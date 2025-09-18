Manchester City venció por 2-0 a Napoli como local en la Champions League

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Manchester City venció por 2-0 a Napoli como local, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para Manchester City los goles fueron marcados por Erling Haaland (a los 56 minutos) y Jérémy Doku (a los 65 minutos).
En la próxima fecha, Manchester City se medirá con Monaco, mientras que Napoli tendrá como rival a Sporting CP.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.