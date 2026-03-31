En un hecho que generó repudio en Mar del Plata, un árbitro fue acusado de haber insultado a la jugadora de un equipo de la liga de fútbol local. De acuerdo al testimonio de las deportistas de los clubes Cadetes de San Martín y San José, que disputaban un partido por la Copa Challenger, el juez principal le habría dicho a una de las futbolistas: “Aprendé a jugar, la c… de tu madre”.

En pleno partido, y de acuerdo a la denuncia de las deportistas, el árbitro le dirigió un agravio a Melisa Miozzi, conocida como “Kun”, jugadora de Cadetes, consignaron los medios locales. Frente a esta situación, las futbolistas de ambos equipos decidieron abandonar el encuentro como señal de protesta. Varios clubes emitieron comunicados para solidarizarse con quien lleva el dorsal número 10 en su club.

Este lunes, San José emitió un comunicado oficial en sus redes sociales donde expresó su total solidaridad. Además, el club manifestó su firme postura contra cualquier tipo de violencia. “No es fútbol femenino. Es, simplemente, fútbol”, destacaron. Por otro lado, desde la institución aclararon que este hecho no representa a la totalidad del arbitraje y valoraron el trabajo de quienes ejercen su rol con profesionalismo y compromiso.

Escándalo en Mar del Plata: acusan a un árbitro de insultar a una futbolista.

Escándalo en Mar del Plata: acusan a un árbitro de insultar a una futbolista.

Escándalo en Mar del Plata: acusan a un árbitro de insultar a una futbolista. @sanlorenzomdp.ar

El Club Atlético San Lorenzo de Mar del Plata también se expresó en las redes sociales para manifestar su solidaridad tanto con la jugadora afectada como con la institución Cadetes: “Creemos profundamente que el deporte es un espacio para la formación en valores, el crecimiento personal y el encuentro con los otros en un clima de respeto mutuo, cada uno de los actores desde el rol que ha elegido desempeñar. No hay lugar para ninguna forma de agresión verbal, física ni psicológica. El respeto debe observarse entre jugadoras, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y árbitros. El fútbol femenino no es una excepción, es fútbol con las mismas condiciones de igualdad, cuidado y profesionalismo como su reglamento implica”.