Maradona bancó a River en su decisión de no jugar ante Atlético Tucumán

14 de marzo de 2020 • 00:27

Había pasado el partido entre Gimnasia y Banfield. Durante el transcurso del encuentro de apertura de la Copa Superliga , River emitió un comunicado en el que anunciaba que el club permanecería cerrado a partir de hoy por tiempo indeterminado, por lo que no se presentaría a jugar el partido con Atlético Tucumán, previsto para las 17.45.

Luego del empate sin goles entre el Lobo y el Taladro, Diego Maradona , entrenador de Gimnasia, fue consultado por la decisión que había tomado River. Y fue terminante: "Los banco a morir, los banco a morir. Mirá que a mi las gallinas no me van, pero los banco a morir. Si los jugadores toman esa determinación, los voy a bancar a morir. ¿Sabés por qué? Porque acá en cualquier lado te sirven en bandeja. Y acá nos mandan a jugar sin público, sin tu familia, sin nada. No viejo. Hasta acá llegamos, yo voy a hablar con Tapia (por Claudio Tapia , presidente de la AFA), con Demarchi (sic) (por Sergio Marchi , presidente de Futbolistas Argentinos Agremiados), pero voy a ser muy duro, voy a ser muy duro".

Previamente, en un jocoso ida y vuelta con Julio César Falcioni, el DT de Banfield había opinado de manera similar a Maradona.

"No tendríamos que haber jugado" , dijo Falcioni. "Sí, estoy completamente de acuerdo, no tendríamos que haber jugado. Le sacás el folclore a la gente, le sacás un montón de cosas al fútbol que el fútbol las necesita. Más como está el país. Ves gente por la calle, indigente, y sin embargo, taaaa, un hachazo más", enfatizó Maradona.

Y Falcioni remató: "Yo decía que empieza un nuevo torneo, todo de cero, ¿qué apuro había? No hay eliminatorias, no va a haber Copa América casi con seguridad. Teníamos fechas de sobra. Seguramente el martes van a suspender todo. Entonces, ¿qué necesidad había de apresurarnos, arriesgar a los jugadores, arriesgar a nosotros, los viejitos?".