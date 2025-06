Los elogios de Sergio Ramos para Franco Mastantuono tras la confirmación de su pase a Real Madrid

El Mundial de Clubes es el centro de atención del universo futbolístico y los mejores jugadores del planeta están reunidos en los Estados Unidos. En ese contexto, Sergio Ramos, leyenda histórica de Real Madrid y figura de Rayados de Monterrey, en la antesala de su debut en la competencia con el duelo de esta martes ante Inter, se tomó un tiempo para hablar del desembarco de Franco Mastantuono al conjunto merengue.

Ramos es una referencia dentro de Real Madrid, más allá de estar vistiendo otra camiseta, el defensor español que obtuvo 22 títulos en la Casa Blanca del fútbol, es una voz autorizada a la hora de analizar a los nuevos talentos que desembarcan en el Viejo Continente.

Más allá de que explicó que no pudo seguir al detalle el rendimiento de Mastantuono por la diferencia horaria, Ramos valoró la expectativa que hay respecto del juvenil argentino: “Es cierto que es indudable el talento que tiene el chaval. Yo no lo he seguido sinceramente muy de cerca, pero sí me han hablado, tengo muchos compañeros argentinos, y es un fichaje que ya se ha hecho oficial por parte de Real Madrid que apunta muchísimas maneras”.

El ex capitán merengue, explicó que la llegada de Mastantuono representa una gran oportunidad para el chico de 17 años: “Le deseo lo mejor, sobre todo teniendo un futuro en el Real Madrid. Y creo que el Madrid es el mejor sitio para ver si uno se hace crack o no”.

Mastantuono llegará a Madrid el próximo 14 de agosto, cuando cumpla la mayoría de edad. Para asegurarse la contratación, el club español pagó el valor de la cláusula de rescisión en cuotas, lo que representa un desembolso total superior a los 60 millones de euros, convirtiéndose en la venta más cara del fútbol argentino.

Ramos además, habló del desarrollo de los talentos jóvenes y del impacto que genera ser parte de competencias como un Mundial de Clubes: “Al final cuando te rodeas de cosas buenas se te pegan y el nivel de exigencia es bueno, ayuda a crecer. Con Monterrey, cuando empiezas a jugar estas competiciones, es positivo: te ayuda a mantener concentración y no permitir errores que sí permite nuestra liga”.

Y cerró: “La experiencia al final que dan estas competiciones es enorme. Los pequeños detalles marcan diferencia y es necesario el nivel de concentración del primer al último minuto. A nivel ofensivo y defensivo es determinante”.

La mirada de Gallardo sobre la salida de Mastantuono

El entrenador, Marcelo Gallardo, rompió el silencio después de varios días sobre uno de los temas que más concentra al mundo River: el pase de Franco Mastantuono a Real Madrid. “Quiero ser muy medido sobre ese punto. Me enfocaría en lo que estamos haciendo, en términos de meternos en el plano futbolístico y nada más. Hay que dejar que las cosas ya pasaron queden de lado y apostar a que el equipo y Franco puedan estar lo más naturalmente posible viviendo este acontecimiento deportivo. Ese es el foco. Después, veremos cómo continuamos. Pero es fundamental tener esa conciencia”, expresó Gallardo.

Además, en la antesala del debut de River ante Urawa Red Diamnos, de Japón, el DT millonario fue consultado sobre la gestión de las emociones en este tipo de situaciones como la que vive Mastantuono: “Lo voy a gestionar como lo estoy gestionando. Como alguien que tiene deseos de jugar al fútbol. El chico tiene ese deseo. Muestra sus ganas de jugar. No hay que desgastarse en eso. Es un jugador que, si está bien, jugará, y si no está bien, no jugará. No es tan complejo. Eso es lo que viene de afuera. No hay tanto drama para hacer. Lo apoyamos y lo acompañamos”.