Manifestación de hinchas de San Lorenzo en Boedo contra el regreso de Marcelo Moretti: piden acefalía

Los hinchas de San Lorenzo volvieron a tomar nota de la situación general y este viernes exigieron la renuncia de Marcelo Moretti, el presidente que volvió de la licencia, para darle lugar a la acefalía y plantar banderas para el futuro, en el que puede haber elecciones anticipadas. La sede de club en la Avenida La Plata, Boedo, cerró sus puertas a las 17, debido a la manifestación en la puerta de la sede social. ¿El motivo central? Imposibilitar el regreso de Moretti, que decidió volver a sus funciones y envió un mensaje de correo electrónico a la secretaría del club el miércoles a la tarde.

Los simpatizantes azulgranas que cubrieron la avenida pidieron que se generara una acefalía que permitiera un gobierno de transición, para un posterior llamado a elecciones. Se autoconvocaron por redes sociales y diferentes agrupaciones apoyaron la medida para conseguir que más gente asistiera.

El pedido de los hinchas es contundente: quieren que se vaya Moretti cuanto antes y que no pueda retomar sus funciones. X @Gonzaaorellano

La cita era para las 19, y mucho tiempo antes se activó un operativo importante de seguridad, con muchos móviles policiales, camiones hidrantes y motos. Alrededor de 1000 hinchas acudieron para decir “basta” a la comisión directiva, que hoy por hoy, según quién interprete el estatuto, tiene dos presidentes: Moretti y Julio Lopardo, el vicepresidente que había quedado al comando por la licencia de aquél. Lopardo presentó su renuncia, pero como la dimisión no fue aprobada por la directiva en una reunión, todavía no tiene efecto.

Hubo cánticos en contra de Moretti y de la dirigencia, y el clásico “que se vayan todos” y un “¡llamá a elecciones!” lideraron el ranking. Incluso se clamó contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de AFA, porque los manifestantes entienden que fue factor fundamental en la vuelta de Moretti al club, por haberlo respaldado desde las sombras durante este tiempo. La entidad rectora del fútbol dijo haber investigado al dirigente mediante su Comité de Ética y no lo encontró culpable, por lo cual lo restituyó a su posición en el Consejo Ejecutivo de la institución.

La gente y la bandera, aportada por la barrabrava X @Gonzaaorellano

Una imagen de la protesta de los hinchas de San Lorenzo X @Gonzaaorellano

La Butteler, principal facción de la barra brava, estuvo presente con banderas. La más llamativa era una en la que se leía “¿cómo está el nene?” con un dibujo de Marcelo Moretti guardándose en un bolsilo los 25.000 dólares de la famosa situación de la cámara oculta que trascendió el 21 de abril de este año.

Aprovechando su presencia en la manifestación, el vocal por la primera minoría Marcelo Culotta expresó para LA NACION que ponía su renuncia sobre la mesa para propiciar la acefalía: “Necesitamos 10, y el oficialismo debe hacerlo. Yo ya se lo dije en la cara a ellos”. Otros varios directivos tienen la idea de dimitir para que se dé esa circunstancia, pero queda por ver si lo llevarán a cabo.

Mientras tanto, el cuestionado presidente de San Lorenzo volvió a hablar públicamente, después de varios meses. “Si bien no estaba presencialmente en el club, tenía ciertas injerencias y gestionaba desde mi casa. Tal vez no tanto en las cuestiones administrativas, económicas o de otra índole, pero sí en el fútbol profesional”, respondió a Infobae.

Moretti dijo que participó en la decisión de confirmar a Damián Ayude como entrenador tras la salida de Miguel Ángel Russo y en la venta de Malcom Braida a Boca, entre otros asuntos. Dos días atrás, el directivo envió correo electrónico al club para oficializar la finalización de la licencia que había pedido en abril. En ese mensaje convocó a una reunión de la comisión directiva para este lunes, para formalizar su regreso al rol para el que fue elegido en diciembre de 2023. En principio será imposible que lo realice.

Este jueves, el dirigente decidió tomar contacto con el plantel y con algunos empleados. “Participé en la venta de Braida, la salida de Miguel, la venta de [Elián] Irala también. Estuve en plena conversación con Lopardo y con Leandro Goroyeski [el tesorero]”, reveló. A las 11.30 de ese día había aparecido por la puerta 2 del Estadio Pedro Bidegain para presentarse ante el plantel y el cuerpo técnico y anunciar su vuelta a la actividad formal como presidente. Según se supo para LA NACION, no tuvo contacto directo con el plantel, sino con Ayude y con Carlos ‘La Roca’ Sánchez, el manager, con quienes habló extensamente. Llegó solo, sin custodia, a diferencia de cuando reapareció el 25 de mayo pasado en la semifinal contra Platense por el torneo Apertura y tuvo problemas con algunos directivos.

Este sábado, San Lorenzo jugará con Instituto. ¿Irá Moretti al estadio, a pesar del repudio generalizado?

El asambleísta número 2 del club, Ulises Morales, mencionó los pasos por seguir para que el retorno de Moretti esté acorde con el estatuto del club. ”Él está de licencia aún. Presentó un mail que destaca un pedido de cese de licencia, pero eso no lo convierte en presidente nuevamente. Para que eso pase, necesita materializar el acto administrativo, con la aprobación de la comisión directiva a su pedido”, aclaró en el programa partidario La Cicloneta.

Y agregó: “Debe ser tratado y aprobado. Si la CD no lo acepta, él sigue de licencia. Él tiene el cargo de presidente, pero no puede ejercerlo porque está licenciado. Cuando el club estuvo administrativamente parado tras el video, los bancos pararon todo y pidieron solucionar eso para retomar. Mientras siga la licencia, no tiene esas facultades. Para que eso pase, hay que aprobarlo en la comisión”, aseguró.