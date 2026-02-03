Los puntos en rojo que preocupan a España, a menos de dos meses de la Finalissima ante la Argentina

A 54 días de la Finalissima ante la Argentina en Doha (jugarán el 27 de marzo), España se mira al espejo y ve un reflejo que la preocupa. El problema no es uno solo ni responde exclusivamente a una cuestión médica, aunque las lesiones empiezan a acumularse con una persistencia inquietante. El verdadero motivo de preocupación para Luis de la Fuente es más profundo: la selección llega a la gran cita con interrogantes en todas las líneas y con una estructura que, por primera vez desde la Eurocopa, muestra fisuras.

En un amplio informe del diario Marca se detallan varios aspectos, entre los cuales la grave lesión de Mikel Merino actúa como disparador de un diagnóstico más amplio. El mediocampista del Arsenal, uno de los futbolistas más completos y determinantes del ciclo, pasará por el quirófano y su presencia en el Mundial ya no está garantizada. En la selección confían en que los tiempos jueguen a favor, pero a la vez saben que perderlo sería un golpe estructural: Merino aporta juego aéreo, equilibrio, llegada, liderazgo y una autoridad silenciosa que sostiene al equipo en los momentos incómodos.

Unai Simon, asentado en el arco de España, ofrece seguridad JAVIER SORIANO� - AFP�

Dentro de este escenario que preocupa hay una certeza que funciona como ancla y trasmite serenidad. Unai Simón es el arquero y el capitán. No hay debate ni discusión real. Su rendimiento con la selección y la jerarquía que transmite el arquero de Athletic de Bilbao despejan cualquier duda de cara al debut mundialista ante Cabo Verde. El “problema”, si se lo puede llamar así, aparece detrás: la posible irrupción de Joan García en la lista de marzo. Según evalúa Marca, el arquero del Barcelona suma argumentos y empuja desde abajo en un puesto donde Luis de la Fuente se siente cómodo, respaldado también por David Raya y Álex Remiro. “Es un mundo muy especial el de los arqueros”, admitió el seleccionador meses atrás. En ese universo, España tiene tranquilidad.

La situación cambia al mirar la defensa. El regreso de Dani Carvajal en septiembre había sido leído como una buena noticia. Aún lejos de su mejor versión (la que exhibió en la Eurocopa), se entendía que el tiempo terminaría de ponerlo a punto. Sin embargo, el proceso se detuvo. A fines de octubre volvió a pasar por el quirófano y desde entonces apenas tuvo continuidad. Hoy, su nivel competitivo es una incógnita.

En un sector donde España no exhibe la abundancia que tiene por izquierda, Pedro Porro se adueñó del puesto, mientras Marcos Llorente se ganó un lugar inesperado en la consideración del cuerpo técnico. De la Fuente también sigue de cerca a Álex Jiménez, hoy en el Bournemouth, y analiza variantes menos naturales. No es el escenario ideal para llegar a una final de alto voltaje.

Carvajal, Nacho y De la Fuente RFEF - RFEF

El núcleo del problema defensivo aparece en el centro. Desde antes de la Eurocopa, De la Fuente trabajó con una base clara: Laporte, Le Normand, Vivian, Cubarsí y Huijsen. Hoy, ninguno atraviesa un momento pleno. Laporte, voz de mando del equipo, arrastra una lesión desde antes de Navidad. Le Normand perdió peso en los planes de Simeone. Vivian está lejos de su mejor versión. Huijsen, irreconocible en el Real Madrid. El único que sostiene regularidad es Cubarsí.

Mientras tanto, aparecen alternativas que empujan. Eric García y Pubill levantan la mano en LaLiga y ofrecen la posibilidad de cubrir también el lateral derecho. La lesión de Asencio le quita fuerza a una opción que había recuperado terreno. Fuera del país, Jacobo Ramón se destaca en el Como, Mosquera mantiene firme su decisión de jugar con España pese a la presión de Colombia y Yarek, en el PSV, todavía parece un escalón más abajo.

En medio de tantas dudas, hay una noticia que aporta oxígeno. Rodri vuelve a sumar minutos de verdad. Por primera vez desde la grave lesión (rotura del ligamento cruzado anterior y daños en el menisco de la rodilla derecha) de septiembre de 2024, encadenó tres partidos completos en la Premier League. Y no solo jugó: rindió. Su actuación ante Tottenham confirmó que el motor del equipo empieza a recuperar ritmo.

Rodri vuelve a sumar minutos de verdad, para serenidad del seleccionado de España OLI SCARFF - AFP

El asunto en ese sector es otro: la ausencia de Merino abre un problema mayor. Porque el mediocampo español es amplio en nombres, pero no todos ofrecen lo mismo. Pedri apunta a llegar a la Finalissima tras dejar atrás sus molestias. Gavi e Isco siguen rodeados de interrogantes físicos. Del otro lado crecen Fermín, Barrios y Fornals, aunque ninguno reemplaza de manera directa lo que aporta el futbolista del Arsenal.

En ataque, las alarmas también están encendidas. Nico Williams convive desde hace meses con un problema de pubis que va y viene. Hay días en los que el dolor es tolerable y otros en los que se vuelve limitante, como suele ocurrir con las pubalgias, de las lesiones más traicioneras que pueden padecer los futbolistas. Pasar por el quirófano es una posibilidad, pero los tiempos juegan en contra. Para la selección, su desequilibrio es vital. Las alternativas existen: Baena y Dani Olmo son fijos para el seleccionador; otros extremos entran y salen del radar. Marco Asensio, desde Turquía, vuelve a aparecer como una carta a considerar.

Finalmente, el puesto de centrodelantero tiene dueño: Mikel Oyarzabal. No hay discusión. El interrogante está en el plan B. Ferran Torres, cada vez más adaptado al rol en el Barcelona, es una opción firme. Pero España sigue sin encontrar un goleador suplente que dé garantías. Los ensayos con Borja Iglesias y Samu no terminaron de convencer. Y por eso la figura de Álvaro Morata, que volvió a sumar minutos en su club, no desaparece del todo del horizonte, aunque no pisa la selección desde septiembre.