Manchester United no puede ganar ni con dos golazos: empató con Everton por la Premier League

En medio de una crisis deportiva significativa, Manchester United no consigue ganar y progresar en la tabla en la Premier League, pero al menos este sábado logró una remontada que le permitió llegar al empate. Tras estar 0-2 con Everton, dos golazos en los minutos finales le permitieron igualar 2-2 como visitante en un partido en el que Alejandro Garnacho ingresó en la última media hora, cuando su equipo estaba dos tantos abajo. Otro argentino, Carlos Alcaraz, saltó al campo de juego a nueve minutos del final en el local.

Con Lisandro Martínez operado de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, entre las múltiples bajas que tienen los Diablos Rojos, el delantero fue el único argentino disponible para el entrenador portugués Rúben Amorim. El DT optó por dejarlo en el banco en medio de una seguidilla de juegos que afronta el conjunto de Manchester al estar disputando, además, la FA Cup y clasificado para los octavos de final de la Europa League. Hoy por hoy, la continuidad en este último certamen parece ser lo único que sostiene al entrenador en medio del vendaval de críticas. United está 15°, entre 20, con apenas 8 éxitos en 26 fechas y más cerca de la zona de descenso que de los puestos de ingreso a las copas internacionales. Perdió 12.

Everton se fue al entretiempo en ventaja por 2-0. El bisauguineano Beto abrió el marcador en una jugada en la que la pelota iba de cabeza en cabeza dentro del área sin que nadie pudiera despejar o rematar. Y pasada la media hora, el maliense Abdoulaye Doucouré aumentó la diferencia al tomar el rebote que dio el arquero en un ataque de los locales con superioridad numérica. Era muy superior el local.

La recuperación del United llegó en los últimos 20 minutos de juego. Primero, una joya del portugués Bruno Fernandes, que anotó de tiro libre, con un remate a colocar al palo contrario al que estaba el arquero. Y ocho minutos más tarde, Manuel Ugarte la paró de pecho, se perfiló y definió en medio de todos los que habían ido a cabecear un centro que fue rechazado y le llegó al uruguayo, que esperaba en la medialuna del área.

Y como Manchester United no puede dejar de sufrir, el cierre del partido lo encontró respirando aliviado cuando el juez revirtió la sanción de un penal para Everton, luego de que el VAR lo invitara a observar la acción en el monitor junto al campo de juego. Inicialmente, el árbitro había señalado penal cuando Ashley Young cayó al disputar la pelota entre Matthijs de Ligt y Harry Maguire. Pero el empate no ayuda a la resurrección.

“Quizás seamos el peor equipo en la historia del Manchester United”. Al instante de decir eso días atrás, Rúben Amorim tomó conciencia de aquellas palabras, miró a los periodistas y, bajo una media sonrisa, dijo: “Ustedes quieren titulares, pero tenemos que reconocerlo y cambiarlo”. Apenas tres días después, elaboró un intento de justificación: “Hablaba más por mí que por mis jugadores. No suelo dar las charlas tras un partido, aunque el otro día sí lo hice. Tal vez fue un error porque me puse muy nervioso y declaré cosas que no debía”, apuntó. Y la conferencia derivó en un confesionario: “Soy un chico joven y a veces puedo cometer errores”, aseguró. Y continuó: “Hay que buscar mucho para encontrar a un equipo como el Manchester United que de diez partidos pierda siete. Eso es culpa mía”.

Amorim asumió el 11 de noviembre de 2024. A sus 39 años, se convirtió en el entrenador más joven del club desde Wilf McGuinness en 1969 -con 31-. El DT logró un inicio prometedor con cuatro victorias y un empate en sus primeros siete partidos. Sin embargo, no pudo mantener la regularidad. Habló de sobrevivir, levantó la mano y pidió tiempo, un privilegio en el fútbol actual. “Los jugadores van a sufrir y los hinchas también”, advirtió. En diciembre, el United sufrió seis derrotas, su cifra mensual más alta desde septiembre de 1930. Y concluyó el 2024 en el puesto 13 de la Premier League. Manchester United cayó en una crisis cíclica y el pobre rendimiento deportivo es sólo la punta del iceberg. El furioso presente no ayuda: en la Premier League, el equipo no gana hace tres fechas y se ubica en el puesto 15°. Indigno de su historia.

La gloria perdida

Los Diablos Rojos se hallaban en el paraíso con Sir Alex Ferguson. Entre 1986 y 2013, Manchester United ganó 38 trofeos, entre los que se destacan 13 títulos de liga y dos UEFA Champions League. “Cada temporada esperamos ganar algo y normalmente lo conseguimos. Eso es gracias al entrenador”, sostuvo Bobby Charlton. El exdelantero y leyenda del fútbol inglés fue director del club y recomendó al escocés para reemplazar a Ron Atkinson. El éxito no fue inmediato. El equipo terminó en los puestos 11º, 2º, 11º y 13º de la Primera División durante sus cuatro temporadas iniciales. Su primera coronación fue la FA Cup 1989/90. Recién en 1993 consiguió un gran trofeo: la Premier League en su campaña inaugural. La paciencia significó un factor clave. Un contraste grande con la actualidad.

Fue el Rey de la Premier League. En la década del 2000, los magnates y jeques inyectaron dinero en diferentes equipos y lo que era una disputa tradicional entre cuatro (el propio United, Liverpool, Chelsea y Arsenal) se extendió a seis a partir del 2010 con Manchester City y Tottenham. Manchester United vive con el peso del pasado histórico y reciente. Heredar planteles y pagar los platos rotos de procesos pasados fue la dinámica que cada entrenador padeció desde 2013. Y los triunfos no vuelven...

Manchester United extraña aquellos tiempos exitosos al mando de Sir Alex Ferguson, cuando lograron 38 trofeos Martin Rickett - PA Images - PA Images

