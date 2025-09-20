Manchester United le ganó a Chelsea: la expulsión clave, la pelea de Enzo Fernández y los silbidos a Garnacho

El destacado partido del sábado por la Premier League entre Manchester United y Chelsea, en un Old Trafford bajo una intensa lluvia, dejó mucho más que goles: tarjetas rojas en el primer tiempo, encontronazos entre rivales y suspenso hasta el epílogo de un partido muy caliente entre dos integrantes del denominado Big Six...

Apenas a los cuatro minutos el arquero visitante Robert Sánchez fue expulsado por una dura falta fuera del área. Esa jugada alteró por completo la dinámica del juego, obligó al técnico Enzo Maresca a reestructurar el equipo con tres cambios antes del entretiempo, pero no pudieron evitar los dos goles tempraneros de los dirigidos por Ruben Amorin. Con Enzo Fernández titular, y peleador, y con Alejandro Garnacho abucheado en su vuelta mirando desde el banco, los Blues cayeron 2-1.

La infracción del arquero español Sánchez fue clara: llegó tarde y se llevó puesto al delantero camerunés Bryan Mbeumo, sin intención de jugar la pelota. La tarjeta roja directa fue inmediata y el entrenador italiano realizó dos cambios tempraneros, con el ingreso obligado del arquero suplente Filip Jorgensen, más otra modificación táctica de urgencia.

INSÓLITO: 4 MINUTOS DE PARTIDO Y EXPULSADO ROBERT SANCHEZ.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium

Poco le duró el intento de reacomodar el equipo, que sufrió el primer gol a los 14 minutos. El capitán Bruno Fernández empujó la pelota para desviarla al arco, tras un cabezazo del danés Patrick Dorgu, que bajó el centro del lateral marroquí Noussair Mazraoui. El VAR fue protagonista para convalidar el gol, trazando las líneas y determinando que el goleador estaba habilitado.

El portugués llegó a los 100 goles con la camiseta roja en casi 300 partidos que lleva jugados desde 2020. Un líder en quienes se apoyan los Diablos Rojos para intentar construir juego. Y, también, para convertir los goles. “Un gran momento para mí alcanzar ese hito para un club enorme, no lo ocultaré. Si puedo conseguir más goles para ayudar al equipo, eso es lo que más importa”, declaró a Sky tras el encuentro.

Y en 20 minutos, además de sufrir la roja y el gol, Chelsea tuvo que hacer una tercera modificación obligada, por la lesión de su figura, Cole Palmer, que se retiró visiblemente enojado por la modificación, sin saludar y directamente al vestuario. Lo reemplazó el brasileño Andrey Santos, parte de la larga plantilla que tiene el equipo Blue. Antes del descanso, Maresca ya había realizado tres cambios, buscando contener el avance del United y sostener el control del mediocampo con un hombre menos.

Enojado es poco: Cole Palmer salió a los 20 del primer tiempo, no saludó a nadie y se fue directo al vestuario.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium

En la conferencia de prensa postpartido, el técnico Maresca contó más de la lesión del 10: “Es un problema que arrastra desde hace tiempo él, en su ingle. Cole no estaba al 100%, pero quería jugar este partido… así que el esfuerzo es enorme, pero después de 20 minutos, él decidió que era demasiado”.

Pese al intento de intentar acomodarse, con cinco jugadores en el fondo por muchos momentos, y un Enzo Fernández que no daba abasto en la mitad del campo, un nuevo gol del United terminaría de inclinar la balanza a favor del local. A los 37 minutos, el histórico Casemiro, que había tenido una actuación sólida, estiró la ventaja con un cabezazo tras varios rebotes en el área, que terminaron con Luke Shaw ganando arriba para dejársela servida al mediocampista.

¡SEGUNDO DEL UNITED! Insólita jugada y cabezazo de Casemiro para el 2-0 vs. Chelsea en el primer tiempo...



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium

La noche del volante exReal Madrid fue tan intensa como breve: sobre el final del primer tiempo, Casemiro recibió la segunda amarilla y dejó también a su equipo con diez. La paridad numérica habría la posibilidad de un encuentro más equilibrado, sin embargo, no bastó para que el Chelsea pudiera dar vuelta la historia.

Justamente Shaw fue protagonista de un cruce con el argentino campeón del mundo: se empujaron y quedaron cara a cara por un momento. Enzo estuvo combativo la mayor parte del encuentro: discutió reiteradamente con rivales y el árbitro, sin lograr influir desde el juego, en una encuentro que se le hizo cuesta arriba.

Incluso fue amonestado en el inicio del segundo tiempo por un fuerte pisotón a otro sudamericano, el mediocampista uruguayo Manuel Ugarte, que lo condicionó el resto del encuentro, aunque completó los 90 minutos.

ENZO FERNÁNDEZ Y SHAW, CARA A CARA...



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium

El descuento llegó faltando diez para el cierre, mediante un cabezazo de Trevoh Chalobah, imposible para el arquero Altay Bayindir, que añadió incertidumbre al final. La jugada inició en un córner desde la derecha, jugado rápido por Enzo Fernández para el capitán Reece James, que tiro un centro a la cabeza del defensor. Fue lo más destacado de un complemento con menos fútbol y más tensión, con interrupciones constantes, cruces verbales y una creciente frustración en el visitante.

¡HAY PARTIDO! A falta de 10' para el final, Trevoh Chalobah descuenta y United está 2-1 arriba vs. Chelsea.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium

Entre los focos secundarios de la noche estuvo el regreso de Garnacho al “Teatro de los sueños”, luego de que pasara del United a Chelsea en el último mercado de pases. El juvenil argentino fue abucheado al momento de hacer la entrada en calor y vivió un extraño momento: estuvo a punto de ingresar en la segunda mitad, pero el cuerpo técnico decidió a último momento postergar su participación. Finalmente, vivió todo el partido desde el banco.

“Lo enviamos a calentar porque la idea era darle minutos. Estaba listo para entrar, pero luego Wes (Fofana) pidió el cambio, porque estaba cansado, así que cambiamos y decidimos optar por Tyrique”, explicó el entrenador en conferencia de prensa sobre la situación que se vivió en el banco del Chelsea.

Respecto a la tempranera expulsión, Enzo Maresca fue contundente de la reacción del arquero: “Era mejor dejar que Mbeumo marcara, que recibir una tarjeta roja. Todavía teníamos 95 minutos para jugar… Robert Sánchez es consciente de eso. Es difícil… pero si me preguntas, prefiero estar un gol abajo después de cinco minutos que un jugador menos”.

Otro argentino que no vio participación fue Facundo Buonanotte, que siquiera estuvo entre los convocados para el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la liga inglesa.

Alejandro Garnacho is booed by Manchester United fans as he warms up for the first time today. 👀#MUNCHE #ManchesterUnited #Chelsea #PremierLeague

pic.twitter.com/qkqzh3TYWP — GoalBangsWays (@GoalBangsW) September 20, 2025

El United supo aprovechar el contexto y gestionar la ventaja con solidez, mientras que Chelsea, condicionado desde el comienzo, terminó el partido con señales de preocupación más allá del resultado. El impacto anímico de la expulsión temprana, sumado a la falta de claridad en la última línea, volvió a exponer a un equipo que sufrió la primera derrota por Premier, la segunda consecutiva tras su fallido debut en Champions League ante el Bayern Múnich.

Para el equipo de Amorin no fue una victoria más: cortó una racha de 10 partidos sin ganar ante equipos del Big Six. En un momento complicado para el United, esta victoria le ayuda para traer tranquilidad, especialmente tras la goleada sufrida ante el Manchester City la fecha pasada.

