El fútbol argentino lanza juveniles a Primera a la velocidad de la luz: ¿apuestas sostenidas o urgencias?

De repente, Iker Zufiaurre hace su estreno como titular nada menos que en un Boca que tiene como centrodelanteros a Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez. El delantero de 20 años ni siquiera es 9, pero -entiende el entrenador Claudio Ubeda- puede cumplir esa función. Lucas Janson, el titular en ese puesto ante Deportivo Riestra en la primera fecha, también se lesionó. Y Ubeda, para sostener el esquema 4-3-3, puso en La Plata a Zufiaurre en el centro del ataque. Pero después, aparecieron dos debuts más: Gonzalo Gelini (19) y Tomás Andrada (18). El entrenador tenía futbolistas de más experiencia para que ingresaran en medio de un partido complicado por escenario y resultado (Estudiantes lo dominaba y le ganaba), pero algo hizo que confiara más en los jóvenes.

No se trata de un partido sin consecuencias, de esos en los que los entrenadores meten mano por las reservas agotadas del plantel profesional o van viendo a quién promover pensando en la próxima temporada: es algo que involucra a todo el fútbol argentino. En las dos primeras fechas del torneo fueron cerca de 30 la cantidad de futbolistas de entre 17 y 20 que aparecieron como titulares, con la reponsabilidad que eso implica.

Iker Zufiaurre, una de las últimas apuestas de Boca por sus inferiores AIZAR RALDES - AFP

Milton Delgado parece un “experimentado” por las valoraciones de Leandro Paredes y los rendimientos con los que terminó el 2025 como titular en Boca, pero tiene 20. Y Leonel Flores, otra promesa que estuvo en el banco xeneize en la segunda fecha del Apertura 2026, 18. Boca no suele apostar por los juveniles por decisión propia, se lo tienen que ganar. Y más de uno en los últimos tiempos se impuso por derecho propio.

¿Se profundizó la tendencia dentro del fútbol argentino en general en este 2026 o siempre los clubes debieron recurir a las inferiores de manera sostenida? Juan Simón, exjugador de Boca, comenta: “Me parece que fue siempre así. Yo a los 17, 18 años estaba en Primera. Y mis compañeros de las selecciones juveniles también. Nosotros fuimos a jugar el Mundial Juvenil de Japón en 1979 y ya todos habíamos jugado en Primera. Fue siempre así. El fútbol argentino requiere que busques cada vez más en las inferiores porque si se te van las figuras más grandes, tenés que tener reemplazo. Después está en la cabeza de cada chico si se consolida o ver cómo termina cada proyecto”. Y agrega, en una conversación con LA NACION: “¿A qué edad debutaron los chicos que estuvieron en las selecciones del 95, 97, 2001, 2005 y 2007? La mayoría de esos chicos debutaron a los 18 años o el 80% lo hizo a los 18 años. Los jugadores que arrancan en las inferiores desde chicos, si bien no terminaron su etapa de formación todavía, tienen la cabeza lo suficientemente firme para bancársela, para asumir el desafío. La mayoría venimos de muy abajo, sabemos lo que es el esfuerzo y lo que significa conseguir cosas. Y valoramos mucho eso“.

Thaiel Peralta, la esperanza de Huracán @thaielperalta22

Hace un puñado de días, en la pretemporada de Uruguay, apareció con la camiseta N° 10 de Huracán Tahiel Peralta, que con 17 años recién cumplidos tiró un sombrero en el área y metió un golazo para el 2-0 ante Cerro Porteño. Peralta fue titular en el arranque del camponato ante Banfield (1-1), pero fue expulsado a los 12 minutos del segundo tiempo. ¿Pecado de juventud? ¿Un error lógico en la disputa de una pelota? Lo responde Diego Martínez, el entrenador de Huracán: “Sin dudas lo tiene que capitalizar como un aprendizaje, con esto lo que queremos y lo que para nosotros significa la palabra, el concepto de ‘ser profesional’. Es un chico muy bueno, muy sano y que, lógicamente, no quiere tener esa intención (dar la patada) pero le va a servir para entender que, en el fútbol profesional, en los detalles, en el VAR y cualquier situación que se te escapa de control puede ser perjudicial para el equipo, pero como bien dijo Galíndez (el arquero-capitán del Globo) en el vestuario, el equipo salió a defenderlo, el equipo lo defendió. El equipo terminó rescatando un empate”.

