Lucas Ocampos, el héroe: goleador y arquero inesperado en la victoria de Sevilla

¿El sueño de todo jugador? Lucas Ocampos vivió una jornada de novela : el mediocampista de Sevilla fue el héroe en la victoria ante Eibar por 1-0 , en un partido correspondiente a la 34° fecha de la Liga de España , que tiene como único líder a Real Madrid. El argentino se robó todas la miradas en el triunfo de su equipo por que no sólo hizo el gol, sino que además, en tiempo de descuento, se destacó con una atajada con la que evitó lo que hubiera sido el empate ... del arquero rival.

El ex jugador de River fue la estrella de la noche. Primero hizo el único gol del partido, a los 11 minutos del segundo tiempo, luego de una gran jugada por derecha de Jesús Navas que envió el centro de zurda para que, por el segundo palo, el argentino la empuje y convierta su gol número 13 en el campeonato.

Pero su figura se iba a agigantar más aún sobre el final del partido. Tomás Vaclik, arquero de Sevilla, tuvo que salir de la cancha lesionado y en camilla producto de un terrible choque con Kike García, delantero de Eibar. Ya sin cambios en el equipo que dirige Julen Lopetegui, quien tomó la determinación de hacerse cargo de los tres palos a los 55 minutos de la segunda etapa fue el volante argentino, que se puso la camiseta de su compañero, y vaya si lo reemplazó de buena manera.

Con un lateral en ataque a favor del equipo visitante y con todos los hombres de Eibar dentro del área, hasta el arquero Marko Dmitrovic subió a buscar la igualdad. Y fue precisamente a él a quien le quedó la pelota para definir con el arco a su merced, pero allí fue cuando apareció Lucas Ocampos, que hizo gala de los mejores reflejos y desvió el remate del guardameta serbio para defender los tres puntos de oro que se quedaron en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Tras el partido, Ocampos dijo: "Fue el partido más raro que juguéen mi vida. Nunca había sido arquero y jamás pensé que lo haría. Cuando me dijeron que Tomas no podía seguir, dije yo que entraba, pensando que todo iba terminar rápido y terminó en lo que terminó. El entrenador de arqueros me dijo que no saliera, que me quedase entre los palos. Me quedé ahí y pude sacar el balón", contó. Además, con respecto al partido manifestó: "A veces se sufre mucho, pero hoy dio gusto sufrir así y que los puntos se queden en casa".

Por su parte, Sevilla, que sigue sin perder desde la reanudación del fútbol español, se afianza en la cuarta posición de la Liga de España con 60 unidades, y es por ahora el último equipo en ingresar a la próxima Champions League, además de tomar distancia respecto de Villarreal, su perseguidor, que cayó el domingo frente a Barcelona.

En el triunfo del equipo de Lopetegui, además de Ocampos, fue titular Ever Banega, que fue amonestado. El otro argentino que está en el equipo de Andalucía, Franco Vázquez, fue suplente y no ingresó. Para Eibar, Pablo De Blasis estuvo entre los sustitutos y tuvo acción desde los 31 del segundo tiempo hasta el final del partido. Un día que Ocampos jamás olvidará.