Los videos de los goles de Chile vs. Argentina por las Eliminatorias

SANTIAGO.- Un golazo. Con el sello voraz de la selección campeona del mundo. Así fue el 1 a 0 de la selección argentina ante Chile en Santiago, a los 15 minutos del primer tiempo, anotado por Julián Álvarez, el delantero de Atlético de Madrid que nunca falla.

Todo comenzó con Leo Balerdi, que metió un gran pase rasante y recto hacia adelante a Thiago Almada, que a toda velocidad continuó el contragolpe ante una defensa local demasiado abierta. La asistencia del exVélez fue perfecta para que Julián Álvarez se cuele en el área y defina con enorme categoría, ante la salida del arquero Cortés.

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🕷️ Julián Álvarez se la picó al arquero y abre el marcador en Santiago 🎩



16' PT | 🇨🇱 Chile 0 - 1 Argentina 🇦🇷



¡GOOOL DE ARGENTINA! 🕷️ Julián Álvarez se la picó al arquero y abre el marcador en Santiago 🎩

16' PT | 🇨🇱 Chile 0 - 1 Argentina 🇦🇷

Hasta el momento, Julián Álvarez marcó 13 goles con la Selección Argentina. De esos tantos, cuatro llegaron en el Mundial Qatar 2022, dos en encuentros amistosos, dos en Copa América y cinco en Eliminatorias Sudamericanas.

Además, con la casaca albiceleste tiene dos gritos con la Sub 23 y tres con la Sub 20, que no están contabilizados en este recuento.

A los 34 minutos del complemento, la Araña fue reemplazado por Ángel Correa.

Durante el segundo tiempo, el equipo conducido por Lionel Scaloni sacó el pie del acelerador y permitió el crecimiento de Chile, que tuvo varias ocasiones para empatarlo.

Dibu Martínez se lució ante un zurdazo fuerte desde afuera del área de Cepeda, quien apenas dos minutos después sacudio el travesaño.

Chile y la Argentina juegan por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ya clasificada a la Copa del Mundo, la Albiceleste encara el duelo con varias bajas sensibles, pero con una gran noticia: Lionel Messi regresa al equipo, aunque comenzará en el banco e ingresará en el segundo tiempo.

El entrenador Lionel Scaloni no pudo contar con varios nombres importantes: Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi están suspendidos por acumulación de amarillas, mientras que Alexis Mac Allister quedó fuera de la convocatoria por una molestia muscular. Tampoco está Giovani Lo Celso, también con molestias físicas.

Se destaca la presencia desde el arranque de Thiago Almada y Nicolás Paz, dos jóvenes que vienen ganando terreno en la consideración del cuerpo técnico.