Giovanni Baroni (17) aportó una gran asistencia para el gol de Augusto Schott, de cabeza, para el 1-0 parcial de Talleres ante Vélez, en Liniers. Zurdo, rebelde, encarador, y con buen remate, también se había destacado ante Newell’s, en Córdoba, con otro pase-gol, en este caso para Martínez en el éxito de la “T” por 2-1. El mediocampista Matías Gómez (20), también fue titular ante la Lepra. “Lo vengo viendo hace tiempo a Baroni. Es chico, hay que llevarlo de a poco y respetar sus tiempos”, dijo Carlos Tevez, DT que ya había empezado a darle pista en los amistosos del verano. “Volante creativo, formado íntegramente en el club desde sus 5 años, se destacó por su personalidad, su manejo de la pelota parada asistencias en su primeros partidos oficiales. Además, ya suma experiencia con la selección Argentina Sub 17, donde fue campeón internacional. Una joya del semillero albiazul que empieza a escribir su historia grande”, describió a Baroni la página oficial de Talleres.

El primer triunfo de Vélez en el torneo, ante Instituto, se resolvió en la última jugada del partido gracias a la acción de Matías Arias (18) y Tobías Andrada (18): pivoteo de espalda (“tac”) del primero para el derechazo cruzado del segundo. “Es una jugada que salió natural porque jugábamos juntos en las inferiores. No es que la habíamos practicado, pero nos conocemos”, reconoció Arias tras el partido en Córdoba. Y ambos fueron titulares en la segunda fecha ante Talleres, en Liniers, en un ataque completado por los “veteranos” Lanzini y Braian Romero. Maher Carrizo, que debutó ayer nomás y tiene 19 años, fue suplente (aunque luego ingresó) porque estaba pendiente de una venta al exterior.

Nicolás Barros Schelotto (19) se hizo viral con su golazo olímpico para Gimnasia en la victoria ante Racing 2-1, en el Bosque. Impresionante pegada de zurda. Pero el hijo de Guillermo -DT de Vélez- ya se había hecho notar a fines del 2025 cuando debutó en el clásico ante Estudiantes y bajo el ala de Fernando Zaniratto, entrenador de la reserva que había tomado el cargo ante el despido de Orfila. Hubo cambios que lo potenciaron para 2026 incluso antes de ese latigazo. Primero pidió la camesta 10 (antes usaba la 17) “porque es el día que cumple mi mamá”, aclara y -quizás por tener el ‘gen Mellizo’, suele picantearse con los adversarios, aunque se muestra como un jugador muy correcto y con respuestas maduras. “Guillermo me habla como papá, no como DT”, explica Nicolás, que sabe que está haciendo su camino al andar.

Y Guillermo sabe cómo bajarlo a la tierra en privado y en público: “Lo felicité pero también le dije que con el diario del día después del gol olímpico...”, dijo luego del partido con Talleres en TyC Sports, y agregó: “¿Qué iba a hacer la gente al día siguiente con eso? Se iba a limpiar el c...“. El mensaje estaba claro: no había que quedarse con lo hecho, había que ”confirmar" -una palabra muy utilizada por Carlos Bianchi con sus jugadores-, no confiarse y sostenerse en la alta competencia.

Facundo Gulli (20) lleva la 10 de San Lorenzo: sabe, como todos, que la crisis institucional del club de Boedo exige un plus. Es como si cargara el doble de presión entre la representación de un club grande como el Ciclón y el respaldo de Damián Ayude, otro entrenador que subió a primera luego de estar en la Reserva. Ignacio Perruzzi (20) volante metedor y con ida y vuelta, asume con naturalidad uno de los roles de capitanes. No es casual el corazón con el que juega el equipo, que viene de vencer a Gimnasia en Mendoza. Ante la salida de otro juvenil de la casa (Elías Báez, de 21) le tocó la oportunidad como lateral izquierdo a Teo Rodríguez Pagano (20). En el banco estuvo Branco Salinardi (18), quien suele ingresar como recambio.

