Los Pumas: por qué la próxima ventana de noviembre recuerda una gira de 2006

escuchar

El triunfo ante Inglaterra en noviembre de 2006 fue uno de los diversos componentes que contribuyeron a construir la gesta que terminó en la medalla de bronce 10 meses después, en el Mundial de Francia. Fue la única vez en la historia que los Pumas vencieron a los ingleses como visitantes. Ahora, a 16 años de aquella hazaña, el seleccionado argentino de rugby se enfrenta a un desafío similar: una serie de tres partidos en Europa, con Twickenham como primer destino y en el año previo a la gran cita, que vuelve a disputarse en Francia.

El partido del próximo domingo ante Inglaterra, en Londres, será el primero de los tres que jugarán los Pumas en Gran Bretaña como cierre de año, un 2022 signado por la llegada de Michael Cheika, que hasta aquí parece haber reencauzado al equipo. Gales, el sábado 12, y Escocia, el 19, serán los otros rivales de una gira en la que los Pumas tienen como misión ratificar el cambio de paradigma insinuado en el Rugby Championship y traducirlo en resultados, para seguir afianzándose de cara al Mundial de Francia 2023.

Tomás Lavanini tacklea a Damian de Allende durante el reciente encuentro ante Sudáfrica en Avellaneda JUAN MABROMATA - AFP

Históricamente, la ventana de noviembre ha sido adversa para los Pumas. Desde aquella épica victoria de 2006 en Twickenham, sólo lograron tres triunfos ante seleccionados al margen de Italia: ante Escocia en 2009, contra Gales en 2012, y ante Francia en 2014, el último hasta aquí.

El año pasado, la derrota por 53-7 ante Irlanda en Dublín marcó el final del ciclo de Mario Ledesma. En los nueve partidos bajo el mandato de Michael Cheika este año, los Pumas mostraron otro semblante, tanto en lo referido a la actitud como en el juego, lo que les permitió ganar la serie de julio ante Escocia (2-1) e igualar su récord de victorias en el Rugby Championship (dos), incluido el primer éxito ante los All Blacks en Nueva Zelanda. Excepto en la revancha contra los de negro, fueron competitivos y tuvieron posibilidades ciertas de ganar en todos los partidos. Quedaron aspectos de juego por mejorar, pero lo que más enojó a los jugadores fueron los partidos que se les escaparon en condiciones favorables (el primero ante Australia y los dos ante Sudáfrica). Ganar esos partidos es la cuenta pendiente que buscarán saldar en esta serie.

Los Pumas estuvieron cerca de vencer este año a los Springboks, pero dejaron pasar la oportunidad; la selección apuntará a corregir este déficit Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Inglaterra, Gales y Escocia son tres equipos poderosos, pero están un escalón por debajo de las potencias que enfrentaron los Pumas en el Rugby Championship. Además, al contrario del certamen continental, los jugadores argentinos llegan en condiciones similares a las de sus rivales (aunque no idénticas, considerando el menor descanso entre temporadas).

El primer partido, en Twickenham ante Inglaterra, es el más significativo. Principalmente, porque es un anticipo de lo que será el estreno mundialista para ambos, el 9 de septiembre en Marsella. Además, porque en principio es el rival más peligroso. Por historia y por nombres propios. Así y todo, el equipo de Eddie Jones está muy lejos de la forma que alcanzó en Japón 2019, cuando llegó a la final. La transición que sucedió al doloroso subcampeonato no terminó de materializarse. En sus últimos partidos, la ventana de julio en Australia, mostró actitud y buena defensa, pero poco juego. Bien al estilo inglés. Suficiente para imponerse 2-1 en la serie.

Decepción de los Pumas ante Inglaterra en el Mundial 2019; una derrota que marcó la eliminación temprana AP

Para el partido del domingo, sufrirá una baja importante como la de su capitán Courtney Lawes. Tampoco estarán Henry Arundell y Jamie George. Owen Farrell y Jonny May llegan con lo justo. La novedad es la convocatoria de Hugh Tizard, segunda línea de Saracens de 22 años, una de las revelaciones de la Premiership. Los Pumas no son favoritos, pero a Inglaterra tampoco le sobra nada. Buena oportunidad de cortar la racha de 10 derrotas consecutivas ante los ingleses.

