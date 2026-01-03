Amistosos de verano: cuándo se juega la Serie Río de la Plata y todos los equipos confirmados

Los amistosos tendrán lugar entre el 9 y 26 de enero con la participación de varios clubes argentinos, entre ellos River; se sumaron encuentros de la Serie Colombia
El certamen amistoso de verano más importante de Sudamérica será la Serie Río de La Plata 2026 que se desarrollará entre el 9 y 26 de enero en Uruguay con la participación de clubes de diferentes países, entre ellos varios de la Argentina y de Colombia que, a su vez, tendrá su propia tanda de encuentros por primera vez.
De los representantes de nuestro país sobresale River Plate, que jugará el torneo por primera vez en cinco ediciones y se medirá ante Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay. También estarán Independiente, San Lorenzo, Huracán, Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán.
¡Hola, Millonarios! 🙌@RiverPlate 🔴⚪ dirá presente en la próxima edición de la #Serie2026 ☀🇺🇾— Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 2, 2026
Historia, grandeza y fútbol de élite en el mejor fútbol de verano 🔥🏆 pic.twitter.com/snw2TAHd3F
Los partidos se jugarán, en el territorio charrúa, en Montevideo, Paysandú y Maldonado. En Colombia, en tanto, habrá actividad en Bogotá y Cali. Todos los juegos se podrán ver en vivo por ESPN Premium -se requiere ser suscriptor del ´pack fútbol´, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Calendario de la Serie Río de La Plata 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Sábado 10 de enero
- 21: Independiente vs. Alianza Lima - Estadio Parque Viera de Montevideo.
Domingo 11 de enero
- 21: River Plate vs. Millonarios - Estadio Campus de Maldonado.
Lunes 12 de enero
- 21: Cerro Largo vs. Atlético Tucumán - Estadio Charrúa de Montevideo.
Martes 13 de enero
- 18.15: Huracán vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.
Miércoles 14 de enero
- 18.15: Unión vs. Alianza Lima - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.
- 21: San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo - Estadio Luiz Franzini de Montevideo.
Jueves 15 de enero
- 18.15: Progreso vs. Atlético Tucumán - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.
- 21.00: Olimpia vs. Colo-Colo - Estadio Luis Franzini de Montevideo.
- 21.00: Wanderers vs. Independiente - Estadio Parque Viera de Montevideo.
Sábado 17 de enero
- 18: Defensor Sporting vs. Unión - Estadio Luis Franzini de Montevideo.
- 20: San Lorenzo vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Viera de Montevideo.
- 22: Peñarol vs. River Plate - Estadio Campus de Maldonado.
Domingo 18 de enero
- 18.15: Juventud de Las Piedras vs. Olimpia - Estadio Campus Maldonado.
- 21: Colo Colo vs. Alianza Lima - Estadio Parque Viera de Montevideo.
Lunes 19 de enero
- 21: Racing (U) vs. Universidad de Concepción - Estadio Luis Franzini de Montevideo.
Martes 20 de enero
- 20: Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas de Paysandú.
- 22: Nacional vs. Deportes Concepción - Estadio Parque Central de Montevideo.
Miércoles 21 de enero
- 21: Peñarol vs. Colo Colo - Estadio Centenario o Campeón del Siglo de Montevideo.
Jueves 22 de enero
- 21: Wanderers vs. Universidad de Concepción - Estadio Parque Viera de Montevideo.
Viernes 23 de enero
- 20: Paysandú FC vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas de Paysandú.
- 22: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción - Estadio Charrúa de Montevideo.
Lunes 26 de enero
- 21: Paysandú FC vs. Miramar Misiones - Estadio Parque Artigas de Paysandú.
Calendario de la Serie Colombia 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 9 de enero
- Independiente Santa Fe vs. Deportivo Táchira - Estadio de Techo en Bogotá.
Sábado 10 de enero
- 20: Deportivo Cali vs. Once Caldas - Estadio Palmaseca de Cali.
Martes 13 de enero
- 19: América de Cali vs. Once Caldas - Estadio Pascual Guerrero de Cali.
- 21: Millonarios vs. Independiente - Parque Viera de Montevideo.
Viernes 16 de enero
- 18.15: Cúcuta Deportivo vs. Huracán - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.
