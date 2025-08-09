Agenda de TV del sábado: Boca - Racing, Independiente - River, Belgrano - CASI, Etcheverry y Báez
Clásicos y más partidos en el Clausura, Top 12, argentinos en el Masters 1000 y Grillo en los playoffs del PGA Tour, en el menú del día
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 9 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 14.30 San Martín vs. Sarmiento. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 16.30 Boca vs. Racing. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 18.30 Independiente vs. River. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 20.45 Belgrano vs. Banfield. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 20.45 Atlético Tucumán vs. Rosario Central. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Amistosos europeos
- 10.30 Werder Bremen vs. Udinese. Disney+
- 11 West Ham United vs. Lille. Disney+
- 11 Everton vs. Roma. Disney+
- 12 Newcastle vs. Atlético de Madrid. Disney+
- 13 Brighton & Hove vs. Wolfsburg. Disney+
Championship
- 11 Stoke City vs. Derby County. Disney+
- 13.30 Sheffield United vs. Bristol City. Disney+
Primera Nacional
- 14 Defensores Unidos (Zárate) vs. Chacarita. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
RUGBY
Top 12
- 15.30 Belgrano vs. CASI. Disney+
- 15.30 Alumni vs. Newman. Disney+
- 15.30 La Plata vs. Regatas Bella Vista. Disney+
- 15.30 Hindú vs. Los Tilos. Disney+
- 15.30 CUBA vs. San Luis. Disney+
- 15.40 Buenos Aires vs. SIC. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
TENIS
Masters 1000 de Cincinnati
- 12 La segunda rueda, con Tomás Martín Etcheverry (Argentina) vs. Felix Auger-Aliassime (Canadá) y Sebastián Báez (Argentina) vs. Gabriel Diallo (Canadá). ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
- 20 La segunda etapa. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
AUTOMOVILISMO
TC en San Juan
- 15 Entrenamientos. DeporTV (CV 100 HD, 631/1631 HD)
GOLF
PGA Tour
- 15 St. Jude Championship. La tercera vuelta, con Emiliano Grillo. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