Un condimento adicional de este partido será el duelo de entrenadores australianos. Dos ex conductores de los Wallabies que fueron compañeros en el club Randwick de Sydney, pero que siguieron caminos distintos y pregonan estilos diferentes. Si en algo se parecen es en su locuacidad y sagacidad y falta de filtro a la hora de hablar con la prensa. En el pasado han cruzado declaraciones picantes, pero con el paso del tiempo fueron bajando los decibeles y en los últimos encuentros cara a cara mostraron confraternidad. Lo concreto es que, desde que Jones asumió la conducción del seleccionado inglés, se impuso en los siete partidos contra Cheika, incluido el que marcó su despedida del seleccionado australiano en los cuartos de final del último Mundial.

Michael Cheika, head coach de los Pumas

Cheika atraviesa una situación especial. Paralelamente con su cargo al frente de los Pumas es entrenador del seleccionado de Rugby League de Líbano, el país de sus ancestros, que se encuentra disputando el Mundial de la especialidad en Inglaterra. Mañana jugará los cuartos de final, nada menos que ante Australia, su país natal. Cheika minimiza esta superposición. “Conozco a los dos equipos de arriba a abajo, así que sólo se trata de gestionar el tiempo. Cuando estoy con un equipo, estoy completamente con ellos. La programación me permite estar al tanto de las cosas. Sólo esta semana mi situación particular ha recibido mucha atención”, dijo en una entrevista a The Guardian. “Los Pumas están en una buena posición. Este partido es importante para nosotros, ya que nos enfrentaremos a ellos en la fase de grupos del año que viene. Confiamos en poder ganarles”.

Michael Cheika llegará a la serie de noviembre de los Pumas al mismo tiempo que conduce al seleccionado de rugby league de Líbano

Más allá de esta relativización, lo cierto es que no es el escenario ideal para los Pumas. En todo caso, se trata de un efecto colateral de contar con uno de los mejores entrenadores del mundo. La UAR lo contrató advertido de esta posibilidad. Cheika estuvo en la concentración realizada la semana pasada en Manchester y en algunos entrenamientos de ésta, pero no se pudo abocar al 100 por ciento. Una buena oportunidad, en todo caso, de que Felipe Contepomi se amigue con el cargo de head-coach, dado que el presidente de la UAR Gabriel Travaglini confirmó que será el sucesor.

Para esta ventana, Cheika profundizó la rotación que había iniciado en el Rugby Championship, y que busca reducir el desgaste de la extensa y exigente temporada que enfrentan los jugadores argentinos. Las convocatorias variarán de partido a partido y para el primero dejó al margen a jugadores como Nicolás Sánchez, Juan Imhoff, Benjamín Urdapilleta, Agustín Creevy, Santiago Grondona y Joaquín Oviedo.

Mateo Carreras tendrá su oportunidad por primera vez en esta temporada Prensa UAR

Por lesión no podrán estar Guido Petti Pagadizábal, Mayco Vivas y Rodrigo Bruni, y ayer se sumaron las bajas importantes de Tomás Cubelli y Santiago Cordero. Además, están suspendidos Marcos Kremer (sólo por el partido con Inglaterra) y Joel Sclavi (se pierde toda la gira). Las novedades son las convocatorias por primera vez del misionero Martín Bogado (wing/fullback de Jaguares XV), el segunda línea Franco Molina (Selknam) y el medio-scrum salteño Eliseo Morales (ex Cafeteros Pro) y la segunda del rafaelino Pedro Rubiolo (ala). De todas formas, el plantel es largo, pero no sería de extrañar que Cheika vaya dándoles oportunidades a jugadores nuevos. Por ejemplo, va a ser interesante ver a Mateo Carreras, de gran presente en Newcastle y no utilizado todavía este año en los Pumas.

Otra postal de aquel triunfazo en Londres en noviembre de 2006: el vuelo de Agustín Pichot TOM HEVEZI - AP

Hay una similitud más con la gira de hace 16 años, y es que en ambas oportunidades los Pumas se cruzaron con su primer rival mundialista: Francia aquella vez (derrota 27-26), Inglaterra ahora. Este equipo no necesita aferrarse a ninguna cábala, aunque sí trasladar el progreso a los resultados. Para que los parecidos no sean mera coincidencia.