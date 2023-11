escuchar

Tener la final de la Copa Libertadores 2023 por delante fue lo que, estas semanas, mantuvo la tranquilidad en Boca Juniors y, también, a Jorge Almirón en el cargo. Pero tras la derrota 2 a 1 ante Fluminense en el estadio Maracaná con decisiones desacertadas del DT, la calma se alteró porque, sin el ansiado séptimo trofeo, se le vino encima la mala labor del equipo en el plano local y el entrenador renunció a pesar de que al xeneize le restan pocos partidos para concluir la temporada y necesita clasificar al próximo campeonato continental ya sea siendo campeón de la Copa Argentina o por la tabla anual -actualmente está en zona de ingreso a la Copa Sudamericana y a tres puntos de la Libertadores-.

Almirón asumió en el cargo el 10 de abril pasado y estuvo durante 209 días con números no muy resonantes: dirigió 43 cotejos con 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas para una efectividad del 49,6%. Entre las caídas están, además de la definición de la Copa Libertadores, las dos del Superclásico -de visitante 1 a 0 en el Monumental y de local 2 a 0 en la Bombonera-. Y entre los triunfos, no hay ninguno en los cruces de eliminación del certamen internacional porque de los siete que disputó igualó seis -dos vs. Nacional, Racing y Palmeiras- y perdió ante el Flu.

En los cruces de la Copa Libertadores 2023, el Boca de Jorge Almirón no ganó ningún partido Bruna Prado - AP

Durante su mandato, Almirón nunca logró que el equipo funcione de gran manera e hilvané partidos consecutivos en buen nivel. Apenas marcó 51 goles contra los 39 que recibió. Incluso, solo teniendo en cuenta los últimos 20 juegos, Boca ganó solo tres, empardó una decena y perdió siete, cifras magras para una de las instituciones más importantes de la Argentina donde ganar está por encima de todo.

Otro dato revela que su estadía no fue próspera: no ganó ningún título en los cuatro torneos que dirigió. En la Liga Profesional debutó en la undécima fecha con el equipo en la mitad de la tabla de posiciones y en la Copa Libertadores lo hizo en la segunda jornada, tras la derrota contra Monagas en Venezuela. Aun así, es el primer entrenador desde el tercer ciclo de Carlos Bianchi que no da una vuelta olímpica. Entre medio pasaron Rodolfo Arruabarrena, Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Alfaro, Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra.

Cifras de Almirón en Boca

Partidos: 43.

Triunfos: 17.

Empates: 13.

Derrotas: 13.

Efectividad: 49,6%.

Títulos: 0.

Lo que le queda a Boca en la temporada 2023

El xeneize tiene por delante al menos cuatro partidos en lo que resta del año y los dirigirá Mariano Herrón como DT interino. El primero será el próximo miércoles vs. San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la Copa de la Liga Profesional. Luego enfrentará a Newell’s y Godoy Cruz. El conjunto del barrio porteño de La Boca marcha undécimo en el grupo B con 11 puntos producto de tres victorias, dos pardas y seis derrotas y está a siete unidades de los puestos de clasificación a cuartos de final. Con nueve en juego, es improbable que acceda a los cruces de eliminación directa.

Boca puede ganar un título y es el de la Copa Argentina, donde en semifinales enfrentará a Estudiantes de La Plata. De imponerse al Pincha, disputará un quinto encuentro en el cierre de la temporada vs. el Ciclón o Defensa y Justicia.

Mariano Herrón, otra vez DT interino de Boca tras la salida de un entrenador Prensa Boca

Vs. San Lorenzo (V) - Miércoles 8 de noviembre a las 19 - Fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional 2023.

Vs. Newell’s (L) - Domingo 12 de noviembre a las 16.45 - Fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional 2023.

Vs. Godoy Cruz (V) - Fecha a confirmar - Fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional 2023.

Vs. Estudiantes de La Plata - Fecha a confirmar - Semifinal de la Copa Argentina 2023.