23 con Fernando Batista, y la Sub 17, con Diego Placente. Y por la tarde, la Sub 18 con Esteban Solari como técnico, y la Sub 15, a cargo de Alejandro Saggese. Desde el jueves 4, ya sin contrato, no habrá actividad. Confían- le cuentan a LA NACION- que la semana próxima, cuando Tapia retorne de la Copa América en Brasil, se abrirá una etapa de diálogo. Pero al descuido de no haber recibido ninguna señal hasta aquí ya es indisimulable. Si finalmente la idea fuese prolongar este proyecto, los venideros desafíos llegarán hacia finales de este mes, con la participación en el torneo de L'Alcudia, del 28 de julio al 8 de agosto, y en los Juegos Panamericanos de Lima, del 26 de julio al 11 de agosto.

Salvo que Tapia tenga otros planes, la desprolijidad es llamativa si se tiene en cuenta que en las últimas temporadas los seleccionados juveniles fueron el único espacio que pareció responder a una lógica estructural. Volvieron a ser noticia por su previsibilidad, conducta y competitividad. Los títulos con la Sub 15, la Sub 16 y la Sub 17 fueron satisfacciones añadidas, pero no el valor central del programa.