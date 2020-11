La broma de Gascoigne a Shilton en la TV británica.

La televisión británica, a través de ITV football, conectó a dos personajes que formaron parte, sin dudas, de la vida de Diego Maradona. Paul Gascoigne siempre se mostró admirador del Diez, mientras que el arquero Peter Shilton fue quien sufrió aquellos goles históricos de Diego en el partido ante Inglaterra en el Mundial México 86. Esa Copa del Mundo fue un antes y un después en su vida.

"Diego fue grande, pero no era un ejemplo en lo deportivo. Nunca me pidió perdón por ese gol que hizo con la mano. Me relacionan siempre con él, pero no de la forma como quisiera. Todo podría haber acabado con un saludo inglés y su pedido de disculpas", dijo en esa entrevista Shilton.

Entonces Gascoigne puso las cosas en su lugar, con una respuesta que hizo reír a los conductores del programa: "Diego es un ícono del fútbol, fue un honor compartir cancha con él. Es cierto que todos hablan de ese gol hecho con la mano, pero Shilty, ¡sin ese gol no te conocería nadie!", le dijo. Shilton quedó perplejo.

El video (en inglés)

En medio de un programa homenaje, las risas, las anécdotas y los recuerdos surgieron durante todo el transcurso de la nota. Inevitable no recordar su hazaña en México, inevitable no volver a mencionar ese grandioso gol.

Esta misma semana, tras esta entrevista, Shilton volvió a ser foco por los comentarios que hizo al conocerse la muerte del ídolo argentino. Los comentarios del ex jugador en The Daily Mail despertaron críticas en las redes, incluso de los propios ingleses. "Fue el mejor futbolista al que me he enfrentado, pero no estuvo bien que utilizara la frase de 'la mano de Dios'. Parece que tenía grandeza, pero desgraciadamente no deportividad", escribió.

Diego Maradona y Peter Shilton en México 1986, antes de Argentina-Inglaterra. Fuente: Archivo

La extensa y exitosa carrera de Peter Shilton quedó marcada a fuego por la aparición de Diego Maradona en su camino. Pese a ser el jugador con más partidos oficiales (1390) en la historia del fútbol y con más presentaciones (125) con la selección de Inglaterra, el ex arquero siempre será recordado por haber recibido aquellos dos goles. Y esta vez, tras la muerte de Maradona, volvió a a dejar en claro que lo que sucedió aquella vez es una herida que todavía no cicatrizó.

Una vez más, Shilton volvió a atacar a Maradona por el famoso gol con la mano que abrió el camino de la Selección Argentina en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial que luego conquistó. "Ninguno de nosotros esperaba lo que sucedió. ¿Cómo podríamos? Me desafió con una pelota alta y con efecto, pero yo sabía que él no iba a llegar con la cabeza. Fue una clara ofensa. Hizo trampa".

"Me ha molestado a lo largo de los años. No mentiré sobre eso ahora. La gente dice que yo debería haber despejado la pelota de todos modos y que dejé que un hombre más pequeño me ganara en el salto. Eso es basura", remarcó el inglés, enojado.

Por otro lado, Shilton, quien disputó los Mundiales de 1982, 1986 y 1990 con la Selección de Inglaterra, también opinó sobre el segundo tanto de Maradona que se sigue recordando como el mejor de todos los tiempos: "No me importa lo que digan, ganó el partido para Argentina. Anotó un segundo gol brillante casi de inmediato, pero todavía estábamos recuperándonos de lo que había sucedido minutos antes. Por primera vez en el partido, lo dejamos correr y marcó. Fue un gran gol, pero no teníamos ninguna duda: sin la primera conquista no habría marcado la siguiente".

Shilton declaró que no respeta Maradona como deportista porque nunca se disculpó Fuente: LA NACION

Shilton aseguró que también le molestó el encuentro en 2015 entre Diego y el tunecino Ali Bennaceur, quien dirigió los cuartos de final ante Inglaterra en México '86. "Algún tiempo después aparecieron fotos de Maradona de vacaciones en Túnez. Estaba abrazando al árbitro. Ellos estaban riendo. ¿Cómo pudo hacer eso el árbitro después de lo ocurrido?".

Por otro lado, Shilton se refirió al vínculo con Maradona después de aquel legendario encuentro de 1986: "A lo largo de los años hubo algunos intentos de reunirnos. Mi enfoque fue siempre el mismo: que estaría feliz de hacerlo si pensara que se iba a disculpar. Hubiera estrechado su mano. Pero nunca me dieron ninguna indicación de que algo así pudiera suceder".

"Espero que no manche el legado de Maradona. Como dije, era un gran futbolista, a la altura de jugadores como Pelé", cerró la carta Shilton en The Daily Mail.

Asimismo, en sus redes sociales, Shilton afirmó que "es el jugador más grande contra el que jugué" y lamentó que "en los últimos años haya sufrido problemas de salud y adicciones". "Mis pensamientos están con la familia. Nos sacaron este ícono muy pronto".

El segundo gol de Maradona a los ingleses es considerado como el mejor en la historia de los mundiales Fuente: Reuters

