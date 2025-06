Los elogios de Manuel Neuer, el capitán de Bayern Munich, hacia el público de Boca en el Mundial de Clubes

Luego del empate 2-2 contra Benfica, el siguiente paso de Boca en el Mundial de Clubes representa una durísima prueba para el equipo de Miguel Ángel Russo, ya que tendrá que medirse este viernes ante Bayern Munich, el campeón del fútbol alemán, que en su debut en el torneo aplastó por 10-0 a Auckland City, de Nueva Zelanda.

Boca deberá afrontar el compromiso más exigente del Grupo C del Mundial de Clubes que se disputará en el Hard Rock Stadium, y en la antesala de ese duelo el capitán de Bayern Munich, Manuel Neuer, habló sobre los preparativos para enfrentarse al conjunto xeneize: “Nos preparamos para el partido para estar cada vez más concentrados, incluso analizando a nuestros rivales, y saber exactamente qué necesitamos. La intensidad también está aumentando un poco, pero el día anterior se reduce un poco porque las temperaturas aquí, obviamente, también influyen”, dijo en la página oficial del club alemán.

Y agregó: “Veremos cómo se desenvuelve cada equipo aquí y cómo se adapta a las condiciones. Y luego, la fase eliminatoria será historia aparte. Los favoritos habituales son, por supuesto, los equipos europeos. Pero tampoco hay que subestimar a los sudamericanos”.

Y cuando le consultaron acerca de lo que representó la presencia de los fanáticos de Boca en el debut del Mundial de clubes ante Benfical, Neuer comentó: “Definitivamente esperamos un buen ambiente. Vimos cómo se desarrolló el partido contra el Benfica. Tendremos que mantener la concentración, la serenidad y focalizarnos en nuestras fortalezas”.

Bayern Munich oficializó hace algunos días la renovación del contrato de Neuer por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2026, cuando cumplirá 15 años en el club alemán.

No sólo Neuer habló acerca de lo que representa enfrentarse a Boca y lo que impone el marco que acompaña al conjunto xeneize. El delantero Serge Gnabry atendió a los medios de prensa alemanes y fue consultado sobre los hinchas de Boca: “Me quedé muy impresionado por lo que hicieron los hinchas de Boca. Creo que será un partido ruidoso y seremos visitantes. No será un encuentro típico y debemos estar preparados”, aseguró el atacante alemán.

Además, el defensor Jonathan Tah explicó que las exigencias para el choque con Boca serán muy distintas a las del debut ante Auckland City: “Va a ser un partido completamente diferente a nuestro primer encuentro. El club y sus hinchas son muy grandes, incluso en Europa se sabe de Boca. Va a ser un partido diferente, duro, pero seguro que vamos a entrar con el mismo objetivo”.

Los preparativos de Boca

Si bien todavía no se realizó el ensayo táctico de Boca, se estima que Miguel Ángel Russo realizará tres cambios con respecto al equipo que empató 2-2 ante Benfica, de los cuales dos serán obligados ante las expulsiones de Nicolás Figal y Ander Herrera, que además está lesionado.Como todavía no hay confirmaciones, los últimas prácticas de equipo permitieron ver que la principal alternativa para reemplazar a Figal es Lautaro Di Lollo como primer marcador central y para acompañar a Ayrton Costa. Ambos tendrán la dura tarea de marcar a Harry Kane, uno de los máximos goleadores a nivel internacional.En la mitad de la cancha se espera que Tomás Belmonte ocupe el lugar que dejó Ander Herrar para nuevamente compartir el centro del campo con Rodrigo Battagalia. Esta no serían las únicas variantes que planea Russo, ya que se cree que podría ingresar Malcom Braida para moverse como volante por la derecha en reemplazo de Kevin Zenón.Por lo tanto, la probable formación de Boca ante Bayern Munich, sería: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Malcom Braida, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte y Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel.