Manchester City - PSG: horario, TV y formaciones del partido por la Champions League

Manchester City y PSG disputan este martes en el estadio Etihad un partido decisivo por el grupo A de la Champions League. El encuentro se juega desde las 17 de la Argentina y tiene televisación de ESPN. El árbitro es el italiano Daniele Orsato.

Las principales novedades del conjunto francés son la presencia del argentino Lionel Messi entre los titulares, acompañando a la estrella francésa Kylian Mbappé. El tercer integrante del tridente ofensivo, Neymar, también arrancará desde el inicio en Manchester.

En el equipo dirigido por Mauricio Pochettino también regresarían a la formación principal el defensor Presnel Kimpembe (hará dupla con Marquinhos, el capitán) y el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, ausente el fin de semana por una gastroenteritis. De todas formas, Pochettino no confirmó el equipo, y como Keylor Navas, el otro arquero, está suspendido para el torneo francés podría ser él quien arranque el encuentro contra el equipo de Pep Guardiola.

Kylian Mbappé, el joven maravilla del fútbol francés, comandará el ataque de los parisinos junto al argentino Lionel Messi y al brasileño Neymar. ap - AP

La otra gran noticia en el búnker parisino es la primera convocatoria de Sergio Ramos. El defensor español no pudo jugar ni siquiera un minuto con la camiseta de PSG desde que llegó gratis procedente de Real Madrid. Un problema en sus gemelos lo tuvo fuera de las convocatorias hasta esta semana, cuando se reintegró a los trabajos con el grupo y pudo hacerse un lugar entre los convocados para viajar a Manchester. Un triunfo le serviría a PSG para encarrilar su clasificación a los cuartos de final en un torneo que aspira a ganar, luego de una multimillonaria inversión en contratos y refuerzos para esta temporada.

Enfrente estará otro equipo patrocinado por petrodólares. Si el PSG es Qatar, Manchester City es Emiratos Árabes. El equipo dirigido por Pep Guradiola no habrá gastado millones para esta temporada, pero mantiene la base de años anteriores que bien podría ser la envidia de muchas selecciones europeas y sudamericanas. Segundo en la tabla de posiciones a tres puntos del líder, Chelsea, los ciudadanos llegan al partido de Champions tras golear por 3-0 a Everton por la Premier League.

En la previa del partido, Guardiola habló de Lionel Messi, el futbolista al que potenció en Barcelona y que ahora tendrá que volver a enfrentar. El entrenador catalán se refirió a la posibilidad de frenar al argentino durante el partido: “Es muy difícil… Si a veces cuando tiene el balón no sabe lo que va a hacer, imagina lo que puede hacer cuando sí lo sabe. No puedo decir a mis jugadores cómo intuir sus intenciones porque es imprevisible”. Guardiola añadió: “Estoy encantado de ver que aún sigue jugando a este nivel y será un placer volver a enfrentarnos en un campo de fútbol”.

Guardiola también se refirió a otro argentino de PSG: Mauricio Pochettino. El catalán opinó sobre el trabajo de su colega, ex DT de Tottenham, en Inglaterra, y candidato a suceder a Ole Gunnar Solskjaer en Manchester United, el archienemigo del City. “El Tottenham y el PSG de Pochettino son completamente diferentes. Otros jugadores, otro esquema… creo que cambia mucho respecto lo que era enfrentarse a su Tottenham años atrás”, dijo Guardiola. Y agregó: “Cuando has estado seis temporadas en un equipo, ya te has enfrentado contra rivales de todos los tipos. De los que son agresivos, los que te esperan atrás… Sabemos las cualidades que tiene el PSG y esperamos, por ejemplo, un partido muy distinto al del fin de semana contra el Everton”.

En la previa del partido con PSG, Pep Guardiola habló de dos argentinos: Lionel Messi y Mauricio Pochettino. ADRIAN DENNIS - AFP

El Grupo A de la presente edición del torneo se completa con Brujas (4 puntos) y Leipzig (1 punto). Los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, que se disputarán entre febrero y marzo del próximo año. El tercero se sumará a la rueda de la dieciseisavos de final de la Europa League.

