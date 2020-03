Julio Falcioni y Diego Maradona, frente a frente por segunda vez en cuatro meses; en noviembre jugaron en Banfield Fuente: FotoBAIRES

"Estuvo repartida la cosa. Se jugaba, no se jugaba, los muchachos se aflojan, pero creo que el resultado está bien", decía, serio, Diego Maradona , DT de Gimnasia, tras la igualdad de su equipo sin goles ante Banfield en el Bosque, en el partido en el que se inauguró la Copa Superliga 2020. Sin embargo, la charla con Fox Sports derivó en un paso de comedia con Julio Falcioni, el entrenador del Taladro.

"No nos cobró un penalcito para nosotros, eh", lo fustigó el Emperador a Diego, mientras ambos estaban abrazados en el campo de juego. Maradona lo miró fijo, sorprendido, y le repitió: "No te creo, no te creo".

"Lo vi en el entretiempo", detalló Falcioni, ya tomando distancia por unos instantes de su ex compañero y amigo. "Lo arrastra, Julio, lo arrastra", intentó explicarle el DT del Lobo. Finalmente, terminaron otra vez abrazados, a pura risa, mientras Falcioni le sumaba alguna observación al oído a Maradona.