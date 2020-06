Crédito: Twitter/LucasPratto

Lucas Pratto no aguantó más. La tensa espera lo abrumó. Mientras en River predomina el silencio de un plantel que desde que se suspendió el fútbol y comenzó la cuarentena decidió no brindar declaraciones públicas, su voz se alzó para acoplarse a la de Marcelo Gallardo y profundizar un fuerte reclamo hacia el Gobierno, Agremiados y la AFA: la necesidad de tener un plan a futuro para retomar los entrenamientos y la competencia. Pero, al mismo tiempo, el delantero también eligió quebrar la monotonía para llevar tranquilidad y esperanza. Su cabeza está enfocada en Núñez, pese a su apático pasado reciente y los amagos de salida que pusieron en jaque su futuro.

Pese a tener contrato hasta junio de 2022, su nombre era uno de los apuntados como posibles salidas a mitad de año, a tal punto que su representante Gustavo Goñi había anticipado en abril una posible partida: "La salida de Lucas se va a caer por su propio peso, va a tener que irse porque es un jugador con un contrato alto, que si va a seguir teniendo los pocos minutos que tuvo en este último año, será una ecuación que no le sirve tampoco a River". Ante las dificultades económicas que parece traer el futuro en medio del receso -tiene uno de los contratos más altos del plantel-, en los pasillos del Monumental ya se analizaba la posibilidad de recuperar parte de la fuerte inversión realizada y reducir costos salariales.

Tuve un año difícil, pero estoy bien y contento en un club en el que me quieren mucho. Ahora tengo que ponerme bien y estar al 100% para volver a entrenar Lucas Pratto

Ahora, Pratto salió de las sombras para dejar en claro que quiere su revancha. Pasaron 390 días desde su último gol oficial en River. Una eternidad. El referente de 32 años debió convivir durante la última temporada con sus bajos rendimientos y su chispa goleadora se apagó por completo. Aquel festejo agónico a Athletico Paranaense del 30 de mayo de 2019 para conquistar la Recopa Sudamericana fue un antes y un después. Nunca más pudo inflar la red en 29 partidos (22 desde el banco y siete de titular) en los que sumó 882 minutos, con un promedio de 30' por juego y solo dos asistencias. Pese a las estadísticas en caída libre, el Oso no da el brazo a torcer.

Pratto lleva 390 días sin poder convertir: su último festejo fue el 30 de mayo de 2019 ante Athletico Paranaense por la Recopa

"Estoy bien acá. Tuve un año difícil, pero hay cosas más importantes por las que preocuparme en este momento que pensar en irme. Estoy bien, estoy contento en un club en el que me quieren mucho y eso es bueno para mí. Lo que tengo que pensar ahora es en ponerme bien y estar al 100 por ciento para volver a entrenarme", explicó Pratto en una entrevista con TyC Sports.

"Siempre tuve las mismas chances que mis compañeros, estando Borré, Suárez y Scocco. Este último año gracias a Dios también tuvo continuidad Juli (Álvarez), que es un proyecto muy bueno con todas las condiciones para triunfar en River y en Europa. Éramos cinco delanteros catalogados de la misma manera por el DT y los mejores jugaban. Rafa y Mati se ganaron su lugar y la primera opción era Nacho (Scocco) porque estaba mejor yo. El fútbol es así. En esta clase de equipos, con exigencia constante, le tenés que demostrar al entrenador que estás para jugar y rendir. Yo necesito continuidad, varios partidos para ponerme bien, después de la pretemporada me cuesta. Cuando se retome todo, espero tener una mejor continuidad", agregó el delantero.

Antes de la temporada que concluyó de forma inesperada por la pandemia, sus números en el Millonario eran positivos: entre enero de 2018 y mayo de 2019 jugó 67 partidos, con 5.104 minutos, 22 goles y 17 asistencias. Pero, más allá de las estadísticas, su nivel futbolístico fue lo que lo desplazó del equipo titular: Pratto dejó de ser ese jugador "complementario y muy de equipo", como alguna vez lo definió el técnico Marcelo Gallardo, decayó y perdió el puesto frente a los presentes superadores de Matías Suárez y Rafael Borré.

