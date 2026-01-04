Manchester City vs. Chelsea: horario y cómo ver online el partido por la Premier League 2025-2026

La vigésima fecha de la Premier League 2025-2026 de Inglaterra concluye este domingo con seis encuentros y entre ellos sobresale el de Manchester City vs. Chelsea en el Etihad Stadium con arbitraje de Michael Oliver.

El cotejo inicia a las 14.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Manchester City no le quiere perder pisada al líder de la Premier League que es Arsenal Barrington Coombs - PA

La previa de Manchester City vs. Chelsea

El conjunto dirigido por Pep Guardiola necesita ganar para volver a ser escolta de Arsenal, que en su partido superó a Bournemouth 3 a 2 como visitante y manda con 48 puntos. Los Cityzens acumulan 41 producto de 13 victorias, dos empates y cuatro derrotas y quieren arrumarse a cuatro, lo que también les permitiría superar a Aston Villa. El elenco de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía doblegó a Nottingham Forest 3 a 1 y suma 42.

The Blues, por su parte, se quedaron sin DT entre semana porque Enzo Maresca dejó el cargo en medio de una temporada muy irregular y una mala relación con los dirigentes. Ello pudo más que el título en el Mundial de Clubes 2025 y para el duelo venidero quien está a cargo del plantel es el entrenador del equipo Sub 21, Calum McFarlane.

El combinado londinense marcha quinto en la general con 30 tantos producto de ocho triunfos, seis igualdades y cinco caídas y con una alegría puede acceder hasta el cuarto puesto, dependiendo de los resultados de Manchester United y Liverpool -visitan a Leeds y Fulham, respectivamente-. Lo negativo para el equipo en el que Enzo Fernández y Alejandro Garnacho son titulares y que hace tres cotejos que no gana.

Posibles formaciones

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O’Reilly; Bernardo Silva, Nicolás González, Phil Foden; Savinho, Rayan Cherki; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Chelsea: Robert Sánchez; Josh Acheampong, Wesley Fofana, Josh Acheampong, Malo Gusto; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Estevao, Cole Palmer, Alejandro Garnacho; y Joâo Pedro. DT: Calum McFarlane.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.61 contra 5.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.80.