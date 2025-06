Luis Enrique vs. Kylian Mbappé: “Demostramos que tenemos estrellas y están en función del equipo, y no al revés”

Luis Enrique es el entrenador del momento. Muy reconocido por colegas, jugadores, periodistas y dirigentes, vive su hora de mayor reconocimiento global luego ser campeón de la Champions League este sábado con Paris Saint Germain, luego de vencer con un arrollador 5-0 a Inter en Múnich. El DT ya se había mostrado confiado en la previa de la final y luego demostró su felicidad no sólo por haber alcanzado el máximo titulo a nivel clubes de Europa, sino también sobre las formas.

“No sabía cómo íbamos a ganar, era una final e iba a estar apretado. Esta semana la gente ha estado con un exceso de tensión, pero me ha sorprendido la madurez de los jugadores”, señaló el técnico a la televisión española Movistar.

Y uno de sus principales elogios estuvieron direccionados al rendimiento colectivo y Desiré Dóué, autor de dos goles y una asistencia en Alemania: “Supimos gestionar el exceso de presión y tensión, mis jugadores viven con los celulares y hay tanta excitación alrededor que es difícil jugar un partido tranquilo. Pero nos salió todo perfecto, el Inter es un gran equipo”, señaló. Y con respecto a Dóué, que a dos días de cumplir los 20 años fue elegido el mejor jugador del partido, agregó entre risas: “Es como la generación de Lamine Yamal, para ellos esto es una fiesta, nosotros estaríamos asustados”.

Luis Enrique levanta en Múnich la Champions League 2024/25 Alexandra Beier - AP

Pero, se sabe, una de las noticias que generó PSG al levantar la Copa fue el contraste en esta última etapa. Luego de apostar por la contratación de futbolistas súper prestigiosos como Ibrahimovic, Neymar, Messi y Mbappé, terminó alcanzando el objetivo con jugadores con menos nombre pero que armaron un bastión colectivo para atacar y defender.

Al mismo tiempo, se conoció hace poco (con la serie de Luis Enrique “No tienes ni p*** idea”) las diferencias que existían entre el conductor y Kylian Mbappé, sobre todo meses antes de que el crack francés emigre a Real Madrid. Arrancó la temporada sin Kylian Mbappé, la estrella hasta hace un año: no se le borró la sonrisa y lo expuso en su documental, en el cual muestra su parte más íntima en el fútbol, pero también tras el golpe familiar. “Sin él seremos mejores. No tendremos un jugador que haga 40 o 50 goles, pero los haremos entre todos”, pronosticó.

Lo mejor de PSG ante Inter

La situación data de la temporada entre 2023 y 2024 no pudo festejar como pretendía en Europa, a pesar de poseer un liderazgo innegable que quedó grabado a la hora de una charla táctica con el propio Mbappé. Ya que “Kiki” había dicho que le gustaba Michael Jordan, utilizó al exbasquetbolista para incentivarlo a ejercer la presión desde el ataque: “Agarraba de los hue… a sus compañeros y defendía como un hijo de p… Si tú presionas y eres ejemplo, ¿sabes lo que tenemos? Una p… máquina de equipo. ¡Eso es un líder, eso es Jordan!”.

El contraste con Dembelé

El despegue de los primeros meses del año para PSG se debe mucho a la metamorfosis de Dembélé, durante mucho tiempo famoso por sus gambetas incesantes y su falta de confianza en el último toque .Pero en Stuttgart, el 29 de enero, el exjugador del Barcelona logró un hat-trick, aprovechando su reposicionamiento como falso 9. Tres días después, repetición en la Ligue 1 en Brest, futuro adversario en el repechaje para los octavos de Champions League. El delantero francés no se detendría, alcanzando los 33 goles y 14 asistencias en todas las competiciones, un serio candidato al Balón de Oro.

Luego de la gran final que PSG le ganó a Inter, le preguntaron a Luis Enrique por el nivel de sus jugadores y la capacidad goleadora. Y respondió: “¿Pero has visto a Vitinha, de dónde sale jugando y dónde termina?... Dembélé siempre ha sido un fenómeno pero luego hay que decidir cosas difíciles para mejorarlo. Es un líder a través del ejemplo, dime un nueve en Europa que presione así. El resto solo tiene que seguirlo”.

Ousmane Dembélé del Paris Saint Germain celebra después de anotar el primer gol durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain en el Emirates Stadium en Londres, Inglaterra, el martes 29 de abril de 2025. (Adam Davy/PA vía AP) Adam Davy - PA

Esa frase, como no podía ser de otra manera, tuvo una acción relacionada con lo vivido entre Luis Enrique y Mbappé. Por eso le preguntaron directo por el delantero francés: “Nos hubiera encantado tenerlo, pero aceptamos su decisión. Yo tengo que motivar a mis jugadores y hacerles creer que es posible. Creo que nosotros demostramos que tenemos estrellas y están en función del equipo, y no al revés, eso no es muy fácil en el mundo del fútbol”.

Luis Enrique sabe que alcanzó algo único en Paris Saint Germain, pero piensa dormirse en los laureles conseguidos: “Ahora a pensar en el Mundialito y en reforzarnos. Nos encantaría que fuera un ciclo pero gestionar el éxito es difícil”.