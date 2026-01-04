Partidos de hoy en vivo, domingo 4 de enero: a qué hora juegan, canales de TV y cómo ver fútbol online

El primer fin de semana de fútbol del 2026 concluye este domingo 4 de enero con actividad en diferentes ligas de Europa, Arabia Saudita, Honduras y por la Copa Africana de Naciones que se desarrolla en Marruecos. Los partidos de casi todas las competencias domésticas se pueden seguir en vivo por canchallena.com, donde está disponible el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la Premier League de Inglaterra, por la vigésima fecha, hay seis cotejos y sobresale Manchester City vs. el Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. Además, Manchester United, con Lisandro Martínez, visita a Leeds; el Liverpool de Alexis Mac Allister se presenta ante Fulhan; y el Tottenham de Cristian ‘Cuti’ Romero recibe a Sunderland.

Six matches coming your way on Sunday 😍 pic.twitter.com/1xUe70kTdf — Premier League (@premierleague) January 4, 2026

En España, se disputan cinco juegos de La Liga con la participación de Real Madrid vs. Betis y la visita del Atlético Madrid de los argentinos Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Juan Musso a Real Sociedad.

En la Serie A de Italia hay cuatro juegos y se destacan Lazio vs. Napoli y el Inter de Lautaro Martínez vs. Bologna. PSG vs. París FC, el clásico de menor distancia del planeta porque sus estadios los dividide solo una calle, es el cotejo más atractivo en la Ligue 1 de Francia, donde hay cinco propuestas. En la competencia de Portugal el Porto de Alan Varela visita a Santa Clara.

Por último, en la Liga de Arabia Saudita, donde el fútbol no se detuvo ni en las Fiestas, hay tres cotejos mientras que en Honduras, uno. En Marruecos continúan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones con el anfitrión vs. Tanzania - y Sudáfrica vs. Camerún.

Marruecos persigue la ilusión de ser campeón de la Copa Africana de Naciones ante su público Mosa'ab Elshamy� - AP�

La agenda de partidos del domingo 4 de enero

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Premier League

Fecha 20

9.30: Leeds vs. Manchester United - ESPN y Disney+ Premium.

12: Fulham vs. Liverpool - Disney+ Premium.

12: Everton vs. Brentford - Disney+ Premium.

12: Tottenham vs. Sunderland - Disney+ Premium.

12: Newcastle vs. Crystal Palace - Disney+ Premium.

14.30: Manchester City vs. Chelsea - ESPN y Disney+ Premium.

Liga de España

Fecha 18

10: Sevilla vs. Levante - ESPN 2 y Disney+ Premium.

12.15: Real Madrid vs. Betis - ESPN y Disney+ Premium.

14.30: Alavés vs. Oviedo - ESPN 3 y Disney+ Premium.

14.30: Mallorca vs. Girona - DSports.

17: Real Sociedad vs. Atlético de Madrid - DSports.

El Atlético Madrid de Julián Álvarez visita a Real Sociedad Oscar Manuel Sanchez� - ZUMA Press Wire�

Serie A

Fecha 18

8.20: Lazio vs. Napoli - Disney+ Premium.

11: Fiorentina vs. Cremonese - Disney+ Premium.

14: Verona vs. Torino - Disney+ Premium.

16.45: Inter vs. Bologna - ESPN y Disney+ Premium.

Ligue 1

Fecha 17

11: Olympique Marseille vs. Nantes - ESPN 3 y Disney+ Premium.

13: Brest vs. Auxerre - Disney+ Premium.

13: Le Havre vs. Angers - Disney+ Premium.

13: Lorient vs. Metz - Disney+ Premium.

17: PSG vs. Paris FC - ESPN 2 y Disney+ Premium.

Liga de Portugal

Fecha 17

12.30: Río Ave vs. Casa Pia.

15: Santa Clara vs. Porto.

17.30: Alverca vs. Famalicão.

Liga de Arabia Saudita

Fecha 13

12.05: Hazem vs. NEOM.

14.30: Al Qadsiah vs. Al Riyadh.

14.30: Damac vs. Al Hilal.

Liga de Honduras

19.30: Marathon vs. Olimpia.

Copa Africana de Naciones

Octavos de final