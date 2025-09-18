Manchester City venció por 2-0 a Napoli como local en la Champions League

Manchester City venció por 2-0 a Napoli como local, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para Manchester City los goles fueron marcados por Erling Haaland (a los 56 minutos) y Jérémy Doku (a los 65 minutos).

En la próxima fecha, Manchester City se medirá con Monaco, mientras que Napoli tendrá como rival a Sporting CP.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.