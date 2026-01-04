LA NACION

Partidos de hoy en vivo, domingo 4 de enero: a qué hora juegan, canales de TV y cómo ver fútbol online

El primer fin de semana del año se cierra con actividad en ligas de Europa, Arabia Saudita, Honduras y la Copa Africana de Naciones

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Chelsea, con Enzo Fernández, visita a Manchester City por la Premier League
Chelsea, con Enzo Fernández, visita a Manchester City por la Premier League

El primer fin de semana de fútbol del 2026 concluye este domingo 4 de enero con actividad en diferentes ligas de Europa, Arabia Saudita, Honduras y por la Copa Africana de Naciones que se desarrolla en Marruecos. Los partidos de casi todas las competencias domésticas se pueden seguir en vivo por canchallena.com, donde está disponible el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la Premier League de Inglaterra, por la vigésima fecha, hay seis cotejos y sobresale Manchester City vs. el Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. Además, Manchester United, con Lisandro Martínez, visita a Leeds; el Liverpool de Alexis Mac Allister se presenta ante Fulhan; y el Tottenham de Cristian ‘Cuti’ Romero recibe a Sunderland.

En España, se disputan cinco juegos de La Liga con la participación de Real Madrid vs. Betis y la visita del Atlético Madrid de los argentinos Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Juan Musso a Real Sociedad.

En la Serie A de Italia hay cuatro juegos y se destacan Lazio vs. Napoli y el Inter de Lautaro Martínez vs. Bologna. PSG vs. París FC, el clásico de menor distancia del planeta porque sus estadios los dividide solo una calle, es el cotejo más atractivo en la Ligue 1 de Francia, donde hay cinco propuestas. En la competencia de Portugal el Porto de Alan Varela visita a Santa Clara.

Por último, en la Liga de Arabia Saudita, donde el fútbol no se detuvo ni en las Fiestas, hay tres cotejos mientras que en Honduras, uno. En Marruecos continúan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones con el anfitrión vs. Tanzania - y Sudáfrica vs. Camerún.

Marruecos persigue la ilusión de ser campeón de la Copa Africana de Naciones ante su público
Marruecos persigue la ilusión de ser campeón de la Copa Africana de Naciones ante su público

La agenda de partidos del domingo 4 de enero

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Premier League

Fecha 20

  • 9.30: Leeds vs. Manchester United - ESPN y Disney+ Premium.
  • 12: Fulham vs. Liverpool - Disney+ Premium.
  • 12: Everton vs. Brentford - Disney+ Premium.
  • 12: Tottenham vs. Sunderland - Disney+ Premium.
  • 12: Newcastle vs. Crystal Palace - Disney+ Premium.
  • 14.30: Manchester City vs. Chelsea - ESPN y Disney+ Premium.

Liga de España

Fecha 18

  • 10: Sevilla vs. Levante - ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • 12.15: Real Madrid vs. Betis - ESPN y Disney+ Premium.
  • 14.30: Alavés vs. Oviedo - ESPN 3 y Disney+ Premium.
  • 14.30: Mallorca vs. Girona - DSports.
  • 17: Real Sociedad vs. Atlético de Madrid - DSports.
El Atlético Madrid de Julián Álvarez visita a Real Sociedad
El Atlético Madrid de Julián Álvarez visita a Real Sociedad

Serie A

Fecha 18

  • 8.20: Lazio vs. Napoli - Disney+ Premium.
  • 11: Fiorentina vs. Cremonese - Disney+ Premium.
  • 14: Verona vs. Torino - Disney+ Premium.
  • 16.45: Inter vs. Bologna - ESPN y Disney+ Premium.

Ligue 1

Fecha 17

  • 11: Olympique Marseille vs. Nantes - ESPN 3 y Disney+ Premium.
  • 13: Brest vs. Auxerre - Disney+ Premium.
  • 13: Le Havre vs. Angers - Disney+ Premium.
  • 13: Lorient vs. Metz - Disney+ Premium.
  • 17: PSG vs. Paris FC - ESPN 2 y Disney+ Premium.

Liga de Portugal

Fecha 17

  • 12.30: Río Ave vs. Casa Pia.
  • 15: Santa Clara vs. Porto.
  • 17.30: Alverca vs. Famalicão.

Liga de Arabia Saudita

Fecha 13

  • 12.05: Hazem vs. NEOM.
  • 14.30: Al Qadsiah vs. Al Riyadh.
  • 14.30: Damac vs. Al Hilal.

Liga de Honduras

  • 19.30: Marathon vs. Olimpia.

Copa Africana de Naciones

Octavos de final

  • 13: Marruecos vs. Tanzania - Canal de You Tube de Claro Sports.
  • 16: Sudáfrica vs. Camerún - Canal de You Tube de Claro Sports.
