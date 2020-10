Los refuerzos N° 1: los arqueros, los principales protagonistas en un mercado de pases austero del fútbol argentino Fuente: Archivo

Una mañana de 2007, un profesor arrancó una clase en la Escuela de Entrenadores Nicolás Avellaneda diciéndoles a sus alumnos: "Uno nunca sabe cuándo les surgirán oportunidades para trabajar como técnicos, los contextos suelen ser desfavorables -por eso nos cambian a los DT- y estará en cada uno negociar el dinero, analizar el vestuario, el club, las expectativas y objetivos de ese club. Pueden sentir que tienen un plantel para que les vaya bien porque de repente tienen muchos habilidosos o futbolistas desequilibrantes, pero. Antes de asumir cualquier desafío, fíjense una sola cosa: el arquero. Si no confían en el arquero, no agarren. Ustedes hagan lo que les parezca, pero ése es mi humilde consejo".

Hablaba un ex zaguero central al que las experiencias -en equipos donde sintió que no contaba con un arquero confiable- lo terminaron condicionando. Algo así deben haber pensado los 24 entrenadores de la Liga Profesional, ya que el arquero fue el puesto que más se movilizó en el actual receso del fútbol argentino.

Dieciséis arqueros cambiaron de club (cinco de ellos se fueron al exterior) y otros nueve renovaron sus contratos en los equipos que estaban. Si un DT está conforme, ¿por qué cambiar? Por las dificultades económicas, muchas transferencias se hicieron a préstamo o arribaron libres, con el pase en su poder.

Javier García es hoy el tercer arquero de Boca; llegó de Racing para reforzar un puesto que podría sufrir en el corto plazo las ventas de Andrada o Rossi Crédito: @BocaJrsOficial

Pero nadie pretende armar un equipo sin arquero, así que el puesto tuvo "movimiento". Entre los pases de N° 1 que modificaron los colores de sus camisetas están Javier García (regresó a Boca después de 9 años tras finalizar su contrato con Racing) y la Academia lo reemplazó con Matías Ibáñez (llegó desde Patronato); Sebastián Sosa (costó que se libere del fútbol mexicano, pero finalmente Pusineri tuvo su preferido para Independiente) y Lucas Acosta (ex Belgrano) fue el elegido de Luis Zubeldía en Lanús ante la partida de Agustín Rossi, otro que regresó a la Ribera.

Además, Facundo Cambeses pasó a préstamo de Banfield a Huracán y Nelson Ibáñez arribó a Godoy Cruz libre de Newell's. En Atlético Tucumán le trajeron competencia a Luchetti: Tomás Marchiori se sumó a préstamo proveniente de Gimnasia de Mendoza. Marcos Díaz, que no renovó su vínculo con el xeneize, arregló con Talleres de Córdoba; Defensa incorporó a Marcos Ledesma (Quilmes) y Central Córdoba de Santiago del Estero a Alejandro Oso Sánchez.

La jugada más curiosa fue la de Boca. El largo receso por la pandemia de coronavirus ponía en riesgo la continuidad de Esteban Andrada, uno de los arqueros de la selección argentina, y también de Rossi, que debía volver de Lanús pero -al mismo tiempo- su representante manejaba alternativas de Europa. Ambos tuvieron llamados del exterior, aunque no se fueron. Y como Miguel Ángel Russo no quería quedarse sin un reemplazante de experiencia sobre todo pensando en la Copa Libertadores, llegó Javier García (33 años), amigo personal de Juan Román Riquelme (vicepresidente segundo y presidente del Consejo de Fútbol) pero -al mismo tiempo- con un muy buen rendimiento en Racing las veces que le tocó jugar en lugar de Gabriel Arias, el titular para Beccacece.

Las transferencias de menor repercusión fueron las de Alejandro "Oso" Sánchez, libre de Atlético Tucumán pasó a Central Córdoba de Santiago del Estero, y Marcos Ledesma, arquero de 23 años que Defensa y Justicia le compró a Quilmes.