Ignacio Perruzzi (20) volante metedor y con ida y vuelta, asume con naturalidad uno de los roles de capitanes de San Lorenzo @nacho.perruzzi

Marcelo Romano, el encargado de las divisiones menores de San Lorenzo, uno de los clubes que más material aporta en ese rubro en primera, le dice a LA NACION: “Cambiaron las épocas. Hoy los clubes necesitan imperiosamente más de las divisiones inferiores por problemas económicos, ventas reiteradas, recambio constante. Sacando Boca, River, tal vez Racing, todos estamos en la misma. Fijate los casos de Vélez, Talleres, Belgrano, nosotros: sacamos jugadores y rápidamente los ponen en primera”.

De 57 años, con casi 30 años de experiencia y en su tercera temporada en el club azulgrana, Romano entiende el contexto. “San Lorenzo tiene la obligación de poner a los chicos. Se aceleran los procesos porque hay una necesidad deportiva y económica, la urgencia domina. Hay chicos que no tienen 25 partidos en reserva, no están preparados para la primera… y saltan a la cancha. Le pasó a Mastantuono, que arrancó con todo en River, fue a Real Madrid, después baja su rendimiento por múltiples razones y vuelve a levantarse”, reflexiona.

Ignacio Ovando (18), juega como zaguero en Rosario Central y batalló contra Adrián “Maravilla” Martínez en la victoria ante Racing como si tuviera 200 partidos en Primera. “Lo veo jugar a Ovando y quiero destacar su madurez. Hay una diferencia entre defensores y mediocampistas ofensivos, por ejemplo. El defensor llega a la Primera con mayor madurez. Será por la posición que ocupa en la cancha, la cual requiere de un poco de más responsbilidad que la desfachatez del volante ofensivo. Por eso también creo que se consolidan más rápido los defensores que los mediocampistas ofensivos”, analiza Simón, un referente en el puesto. Y agrega: “Me voy al caso de Boca: Balerdi, Anselmino... centrales que debutaron con 17, 18 años y fijate dónde están ahora”. Leo Balerdi hace tiempo que está en Olympique de Marsella en Francia y es uno de los apuntados por Lionel Scaloni para ir al próximo Mundial; Anselmino acaba de ser repescado por Chelsea desde Borussia Dortmund y había sido vendido por Boca en 21.000.000 de dólares; Balerdi se fue al Dortmund en US$ 16 millones. “No me llama la atención lo que pasa ahora porque para mí sucedió en todas las épocas. A veces los clubes tienen más urgencias, se desprenden de sus figuras por necesidades económicas y tienen que recurrir a las inferiores. Argentinos Juniors es el semillero del mundo ¿no?, pero los clubes argentinos siempre se nutrieron de las inferiores, sobre todo los clubes que tienen más historia”.

Lautaro Gutiérrez (19) debutó en Belgrano haciendo un golazo ante Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, con un bombazo al ángulo. Y volvió a convertir en la segunda fecha ante Argentinos. Por más que el Pirata incorporó a futbolistas de experiencia como el Mudo Vázquez y Rigoni, y ya contaba con el armenio Zelarayan, los pibes también le dan rédito a Zielinski.

Jerónimo Gómez Mattar, habitué de las selecciones juveniles, cada vez más asentado en la primera de Newell's @jerogomezmattar_

Jerónimo Gómez Mattar (17) y Facundo Guch (19) le hacen frente al complicado presente de Newell’s con titularidad y despliegue, Luca Regiardo (19) y Valentino Acuña (20) jugaron desde el arranque con el equipo de la dupla Orsi-Gómez en la primera fecha ante Talleres; Misael Aguirre (18) ingresó en ambos partidos de Unión. Ian Subiabre (19) pretende ganarse un lugar en un River que todavía no termina de definir sus delanteros titulares. Cada vez que ingresa genera alguna acción revulsiva, pero todavía no termina de ganarse un lugar desde el arranque. Y, ante la falta de desequilibrio y gol en los metros finales, Gallardo ahora sumó al ecuatoriano Kendry Páez (18).

