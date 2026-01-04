Partidos de hoy en vivo, domingo 4 de enero: a qué hora juegan, canales de TV y cómo ver fútbol online

El primer fin de semana del año se cierra con actividad en ligas de Europa, Arabia Saudita, Honduras y la Copa Africana de Naciones
El primer fin de semana de fútbol del 2026 concluye este domingo 4 de enero con actividad en diferentes ligas de Europa, Arabia Saudita, Honduras y por la Copa Africana de Naciones que se desarrolla en Marruecos. Los partidos de casi todas las competencias domésticas se pueden seguir en vivo por canchallena.com, donde está disponible el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la Premier League de Inglaterra, por la vigésima fecha, hay seis cotejos y sobresale Manchester City vs. el Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. Además, Manchester United, con Lisandro Martínez, visita a Leeds; el Liverpool de Alexis Mac Allister se presenta ante Fulhan; y el Tottenham de Cristian ‘Cuti’ Romero recibe a Sunderland.
Six matches coming your way on Sunday 😍 pic.twitter.com/1xUe70kTdf— Premier League (@premierleague) January 4, 2026
En España, se disputan cinco juegos de La Liga con la participación de Real Madrid vs. Betis y la visita del Atlético Madrid de los argentinos Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Juan Musso a Real Sociedad.
En la Serie A de Italia hay cuatro juegos y se destacan Lazio vs. Napoli y el Inter de Lautaro Martínez vs. Bologna. PSG vs. París FC, el clásico de menor distancia del planeta porque sus estadios los dividide solo una calle, es el cotejo más atractivo en la Ligue 1 de Francia, donde hay cinco propuestas. En la competencia de Portugal el Porto de Alan Varela visita a Santa Clara.
Por último, en la Liga de Arabia Saudita, donde el fútbol no se detuvo ni en las Fiestas, hay tres cotejos mientras que en Honduras, uno. En Marruecos continúan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones con el anfitrión vs. Tanzania - y Sudáfrica vs. Camerún.
La agenda de partidos del domingo 4 de enero
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Premier League
Fecha 20
- 9.30: Leeds vs. Manchester United - ESPN y Disney+ Premium.
- 12: Fulham vs. Liverpool - Disney+ Premium.
- 12: Everton vs. Brentford - Disney+ Premium.
- 12: Tottenham vs. Sunderland - Disney+ Premium.
- 12: Newcastle vs. Crystal Palace - Disney+ Premium.
- 14.30: Manchester City vs. Chelsea - ESPN y Disney+ Premium.
Liga de España
Fecha 18
- 10: Sevilla vs. Levante - ESPN 2 y Disney+ Premium.
- 12.15: Real Madrid vs. Betis - ESPN y Disney+ Premium.
- 14.30: Alavés vs. Oviedo - ESPN 3 y Disney+ Premium.
- 14.30: Mallorca vs. Girona - DSports.
- 17: Real Sociedad vs. Atlético de Madrid - DSports.
Serie A
Fecha 18
- 8.20: Lazio vs. Napoli - Disney+ Premium.
- 11: Fiorentina vs. Cremonese - Disney+ Premium.
- 14: Verona vs. Torino - Disney+ Premium.
- 16.45: Inter vs. Bologna - ESPN y Disney+ Premium.
Ligue 1
Fecha 17
- 11: Olympique Marseille vs. Nantes - ESPN 3 y Disney+ Premium.
- 13: Brest vs. Auxerre - Disney+ Premium.
- 13: Le Havre vs. Angers - Disney+ Premium.
- 13: Lorient vs. Metz - Disney+ Premium.
- 17: PSG vs. Paris FC - ESPN 2 y Disney+ Premium.
Liga de Portugal
Fecha 17
- 12.30: Río Ave vs. Casa Pia.
- 15: Santa Clara vs. Porto.
- 17.30: Alverca vs. Famalicão.
Liga de Arabia Saudita
Fecha 13
- 12.05: Hazem vs. NEOM.
- 14.30: Al Qadsiah vs. Al Riyadh.
- 14.30: Damac vs. Al Hilal.
Liga de Honduras
- 19.30: Marathon vs. Olimpia.
Copa Africana de Naciones
Octavos de final
- 13: Marruecos vs. Tanzania - Canal de You Tube de Claro Sports.
- 16: Sudáfrica vs. Camerún - Canal de You Tube de Claro Sports.
Two knockout clashes on today’s menu. Who are you backing? 🤩#TotalEnergiesAFCON2025 | @APSONIC_Africa pic.twitter.com/Hrd9n06WoU— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 4, 2026
