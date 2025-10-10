Los números que respaldan el favoritismo de Argentina en el Mundial Sub 20, antes de jugar contra México

Partido a partido, de un área a la otra, con solidez en el fondo y contundencia en el arco rival, la selección Sub 20 demostró en este Mundial por qué es, para muchos, la principal favorita a quedarse con el título. Lo era incluso antes del inicio del torneo. Pero a lo largo de la competencia, los chicos de Diego Placente se convirtieron en la gran sensación del campeonato, con un nivel parejo, una defensa que se afianzó con cada partido y un ataque demoledor que combina técnica, velocidad y gran efectividad. Con un plantel de grandes nombres, pese a la ausencia de jugadores clave como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri y Aaron Anselmino, que no fueron cedidos por sus clubes, o de Agustín Ruberto, el 9 que se rompió los ligamentos en el Sudamericano y todavía no regresó a las canchas con River, ganó todos sus partidos y este sábado tendrá una nueva prueba de fuego ante México, uno de los rivales más exigentes del torneo, también invicto junto a Colombia, en busca de un lugar en semifinales.

En un Mundial lleno de sorpresas, la Argentina se consolidó como el único equipo en cerrar la fase de grupos y los octavos de final con puntaje ideal: Brasil, ganador del Sudamericano, quedó eliminado en la primera fase, al igual que los campeones de Asia (Australia) y Oceanía (Nueva Zelanda); el de África (Sudáfrica) cayó en los octavos, y el monarca europeo, España, apenas logró avanzar tras terminar tercera en su zona. Argentina cuenta además con uno de los máximos artilleros y uno de los mejores asistidores del torneo.

Es la segunda selección con más tantos convertidos (12) y mantiene una de las vallas menos vencidas (2). Superó con claridad a Cuba pese a jugar 80 minutos con un hombre menos, confirmó su poderío con el 4 a 1 sobre Australia y dejó atrás a Italia, una de las potencias de la categoría, en un encuentro parejo que supo controlar en los momentos clave y que se resolvió con una genialidad de Dylan Gorosito, el lateral de Boca que se transformó en una de las grandes figuras del campeonato. Luego, accedió a los cuartos de final tras golear 4 a 0 a Nigeria, otro país con tradición y gran poderío en juveniles.

Sarco, goleador del torneo, celebra el 1 a 0 ante Nigeria; detrás, Gorosito, el máximo asistidor RODRIGO ARANGUA - AFP

Parte de la superioridad argentina se explica a través de la estadística, que refleja rendimientos muy altos tanto a nivel colectivo como individual, elevando así el funcionamiento general del equipo. En defensa, sobresalen la solidez de Tobías Ramírez y el enorme presente de Gorosito, que además de aportar su golazo ante Italia, es el líder en asistencias del Mundial, con tres pases decisivos, todos para Alejo Sarco. El otro jugador con tres asistencias es Gessime Yassine, de Francia, que se medirá en cuartos de final contra Noruega. En la mitad, el equilibrio lo da Milton Delgado, el otro chico de Boca, gracias a su capacidad de quite y distribución.

Álvaro Montoro, que venía siendo uno de los jugadores más destacados del equipo, sufrió la fractura de la clavícula derecha y quedó fuera de lo que resta del Mundial, aunque Gianluca Prestianni, más ágil y vertical, ingresó bien ante Nigeria y todo indica que será titular frente a México.

“Te regalo el palo, Maher”, le dicen a Carrizo. Es espectacular esta secuencia.

pic.twitter.com/rFEzmyqKO2 — FUTBOL X MUNDO (@futbolxmundo2) October 8, 2025

Arriba, sobresalen el desequilibrio de Maher Carrizo y el altísimo nivel de Sarco, que lleva cuatro goles en el Mundial (uno menos que Benjamin Cremaschi -5-, de la selección de Estados Unidos), tres de ellos para abrir el marcador, tres de ellos en los primeros minutos de los partidos ante Cuba, Australia y Nigeria, situación que permitió a Argentina controlar el trámite y definir los encuentros con la velocidad de sus puntas.

En el arco propio, Argentina también se destaca como uno de los mejores combinados del Mundial. De los goles recibidos, uno fue ante Cuba y el otro ante Australia, y ambos llegaron de jugadas aisladas: el primero, de pelota parada, en un partido que Argentina tenía controlado; el segundo, tras una salida arriesgada del arquero Barbi, quien, por un error de cálculo, permitió el descuento australiano. Argentina es la tercera selección con menos tantos en contra, detrás de Japón y Noruega, que solo recibieron uno. Ante México, además, se enfrentará al rival con mejor promedio de gol de los que ha tenido hasta ahora: 2,25 por partido, lo que representa un desafío mayor.

Placente armó un equipo con ambición y jugadores de calidad RODRIGO ARANGUA - AFP

El Tri será un adversario de peso: clasificó como campeón del Campeonato de la Concacaf, habiendo ganado todos sus partidos y con apenas dos goles en contra. “Es un equipo que juega muy bien. Será un partido dificilísimo porque se enfrentan dos selecciones que proponen; como todos los cuartos de final, va a ser complicado”, analizó Diego Placente, quien está a tres encuentros de convertirse en el primer entrenador en ganar un Mundial Sub 20 después de haberlo logrado también como jugador, tras su consagración en Malasia 97.

La estadística y el juego mostrado hasta el momento reafirman al equipo como favorito, aunque enfrente tendrá un rival complejo como México y, a partir de ese punto, ya no habrá rivales accesibles. Si triunfa, se medirá con España o Colombia, mientras que del otro lado de la llave sobresalen Francia y Marruecos, la revelación del torneo que terminó primero en su grupo, por delante de España, México y Brasil. La ilusión está intacta, y el fútbol de Argentina la sostiene.