Sebastián Sosa llegó a Independiente proveniente de México; reemplazará a Martín Campaña Prensa Independiente

El uruguayo Sosa, que en la Argentina jugó en Boca, Vélez y Rosario Central, llegó a préstamo a Independiente proveniente de Mazatlán de México. A los 34 años le espera un desafío como arquero y también como líder de un vestuario rojo que no cuenta con muchos referentes. "El objetivo que tenemos es bien grande: ganar la Copa Sudamericana. Ojalá estemos a la altura. Esperemos llegar hasta el final y ser campeones. También vamos a tratar de dar pelea en los torneos locales. El equipo está bien, con mucha ilusión y expectativas", comentó Sosa el día de su presentación. No arrancó bien: Banfield le hizo tres goles en el último amistoso.

En la vereda de enfrente, Ibáñez encontró una oportunidad impensada: "Me sorprendió el llamado de Racing porque con la pandemia imaginé que los clubes no se iban a reforzar, por eso cuando apareció el llamado ni lo dudé. Uno siempre sueña con tener estas oportunidades, a veces queda en un sueño, pero por suerte se me cumplió", opinó en declaraciones a Puro Fútbol, por FM Late 93.1, y agregó: "Compartí seis años con Gabriel Arias en Olimpo, yo llegué a debutar ahí, pero él se había ido. Es terrible el nivel que mostró Arias, llegó hasta a ser arquero de la selección (Chile), la verdad le fue muy bien. La competencia de los arqueros siempre es buena, en mi caso con Arias mucho más porque tengo una gran amistad, siempre le voy a desear que le vaya bien".

El Covid-19 potenció el contexto. Y ni el entrenador más previsor estaba exento de correr riesgos. En Boca, tras fallar la burbuja que se había montado en Ezeiza, en un momento los cuatro arqueros estaban contagiados (Andrada, Rossi, García y Manuel Roffo) y, si el equipo xeneize se hubiera tenido que presentar a jugar en los primeros días de septiembre, habría tenido que atajar el juvenil Agustín Lastra.

García sabía igual el rol que venía a ocupar en Boca, pensando en la Libertadores: "A Racing llegué como tercer arquero. Después, Chacho (Coudet) me dejó de suplente y pude atajar. La gente de Racing estuvo contenta conmigo y ganamos dos campeonatos. Acá espero lo mismo, me gusta mucho competir", dijo no bien firmó en la Ribera, el 20 de agosto pasado.

Entre los nueve arqueros que renovaron los vínculos con los clubes donde estaban están los dos suplentes de Franco Armani en River (Enrique Bologna y Germán Lux), Jorge Broun (Gimnasia), Fernando Monetti (San Lorenzo), que con el DT Mariano Soso le ganaría la pulseada a un histórico como Torrico, Luciano Pocrnjic y Fabián Assmann (ambos en Aldosivi), Cristian Lucchetti (Atlético Tucumán), Mauricio Caranta en Talleres, a los 42 años, y Sebastián Moyano (Unión).

Franco Armani (River) y Esteban Andrada (Boca) entre las principales figuras de arqueros de la Liga Profesional y también entre las elecciones de Lionel Scaloni para la selección Argentina Crédito: AFA

Emigraron dos arqueros con condiciones y proyección: Jeremías Ledesma (27 años), que fue convocado por Lionel Scaloni en la última fecha eliminatoria por la lesión de Juan Musso, partió de Rosario Central a Cádiz, de España (y se dio el gusto de ser titular en la victoria ante Real Madrid 1-0 del último fin de semana), mientras que Guido Herrera (28) fue transferido de Talleres de Córdoba a Yeni Malatyaspor, de la Superliga de Turquía. Esteban Conde de Banfield pasó a Atenas, de Uruguay, Martín Campaña se fue de Independiente a Al Baten, de Arabia Saudita, y Diego Ruso Rodríguez, de Central Córdoba y Defensa y Justicia a Elche, de España, dirigido por Jorge Almirón.

En la última etapa de la selección argentina, Scaloni fue rotando bastante en las convocatorias y entre la ruleta de los arqueros llamó a Juan Musso, Emiliano Martínez, Agustín Marchesín y Jeremías Ledesma. Pero el titular es Franco Armani y en la consideración también está Esteban Andrada. No es un detalle menor. Los N° 1 de River y Boca mandan en la selección a nivel mundial, pero también dejan la vara alta en la Liga Profesional. Y, los demás, también nivelan "para arriba" en un certamen local que debe esforzarse para mantener las jerarquías.

