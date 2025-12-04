Lubo Penev atraviesa un momento crítico de salud y el fútbol de España se une para apoyar a su familia

Una noticia preocupante puso en alerta al mundo del fútbol. Luboslav Lubo Penev, leyenda de Valencia y exjugador de Atlético de Madrid, atraviesa un delicado estado de salud. El exintegrante de la selección de Bulgaria, de 59 años, padece cáncer de riñón y su familia está pidiendo ayuda para poder hacerle frente al tratamiento al que debe someterse y que tiene un valor estimado en unos 300.000 euros.

Hace algunos días, en algunos medios de España trascendió la información del complejo estado de salud de Penev y en Radio Marca, Juanjo Rodri, que hace décadas descubrió al delantero búlgaro, contó cuál es la verdadera situación: “Es muy complicada, muy preocupante. Está estable, a la espera de que se decida aplicarle un tratamiento. En menos de un mes perdió 30 kilos de peso a raíz de un inicial cáncer de riñón que se ha extendido a otros órganos”.

Después de su retiro, Penev se dedicó a ser entrenador NurPhoto - NurPhoto

Para enfrentarse a este cáncer se someterá a un tratamiento de inmunoterapia paliativo con el objetivo de “intentar frenar el avance de la metástasis”, informaron desde la clínica privada en la que está internado, en Augsburgo, en Alemania.

Es más, Juanjo Rodri, habló acerca de la reacción del público de Valencia cuando se conoció la noticia sobre la salud de Penev y cómo respondió para ayudar a costear los gastos del tratamiento: "Jamás he visto una reacción del público tan importante. El grito de ‘Lubo, Lubo’ casi se identificaba con el propio Valencia".

El vínculo entre el club, los hinchas y el jugador búlgaro—que estuvo 11 años jugando en España— es uno de los motores del apoyo que está recibiendo en estos momentos tan complicados: “Lubo ha sido más que un jugador… ha sido santo y seña del Valencia”, reafirmó Rodri.

Impulsamos, junto a los veteranos de Valencia, Celta y Compostela, una recaudación de fondos para ayudar a sufragar la complicada operación a la que tiene que someterse Lubo Penev.



Puedes realizar tu aportación a través de la cuenta ES23 3159 0078 5727 8681 8225



¡Fuerza, Lubo! pic.twitter.com/xT948JpzFi — Leyendas Atlético de Madrid (@AtletiLeyendas) December 3, 2025

A la iniciativa original de Valencia de recaudar fondo para ayudar a la familia de Penev se sumaron las asociaciones de veteranos de Atlético de Madrid, Real Club Celta de Vigo y Sociedad Deportiva Compostela, clubes en los que Penev dejó una marca durante su carrera en España.

“Estamos muy preocupados. No sé exactamente si primero precisará una operación y luego un tratamiento o si será al revés, pero si sé que la situación económica de la familia no permite pagar los 300.000 euros que requieren los cuidados que necesita y tenemos que cooperar para intentar que Lubo salve este trance tan complicado", le dijo Fernando Giner, presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia, al diario AS.

Penev, con la camiseta de Atlético de Madrid, en un partido de 1996 contra Albacete SERGIO PEREZ�

En Bulgaria, la Fundación del CSKA de Sofía, con el que disputó más de cien partidos, lanzó su propia campaña de donaciones. Otras entidades como Lokomotiv Plovdiv, donde jugó y se entrenó, la Federación Búlgara y la Liga de Fútbol Profesional de Bulgaria, se ofrecieron como plataformas para amplificar el pedido para recaudar sus propios fondos o bien para respaldar la petición de su mujer, Kristina Yulianova Mitseva, que abrió una cuenta bancaria para esta iniciativa de pagar el tratamiento.

Penev disputa el balón con Celso Ayala, durante Bulgaria-Paraguay, por el Mundial de 1998 OLEG POPOV� - X00219�

Nacido en Sofía en 1966, Penev dio el salto en 1989 al fútbol español. Fue ídolo de Valencia, donde jugó entre 1989 y 1995: allí disputó 199 partidos y anotó 85 goles. Luego pasó por Atlético de Madrid, Compostela y Celta de Vigo, hasta su retiro en en 2001 en el Lokomotiv Plovdiv, de Bulgaria. En la selección búlgara jugó 62 encuentros y marcó 14 tantos; formó parte del equipo que participó del Mundial de Francia 98.