Video: los dos goles de Adam Bareiro a Gimnasia de Chivilcoy

Boca derrotó por 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy en los 32vos de final de la Copa Argentina y, de esta manera, avanzó a la próxima ronda. El equipo dirigido por Claudio Úbeda cumplió con su condición de favorito y festejó gracias a un doblete de Adam Bareiro, que justamente debutó con la camiseta azul y oro en el encuentro disputado este martes en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

El 1 a 0 llegó a los 41′. El futbolista con pasado en River, que recientemente llegó a Boca proveniente de Fortaleza de Brasil, se anticipó a los defensores del Lobo chivilcoyano y conectó un buen centro de Janson para abrir el marcador. El propio delantero paraguayo fue el encargado de anotar, de cabeza, el 2 a 0 en el segundo tiempo, a los 58′, cuando Malcom Braida lo buscó con un centro lejano que cayó en el punto penal.

La buena noticia para el Mundo Boca es que llegaron los goles. Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Lucas Janson y el resto de los delanteros no están siendo efectivos en los metros finales y el equipo necesitaba un ‘9′ para cortar la mala racha. Bareiro parece haber llegado para cumplir ese rol y, a simple vista, la adaptación no pareciera ser un problema.

El centrodelantero paraguayo es el 58° futbolista que se pone la camiseta de Boca después de haber jugado en River. En el Millonario, a donde llegó proveniente de San Lorenzo en 2024, disputó 16 partidos y no marcó goles. El último antecedente similar es el del uruguayo Marcelo Saracchi, quien actualmente está a préstamo en Celtic de Escocia y debe regresar al combinado de la Ribera en junio de 2026. En total son 102 los futbolistas que vistieron la camiseta de los dos clubes más importantes de la Argentina.

Adam Bareiro, la gran figura de Boca en el triunfo por 2 a 0 frente a Gimnasia de Chivilcoy Boca Juniors

“Estoy muy feliz porque este club se fijó en mi. Fueron semanas de mucha charla con ellos, yo siempre les dije que quería venir a Boca y estoy muy contento de estar acá. Nunca lo dudé, quería venir a la Argentina, quería que mis hijos vivieran en su país y siempre dije que a este club no se le puede decir que no”, comentó el ex San Lorenzo al término del encuentro.

Tras la victoria, Boca volverá a Buenos Aires y comenzará a pensar en Gimnasia de Mendoza, su próximo rival en el Torneo Apertura 2026. El partido, que se jugará en la Bombonera, está programado para el sábado 28 de febrero a las 17.45 y será en el marco de la fecha 8 del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino (el encuentro vs. Lanús, por la séptima jornada, fue postergado).