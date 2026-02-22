Luciano Vietto convirtió el gol más rápido del Apertura 2026 y San Lorenzo le ganó a Estudiantes de Río Cuarto 2-0

No hubo tiempo ni para que se acomoden algunos de los hinchas que llegaban al Nuevo Gasómetro. Así de rápido fue el gol de Luciano Vietto con el que San Lorenzo le ganó a Estudiantes de Río Cuarto 2-0 por la sexta fecha del Torneo Apertura. Además, se trata del tanto más tempranero del campeonato. Sin embargo, a pesar de que fue a los 26 segundos, no es el gol más veloz del Cuervo en los últimos 24 años. Pero valió mucho más que tres puntos. El Ciclón necesitaba una reacción anímica luego de un par de tropiezos. El segundo festejo, el que le dio tranquilidad al entrenador Damián Ayude, lo aportó Alexis Cuello a los 40 minutos del segundo tiempo.

“Fue mi primer partido de titular y poder convertir un gol tan rápido me sacó presión. Necesitábamos ganar y de a poco me voy adaptando al equipo, a la idea del entrenador. Llegué hace poco y sin volverme loco tengo que agarrar el ritmo que tienen mis compañeros”, dijo Vietto luego del partido.

El partido arrancó con todo. El árbitro del partido Sebastián Martínez Beligoy dio inicio al encuentro y fue equipo cordobés fue quien sacó del medio. Sin embargo... Tras un pelotazo largo a territorio ofensivo, San Lorenzo recuperó la pelota a los ochos segundos y de inmediato comenzó su contraofensiva por la izquierda.

El festejo de Luciano Vietto para el 1-0 de San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto - FOTOBAIRES

Gregorio Rodríguez tiró la pelota larga para Mathías De Ritis: el lateral izquierdo recibió, aceleró por la banda y antes de llegar al fondo envió un centro por lo bajo. Luciano Vietto entró solo por el medio y le dio de zurda para poner el 1 a 0 cuando el cronómetro marcaba ¡26 segundos! Además, fueron siete futbolistas los que participaron de la jugada hasta el toque. Participaron tres futbolistas que habían llegado como refuerzo para el equipo de Damían Ayude en este mercado de pases.

Se trata de gol más inmediato de la Liga Profesional desde el que había convertido Mateo Pellegrino, jugando para Platense, contra Gimnasia La Plata en 2024, a los 9 segundos.

El gol de Vietto

Primer tanto para el ExRacing con la casaca del Ciclón. El atacante, que llegó como refuerzo tras quedar libre de La Academia, está haciendo su debut como titular y recibió la tarjeta marilla cuando se jugaban los 43 de la primera etapa, por levantar el pie demasiado en una acción dividida ante Siro Rosane, un mediocampista que había surgido de las inferiores del Ciclón. En los otros tres partidos de San Lorenzo, Vietto estuvo entre los suplentes y sumó 20 minutos contra Central Córdoba, 27 ante Huracán, y 30 frente a Unión, en Santa Fe. Además, su último tanto fue con la camiseta de Racing el pasado 17 de octubre contra Aldosivi.

A pesar de haber convertido un gol muy rápido, desde el año 2000 para adelante, San Lorenzo tiene tres tantos que fueron antes que el de Vietto. El más veloz fue de Héctor Villalba, en 2015 contra Rosario Central a los 13 segundos. Luego, el de Fernando Belluschi, en 2016 contra Atlético de Rafaela a los 14 y por último, José Chatruc en 2002 a Boca a los 22 segundos.

El gol de Villalba a Central en 2015

Para San Lorenzo era vital volver al triunfo, era un partido importante luego de lo que fue el empate ante Unión en Santa Fe 0-0. Si bien no perdió, el Ciclón lo tomó como una derrota ya que jugó mal, fue ampliamente superado por los dirigidos por Leo Madelón. Eso, sumada a la anterior caída en el clásico frente a Huracán por 1-0 en Parque Patricios, generó que Damián Ayude haga varios cambios para el partido de este domingo.

Volvió Jhohan Romaña (ingresó por Franco Lorenzón), un referente que estuvo lesionado, como primer zaguero central. Y salieron Ignacio Perruzzi y Ezequiel Cerrutti por bajos rendimientos, que les dejaron sus lugares a Agustín Ladstatter y el mencionado Vietto. Luego sí ingresarían como recambio de energías Perruzzi y el Pocho Cerutti.

Torneo Apertura: San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto - FOTOBAIRES

Esta vez, en el entretiempo y con el partido 1-0 en favor del Ciclón, Ayude hizo una sola modificación: el ingreso de Matías Reali por Gregorio Rodríguez, pero obligada porque el exInstituto sintió una molestia muscular. Reali ingresó bien pero en un momento en el que a San Lorenzo le costaba tener la pelota.

Pero al local le apareció un susto inesperado: antes de los diez minutos de la segunda etapa, De Ritis casi convierte en contra de su arco cuando intentó rechazar una pelota que vino con efecto desde un envío desde la izquierda sobre el punto penal y lo terminó salvando su arquero Gill. El paraguayo volvió a reaccionar de gran manera para evitar la igualdad de Estudiantes para sacarle del ángulo superior derecho un cabezazo de Juan Antonini y también un derechazo a Talpone.

San Lorenzo tuvo el Cerutti un delantero que si bien no tuvo mucho peso ofensivo, logró fabricar infracciones para que el equipo juegue lejos de su arquero. Y encontró el alivio a los 40 minutos, con una jugada armada por Alexis Cuello desde la derecha y una pared que tiró con el ingresado Facundo Gulli: el 9, tras controlar con la derecha haciendo la diagonal hacia adentro, definió de zurda y abajo, al palo derecho de Agustín Lastra.

Facundo Gulli le hizo bien al juego del Ciclón con desequilibrio, gambetas y haciendo amonestar a rivales.