Maher Carrizo continuará su carrera en Ajax: ni River ni Boca, su destino está en Países Bajos

Se trata de una de las muy buenas figuras del fútbol argentino. Maher Carrizo, después de tantas idas y venidas, continuará su carrera en Ajax, de Países Bajos. El delantero de Vélez, que era pretendido por River y Boca (sobre todo con el Millonario hasta se habían puesto de acuerdo entre los clubes) dejó la concentración del equipo de Guillermo Barros Schelotto en la previa del partido ante Independiente, por la 3° fecha del torneo Apertrura, y viajará este sábado a Amsterdam.

Carrizo, de 19 años, marcó 11 goles en 52 partidos con la camiseta de Vélez y conquistó tres títulos: Primera división 2024, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional 2025. Ajax pagará 7 millones de dólares por el 50% del pase, tendrá una opción a adquirir el 40% en US$ 6.000.000 y el club de Liniers se quedará con un 10% para una futura venta. Y Carrizo firmaría un contrato por cinco temporadas.

Lo curioso es que, en el comienzo del mercado de pases, Carrizo había estado en el radar de River y Boca. Incluso estuvo muy cerca de pasar al Millonario. ¿Qué sucedió? Se había generado una charla entre los presidentes Stefano Di Carlo y Fabián Berlanga para formalizar el interés. Durante el año pasado, y sobre todo tras el Mundial de Clubes, Gallardo había solicitado su contratación, pero la postura en Liniers parecía inflexible: no tenía intenciones de venderlo dentro del país si no se alcanzaban los 16 millones de dólares limpios de su cláusula de rescisión. Pero con la necesidad de venta de Vélez y la buena oferta que le había realizado River empezaron a ver la situación de otra manera.

Llegaron a un acuerdo económico finalmente: River iba a pagarle a Vélez 6.500.000 dólares por la mitad del pase. Y Vélez terminaría asumiéndose como socio para luego ganar más dinero con una venta al exterior. Pero se toparon con la negativa del jugador: Maher Carrizo le dijo que no a River porque insistía que pretendía emigrar al fútbol europeo. Cuando la transferencia se cayó, gente cercana a Juan Román Riquelme, presidente de la entidad de la Ribera, averiguaron por él, pero el Xeneize no estaba convencido de desembolsar tanto dinero en este mercado de pases. Y Carrizo se mantuvo en silencio, por más que no habían ofertas concretas desde el Viejo Continente. De todas formas, había sido un delantero que siempre había estado en el radar de Boca.

Maher Carrizo y Milton Casco, en un partido entre Vélez y River por el torneo Clausura 2025. Marcos Brindicci - LA NACION

Tras 15 apariciones en ese primer año en Vélez donde tuvo aparicones explosivas con continudad de la mano de Gustavo Quinteros (hoy DT de Independiente) en el que fue campeón de la Liga Profesional, en 2025 llegó la consolidación del delantero zurdo con 36 partidos y 10 goles, más los festejos en la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina. En 2023, su nombre había cobrado relevancia cuando formó parte de la selección argentina que disputó el Mundial Sub 17 en Indonesia, donde compartió plantel con Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, entre otros. A partir de 2024 fue habitual convocado a la Sub 20, con la que jugó el Mundial en Chile el año último. Con Diego Placente como DT, fue pieza clave del equipo que terminó subcampeón: sumó 566 minutos en nueve partidos, con cuatro goles y tres asistencias.

Carrizo no formó parte de la convocatoria de Guillermo en la primera fecha ante Instituto porque “no lo vieron enfocado”. Guillermo Barros Schelotto habló con él y entendió la situación del jugador -por eso no lo llevó a Córdoba-, aunque sólo por unos días. Tras el triunfo por 1-0 con gol de Tobías Andrada, el Mellizo logró convencerlo de que lo mejor era ser parte del grupo que iba a disputar el segundo partido ante Talleres, en Liniers. Maher Carrizo ingresó en el segundo tiempo, se destacó y casi convierte un golazo con un remate de zurda que se fue muy cerca del ángulo superior derecho del arquero. Vélez le dio vuelta el partido al conunto cordobés, se impuso por 2-1 y el delantero se despidió con lágrimas de cara a los hinchas.

El festejo de Carrizo con Joaquín García, el lateral derecho que hizo el 2-1 ante Talleres en el final, por la 2° fecha del Apertura 2026 JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Tras el encuentro, Carrizo dialogó en zona mixta con TyC Sports y aclaró los sucesos del mercado de pases: “Yo nunca cerré las puertas de ningún club, siempre dejo las puertas abiertas. Hablé con mi representante. Ya no me daban los días; yo nunca le dije que no a River, nunca cerré las puertas de ningún club. Fue difícil porque tenía que pensar. Yo tengo muchas ganas de irme afuera”.

Su deseo se hizo realidad. Ahora falta que llegue a Países Bajos y se haga la revisión médica. No será ni River ni Boca. La Joya de Vélez, con un gran futuro por delante, se pondrá la camiseta de Ajax.