Ahora, sin Scocco, quien en el último tiempo fue el primer cambio que utilizaba el DT y ya anunció que no renovará su contrato para finalizar su carrera en Newell's, y frente a la posibilidad de que Borré sea vendido al exterior, Pratto vuelve a ver nuevamente un futuro promisorio con la camiseta millonaria. Sin refuerzos posibles en el corto plazo, el manager Enzo Francescoli ya dejó en claro la importancia que tiene el Oso en el equipo y el cuerpo técnico desea poder volver a contar con su mejor versión. En sus manos está volver a ser aquel delantero incansable que se había vuelto irreemplazable por su espectacular sintonía con el juego colectivo y una presencia fundamental en las instancias decisivas.

Un reclamo que se sumó al de Gallardo: "Estamos preocupados"

Hace una semana, tras 90 días de cuarentena y más de 100 sin entrenamientos, Marcelo Gallardo volvió a hablar después de 98 días sin hacer declaraciones. Lo hizo de forma inesperada y espontánea, con la intención de romper la apatía que mostraba la AFA frente a la crisis por la pandemia: apuntó contra los dirigentes del fútbol argentino por por su indecisión, mostró preocupación por la devaluación del fútbol nacional y pidió acción para concretar un plan que permita diseñar la vuelta a los entrenamientos. Su reclamo retumbó fuerte y, en los últimos días, ya se filtró el protocolo que la AFA le enviará a la Liga Profesional de Fútbol.

En línea con las ideas de Gallardo, ahora fue Pratto quien eligió levantar su voz. Y lo hizo en nombre de los jugadores del fútbol argentino. "Le comuniqué al jefe de prensa del club que necesitaba expresarme. Los jugadores no hablamos, nos quedamos callados. Para nosotros no es fácil estar tanto tiempo parados, hace un año lo sufro. Desde la lesión en la espalda no tuve pretemporada y me costó mucho, con la exigencia que tiene el club, que es de los más grandes de Sudamérica. Me costó el año sin pretemporada y competencia. Es lo que van a ver de los equipos cuando se retome la competencia", disparó en TyC Sports.

Pratto reclamó acción de la AFA: "Estamos preocupados, queremos que tomen decisiones para hacernos sentir que vamos a trabajar dentro de poco" Fuente: Reuters

"Es una situación compleja. Tuve comunicación con otros jugadores de otros equipos, del ascenso, que son los que más sufren desde lo económico. Intentan mantenerse al margen de lo mediático. Hoy, si no te expresás, parece que no tiene validez. Los que tenemos contrato estamos preocupados por cuándo va a volver esto. Queremos que empiecen a tomar decisiones para hacernos sentir que vamos a trabajar dentro de poco. Nadie está pidiendo que vuelva el fútbol y se juegue ya. Sabemos que el AMBA está cada vez peor, pero hay provincias que, con protocolos y recaudos, podrían estar entrenando", agregó el delantero.

Lejos de tener una fecha exacta de regreso a los entrenamientos ni a la actividad oficial, la creación de una versión preliminar del protocolo sanitario (que debe ser homologado por el Gobierno) fue el primer paso para la vuelta del fútbol argentino a puertas cerradas. Pero todavía nada está definido. Y, mientras las certezas siguen sin aparecer, los futbolistas mantienen sus reclamos.

"Hace falta una comunicación directa con los que toman las decisiones y plantearles las preocupaciones que tenemos. En base a eso, el ministerio de Salud, la AFA y el gremio, todos tenemos que charlar y consensuar. No podemos pasar por arriba de nadie, pero tenemos que hacerles saber que estamos preocupados y que muchos no estamos de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado. Sería bueno que todos se junten para estar de acuerdo", sentenció Pratto.

"Gallardo es una persona con un carácter y un carisma diferente. Él vive como piensa y tenía una necesidad de salir a expresarse cuando habló. Yo pensaba que iba a seguir todo igual, pero cuando él habla, por ser una figura tan importante, las cosas empiezan a cambiar. Movió la estantería. Ahora se elevó un protocolo y creo que se podría haber hecho antes para empezar a discutir punto por punto para ver qué se puede hacer", comentó el atacante, y cerró: "No me preocupa que empiecen a entrenar y competir en otras ligas. Me preocupa que nosotros estemos al 100 por ciento para competir de igual a igual cuando nos toque. Solo quiero tener las mismas armas físicas y mentales".