Fabricio Pérez (20), delantero, anotó el gol del empate de Estudiantes ante Independiente en la primera fecha y luego repitió su rebeldía encarando defensores de Boca en el triunfo por 2-1. El Pincha es otro que fomenta la proyección de sus futbolistas no sólo con formación táctica y física, sino también como escuela de vida. Mikel Amondarain (21) empezó a tomar roce junto con Ascacibar y ahora es titular indiscutido; Joaquín Tobio Burgos (21), que antes alternaba, encontró una nueva chance por la salida de Cetré.

Durante seis temporadas, Jorge Raffo fue el coordinador de las inferiores de Boca. A los 60 años, es consultor metodológico del City Football Group, que tiene 16 clubes en el mundo. “En los últimos 10, 15 años, los clubes comprendieron que la Argentina es un país productor de futbolistas. En ese sentido, se crearon planes de desarrollo, se mejoró el scouting y todo eso hace que haya más y mejores futbolistas”, analiza un dato que va más allá de la pasión. Y las urgencias.

Insiste por la misma vía tras la consulta de LA NACION. “Vi el otro día que el 70 por ciento de los futbolistas de Estudiantes son nacidos en el club, ese es un dato alentador. De todos modos, luego los entrenadores de primera tienen que tener el coraje de apoyarlos. La Argentina es un país productor, lo primero que hay que entender es eso. Y los chicos dan un aire de esperanza, representan una renovación y luego, son un potencial para la venta. A su vez, esta situación les permite a los clubes resolver sus problemas económicos”, cuenta Coqui, como se lo conoce en el mundo del fútbol.

Suele viajar mucho. Dos meses acá, dos meses allá. La perspectiva es más amplia. “Los entrenadores de primera división son capaces, tienen el conocimiento y la sensibilidad de saber cuándo es el momento de poner a un futbolista en primera división. El proceso más difícil es entre la llegada y la consolidación. Di Stéfano, Maradona, Messi brillaron porque los técnicos supieron cómo llevarlos. Ahora, las divisiones menores están relacionadas con el fútbol profesional, entonces los chicos llegan más preparados. Puede haber algún caso precoz, pero en líneas generales, son protegidos. Hay una estructura detrás”, detalla.

Ian Subiabre busca ganarse un lugar en River Manuel Cortina

Argentinos, un club emblemático

Nicolás Diez -en un club que siempre tuvo un gran semillero- dispuso el ingreso del delantero Facundo Jainikoski (17) en este arranque del 2026 y tiene entre sus principales cartas ofensivas a Diego Porcel (20). Pero el Bicho tiene un claro ejemplo de manejo de tiempos y evoluciones de sus joyas.

Tobías Ramírez Cardozo (19) debutó con 17 cuando el entrenador era Pablo Guede y con el apellido “Palacio”. El defensor central se presentó en Primera División el 28 de enero de 2024 en el empate ante River 1-1, en el Monumental. Guede explicó, quizás, lo que suele pasar ahora con la mayoría de los que aparecen en Primera: “Le dije a Raúl (Sanzotti, el director deportivo): ‘Quiero ver a este chico’ Y me respondió: ‘Pablo, nosotros no adelantamos los procesos’. ‘Te prometo que cuando termina la pretemporada lo bajo. No le voy a adelantar los procesos a nadie’, le dije. El chico no había jugado ni en tercera. Yo lo había visto con la selección y me gustaba. Lo subimos con ese compromiso. La rompió en todos los partidos de la pretemporada. No había un solo motivo para sacarlo. ‘Este juega con River’, le dije. No estaba verde, a los choques no iba flojo, salía jugando siempre. Hizo una pretemporada brillante. ¿Por qué no le iba a dar la oportunidad? ¿Porque era River en la cancha de River? No, ese chico tenía que seguir jugando como lo estaba haciendo. Así pasó con Santamaría, Gamarra, Verón, el ‘Chino’ Vega. Se lo ganaron en la cancha. Nosotros no queríamos acelerar ningún proceso, pero el pibe los aceleró solo”. Tobías Ramírez Cardozo hoy suma 41 partidos en la Primera de Argentinos.

