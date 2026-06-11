Los hinchas mexicanos chiflaron a la bandera argentina durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Una insólita situación se desarrolló este jueves durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026 que se llevó adelante en México. Durante el desfile de banderas, los hinchas locales chiflaron contra Argentina durante su paso por el campo de juego, causando fuertes críticas en redes sociales.

Ocurrió poco después de la ceremonia inaugural, que tuvo shows de Maná, Danny Ocean, J Balvin, Belinda y Los Ángeles Azules y Shakira, que cerró con Dai Dai. Tras ello, los jugadores de México y Sudáfrica, que protagonizan el primer partido de la Copa del Mundo, ingresaron a la cancha para realizar el calentamiento.

Minutos después, la cuenta regresiva para el inicio del encuentro tomó protagonismo y la reconocida actriz Salma Hayek apareció en el campo de juego. “El Mundial vuelve a este estadio”, masculló, en relación al Azteca, que se convirtió en el escenario de una apertura mundialista después de cuatro décadas.

Un artista durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 previo al partido entre el anfitrión de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca Natacha Pisarenko - AP

Se dio inicio a la ceremonia formal, que implica dar la bienvenida a las banderas de las 48 selecciones que clasificaron a la competición. Una por una, ingresaron al campo de juego mientras se mencionaba el nombre del país correspondiente por los altavoces del estadio.

Cada persona que sostenía las banderas se posicionó en el centro de la cancha, donde formaron un círculo. En el centro, el histórico tenor italiano Andrea Bocelli y la estrella de kpop EJAE se pararon en el medio para brindar una interpretación de DNA, una de las canciones oficiales del Mundial.

Mientras la bandera argentina ingresaba al campo y se mencionaba el nombre del país, los hinchas mexicanos comenzaron a chiflar. El sonido se escuchó a lo largo de todo el estadio, y se replicó con la llegada de la bandera de Estados Unidos. Fue tras este desfile que el estadio quedó en silencio para escuchar a los músicos.

La ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial de 2026

La secuencia provocó el rechazo de los hinchas argentinos en redes sociales. “¿Silbaron la bandera argentina? Ah, están en una...“, escribió un usuario. ”La única bandera que silbaron fue la argentina", sumó otro. “¿Cómo que silbaron la bandera?“, cuestionaban más impresionados. Otros, en tanto, lo usaron para provocar: ”Un miedo le tienen a Argentina".

La ceremonia inaugural

Poco después de las 14.30, cientos de voluntarios desplegaron un enorme mosaico en el césped del estadio Azteca mientras los hinchas esperaban bajo el sol y el calor. La ceremonia comenzó con una fuerte impronta de las raíces prehispánicas de México: en el campo se vieron un wuetul -el primer tambor usado por los aztecas-, participantes que golpeaban balones dorados -que simbolizan el oro, uno de los elementos más representativos de las antiguas civilizaciones de la región.

Una mujer caracterizada como una figura azteca dio la bienvenida a los espectadores: “Personas del mundo, bienvenidos a México. Los recibimos con sonrisas en nuestros corazones”. Luego, continuaron con las presentaciones musicales.

Maná, grupo formado en Guadalajara en 1980, interpretó Oye mi amor, uno de los grandes clásicos de su repertorio. Fue seguido por Belinda y Los Ángeles Azules, que cantaron Por Ella, la canción oficial que grabaron para el álbum del Mundial 2026.

J Balvin aportó otro de los momentos más celebrados de la ceremonia al interpretar Una a la Vez, la canción que lanzó este año junto a Ryan Castro. Shakira cerró la fiesta al interpretar Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026 que grabó junto al nigeriano Burna Boy.