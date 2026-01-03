LA NACION

Amistosos de verano: cuándo se juega la Serie Río de la Plata y todos los equipos confirmados

Los amistosos tendrán lugar entre el 9 y 26 de enero con la participación de varios clubes argentinos, entre ellos River; se sumaron encuentros de la Serie Colombia

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
River Plate jugará la Serie Río de La Plata por primera vez y disputará dos amistosos
River Plate jugará la Serie Río de La Plata por primera vez y disputará dos amistososGonzalo Colini - La Nación

El certamen amistoso de verano más importante de Sudamérica será la Serie Río de La Plata 2026 que se desarrollará entre el 9 y 26 de enero en Uruguay con la participación de clubes de diferentes países, entre ellos varios de la Argentina y de Colombia que, a su vez, tendrá su propia tanda de encuentros por primera vez.

De los representantes de nuestro país sobresale River Plate, que jugará el torneo por primera vez en cinco ediciones y se medirá ante Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay. También estarán Independiente, San Lorenzo, Huracán, Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán.

Los partidos se jugarán, en el territorio charrúa, en Montevideo, Paysandú y Maldonado. En Colombia, en tanto, habrá actividad en Bogotá y Cali. Todos los juegos se podrán ver en vivo por ESPN Premium -se requiere ser suscriptor del ´pack fútbol´, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Calendario de la Serie Río de La Plata 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Sábado 10 de enero

  • 21: Independiente vs. Alianza Lima - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Domingo 11 de enero

  • 21: River Plate vs. Millonarios - Estadio Campus de Maldonado.

Lunes 12 de enero

  • 21: Cerro Largo vs. Atlético Tucumán - Estadio Charrúa de Montevideo.

Martes 13 de enero

  • 18.15: Huracán vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

Miércoles 14 de enero

  • 18.15: Unión vs. Alianza Lima - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.
  • 21: San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo - Estadio Luiz Franzini de Montevideo.

Jueves 15 de enero

  • 18.15: Progreso vs. Atlético Tucumán - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.
  • 21.00: Olimpia vs. Colo-Colo - Estadio Luis Franzini de Montevideo.
  • 21.00: Wanderers vs. Independiente - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Sábado 17 de enero

  • 18: Defensor Sporting vs. Unión - Estadio Luis Franzini de Montevideo.
  • 20: San Lorenzo vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Viera de Montevideo.
  • 22: Peñarol vs. River Plate - Estadio Campus de Maldonado.

Domingo 18 de enero

  • 18.15: Juventud de Las Piedras vs. Olimpia - Estadio Campus Maldonado.
  • 21: Colo Colo vs. Alianza Lima - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Lunes 19 de enero

  • 21: Racing (U) vs. Universidad de Concepción - Estadio Luis Franzini de Montevideo.

Martes 20 de enero

  • 20: Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas de Paysandú.
  • 22: Nacional vs. Deportes Concepción - Estadio Parque Central de Montevideo.

Miércoles 21 de enero

  • 21: Peñarol vs. Colo Colo - Estadio Centenario o Campeón del Siglo de Montevideo.

Jueves 22 de enero

  • 21: Wanderers vs. Universidad de Concepción - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Viernes 23 de enero

  • 20: Paysandú FC vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas de Paysandú.
  • 22: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción - Estadio Charrúa de Montevideo.

Lunes 26 de enero

  • 21: Paysandú FC vs. Miramar Misiones - Estadio Parque Artigas de Paysandú.
Independiente es uno de los equipos argentinos que jugará la Serie Río de La Plata
Independiente es uno de los equipos argentinos que jugará la Serie Río de La PlataJuan Jose Garcia

Calendario de la Serie Colombia 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 9 de enero

  • Independiente Santa Fe vs. Deportivo Táchira - Estadio de Techo en Bogotá.

Sábado 10 de enero

  • 20: Deportivo Cali vs. Once Caldas - Estadio Palmaseca de Cali.

Martes 13 de enero

  • 19: América de Cali vs. Once Caldas - Estadio Pascual Guerrero de Cali.
  • 21: Millonarios vs. Independiente - Parque Viera de Montevideo.

Viernes 16 de enero

  • 18.15: Cúcuta Deportivo vs. Huracán - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.
Huracán jugará un amistoso por la Serie Colombia
Huracán jugará un amistoso por la Serie ColombiaFotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Mientras la investigación sobre AFA crece, los futbolistas de la selección toman distancia: menos truco, menos mates
    1

    Menos truco, menos mates: los futbolistas de la selección toman distancia, mientras la investigación sobre AFA crece

  2. Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026 y el calendario completo de partidos
    2

    Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026 y el calendario completo de partidos

  3. Los rumores, las negociaciones y las confirmaciones: así se mueve el fútbol argentino en el arranque del año
    3

    Mercado de pases del fútbol argentino: los rumores y refuerzos confirmados del comienzo de 2026

  4. Premier League, el clásico de Barcelona, otras ligas europeas y la United Cup de tenis
    4

    TV y streaming del sábado: Premier League, Espanyol vs. Barcelona y United Cup

Cargando banners ...