Agustín Medina (19) integró la base titular del Lanús campeón de la Copa Sudamericana 2025 en el doble 5 con Agustín Cardozo dentro del esquema 4-2-3-1 elegido por Mauricio Pellegrino. Como el “equipo que gana no se toca”, se mantiene en la estructura de este comienzo del Apertura y con perfil bajo. Ni que hablar las proyecciones que hacen en el Granate con Dylan Aquino (20), autor de un gol clave ante Fluminense. ¿Lo mejor está por venir?

Lautaro Millán (20) y Mateo Pérez Cursi (20) son muy valorados por Gustavo Quinteros en el Rojo; incluso en el caso de ambos por delante en la consideración como volante central de un veterano como Iván Marcone. Luca Rafaelli (17), volante ofensivo zurdo debutó en la Primera de Instituto ante Vélez en Córdoba.

Lautaro Millán alterna titularidades en Independiente, donde es bien considerado Matilde Campodonico - AP

Romano, desde San Lorenzo, argumenta su punto de vista. De ayer a hoy, un mundo. “Antes ibas a las inferiores y decías la ‘84, la ‘86, eran camadas enteras de buenos jugadores, ahora vas a ver a uno o dos que son distintos. Las redes sociales, internet, la tecnología, todo eso hace un ruido enorme y perturba a los chicos, que hoy llegan más rápido, más fácil, pero les cuesta mantenerse. En los planteles de primera, el 70 por ciento son chicos y el 30 son grandes, antes había 95% de grandes. Fijate el caso de San Lorenzo: antes estaban Beto (Acosta), Pipo (Gorosito), Pampa (Biaggio) y Pipi (Romagnoli) era el que asomaba. Hoy, de 35 jugadores de un plantel, 20 son chicos. No todos están preparados en todos los aspectos. Encima, con lo competitivo y exigente que es nuestro fútbol”, expone el formador, de extensa trayectoria. Siete años en Vélez, Racing, Argentinos y el fútbol ecuatoriano.

La problemática, al parecer, se extiende en el tiempo. “Los procesos no se respetan, hay chicos que saltan de la sexta a primera. Los clubes se aferran ahora a las divisiones inferiores. Los traés, los formas, los mostrás y los vendés. Y de nuestro lado, hay que estar aggiornados al nuevo vocabulario, la falta de alimentación, la falta de estudios, hay que trabajar más en el cuidado que en lo futbolístico”, asegura.

En un plantel profesional, suelen haber unos 15 chicos de inferiores: hace 20 años, había cuatro, cinco. En un proceso lógico, deberían jugar unos 20, 30 partidos en reserva para luego instalarse en primera. Sin embargo, la mayoría de las entidades no pueden sostener ese mensaje. Los agobia las urgencias. “Antes costaba más llegar y no se vendían tan fácilmente”, resume Romano.

Coqui Raffo, director deportivo de Montevideo City Torque, ve el vaso medio lleno. “Hace 20, 30 años, con la explosión de las selecciones Sub 17 y Sub 20 cambiaron los tiempos y el desarrollo. La promoción potencia a los jóvenes para adelantar los procesos. La mejor competencia del mundo la tienen acá, en la Argentina, en donde los 30 equipos compiten todo el año y, entre ellos, hay unos 900 jugadores de esa edad. Y en la pirámide selectiva quedan los mejores”, asegura quien reconoce que el trabajo es a largo plazo.

“Es importante que los juveniles crezcan en un contexto de jugadores consolidados. Cuando Boca tenía a Bermúdez y Samuel, se vendió a uno y rápidamente se potenció a Burdisso. Un joven que recién comienza, con ganas y nervios, aprende y toma experiencia mucho mejor con un jugador consolidado al lado. Los futbolistas deben tener un proceso lógico antes de viajar a otras ligas”, asume.

¿Los chicos de Boca que tuvieron su oportunidad en La Plata volverán a tener rodaje con Ubeda? ¿O la llegada de Angel Romero y Ascacibar los relegará nuevamente a la reserva?

“Dentro de lo negativo, lo positivo fue la respuesta que dieron los chicos cuando entraron. Entraron bien todos, desde Iker (Zufriaurre) que le tocó desde el comienzo hasta Gonzalo (Gelini) -extremo- y Tomás (Aranda) -volante ofensivo-, inyectaron cosas positivas. Es difícil también para los chicos entrar en partidos así, tan calientes y con Boca perdiendo. Hay que valorarlo mucho porque yo lo pensé bastante a la hora de ponerlos. Por lo general, cuando vos estás perdiendo un partido, cargarles con la responsabildad a los chicos a veces es contraproducente. Pero la verdad es que lo asumieron con responsabilidad y lo que les tocó hacer, lo hicieron bastante bien“, dijo Ubeda.

¿Diego Martínez volverá a poner a Peralta una vez cumplida la sanción? ¿O la derrota con Independiente Rivadavia en el Ducó reduce el escenario positivo? Por lo que dijo el entrenador, se entiende que sí, que su promoción no tuvo que ver con algo esporádico.

Kendry Paéz en River, día 1 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/6bowzW4xGP — River Plate (@RiverPlate) January 30, 2026

Kendry Páez, un talento de 18 años que estaba a préstamo en el Racing de Estrasburgo y cuyo pase le pertenece a Chelsea, se sumó a River. El joven atacante, también enganche, irrumpió en el fútbol con Independiente del Valle al debutar con apenas 15 años. Deberá adaptarse al roce del fútbol argentino, la cultura y las calles de Buenos Aires, pero no se sentirá solo. Al menos en lo que se refiere a intentar ser bandera de un equipo del fútbol argentino.

“No hay una edad psicológica para debutar”

Por Marcelo Roffé (*)

La mirada se debe extender al mundo de la psicología, que resulta un apoyo indispensable en el crecimiento de los jóvenes. No hay una edad psicológica para debutar. Sergio Agüero, a los 15 años, y Javier Saviola, a los 16, fueron dos fuera de serie. Si el jugador es muy bueno en general, el debut es entre los 18 y los 20 años, pero hay jugadores que se presentan en sociedad mucho después. El fútbol no tiene lógica. Jamie Vardy debutó en primera división del fútbol inglés a los 27 años y Miroslav Klose se presentó a los 22 y es el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Hay que tener en cuenta el juego de las necesidades. La realidad es que el fútbol argentino es vendedor, necesita subsistir y eso posibilita la llegada de nuevos chicos al plantel profesional. Pero a favor de los chicos es que se los prepara muy bien en la mayoría de los clubes del fútbol argentino, y en mi experiencia, el 95% de los clubes en juveniles cuentan con psicólogos especializados en deporte, que aportan su granito de arena.

Prepararse para el debut y darles fortaleza a los primeros pasos, requiere una instancia especial en el campo psicológico que se trabaja con el profesional. El entorno suele ser decisivo: cuando mencionamos al entorno, decimos padres, familia en general, representante, pareja, entre otros rubros.

Los días posteriores a los primeros aplausos resultan otro asunto fundamental para tener en cuenta. La contención después de las palmadas. Porque también es cierto que se puede debutar muy bien, mantener un nivel alto en los primeros encuentros y, posteriormente, después de cierto tiempo, se puede caer en una meseta, como pasa en muchos casos.

Otro punto importante es el azar, aunque los psicólogos tratamos de no pensar en eso porque no lo podemos controlar y no depende del trabajo. En el debut depende mucho la actualidad del equipo, si está en alza, si el jugador está tapado o no está tapado, si le dan continuidad, si no le dan continuidad. Hay pocos entrenadores que saben llevar bien a los chicos.

Cuando los jóvenes encuentran las herramientas para la consolidación, explotan su nivel los que tienen resiliencia y los verdaderamente distintos, ya que el fútbol argentino es muy competitivo, y no es para cualquiera.

*El autor es psicólogo especializado en el Deporte, fue parte de cuerpos técnicos de 18 equipos de primera, es doctor en psicología y autor de 23 libros (www.marceloroffe.com)