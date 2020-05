Maradona en San Cristóbal, la tarde en que volvió a la selección en 1985

La historia de amor que existe entre Diego Armando Maradona y la selección argentina cuenta con innumerables capítulos. Algunos fueron un canto al orgullo; otros quedaron asociados a la tristeza. Pero también hay episodios menos recordados, como escondidos en la memoria popular, que el mismo Maradona se encarga de recuperar y traer al presente.

En esta ocasión, el actual entrenador de Gimnasia publicó un video en su cuenta de Instagram que traslada la escena a 1985: un aniversario muy especial. Ese día se dio su regreso oficial al seleccionado tras su participación en el Mundial de España '82. También acompañó las imágenes con un texto muy sentido en el que explica los contratiempos y las formas en lo que se desarrollaba el fútbol de aquellas épocas. Pero también deja claro a quién le corresponde la camiseta número 10 de la selección, según sus palabras: a él.

"Para que el público sepa, el número 10 es Diego Armando Maradona", resonaba la voz del estadio en la previa de ese choque que formaba parte del camino rumbo al Mundial de México '86, el primer cruce de la historia por Eliminatorias entre el seleccionado argentino y Venezuela, equipo que era local en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. El público respondió coon una ovación, mientras el 10 se movía de acá para allá, antes del partido, con una remera blanca. El campo de juego era un caos de gente: muchos niños interrumpían el calentamiento de Maradona para pedirle una foto: Diego accedía.

Aquel 26 de mayo de 1985, el equipo que dirigía Bilardo hizo su debut con un triunfo por 3-2 y con un equipo formado por varios jugadores que se desempeñaban en el fútbol local. La alineación que dispuso el entrenador fue con: Ubaldo Fillol; Néstor Clausen, Daniel Passarella, Enzo Trossero y Oscar Garré; Jorge Burruchaga, Miguel Ángel Russo, José Daniel Ponce y Diego Maradona; Pedro Pablo Pasculli y Ricardo Gareca.

El resumen del partido

Los goles del seleccionado argentino los convirtió Maradona a los dos minutos del primer tiempo, de tiro libre; Passarella, a los 40 minutos también de tiro libre; otra vez Diego a los 13 minutos del segundo tiempo y de cabeza. Mientras que Orlando Torres igualó transitoriamente para Venezuela y Herbert Márquez, de cabeza descontó. Luego, Argentina se terminaría clasificando al Mundial con un angustiente empate ante Perú en el Monumental, en la última fecha. Pero esa es otra historia.

El texto completo que acompaña al video

Hoy se cumplen 35 años de este partido de eliminatorias contra Venezuela, en 1985. Yo ya había jugado dos amistosos antes, contra Paraguay y Chile, unos días antes. Pero este era mi primer partido oficial, después del Mundial 82. En esos casi tres años de ausencia, tuve hepatitis, una fractura de tobillo, y los problemas que teníamos los "extranjeros" para jugar en la selección. Antes no habían fechas FIFA, los clubes te retenían el pasaporte, y las federaciones no estaban obligadas a cedernos. Aquel era OTRO FÚTBOL. Era otro mundo. Al llegar a Venezuela, una persona me rompió la rodilla de una patada, entrando al hotel. Eso hoy no podría pasar. Por eso le digo a los periodistas, que hoy hacen mil comparaciones, mil estadísticas, a los que piensan que descubrieron el fútbol, que no se puede comparar. Antes no era como ahora. Era todo distinto. Las canchas, la pelota, los botines, el arbitraje, el entrenamiento, la alimentación, la medicina, el periodismo, los medios de comunicación, el transporte, los hoteles, el descanso. El Fair Play no existía, te cagaban a patadas. Y si no tenías la copa del mundo, no había paraíso. Por eso, Bilardo armó una selección con jugadores locales durante los primeros años. No hubo "europeos". Passarella, Burru y Valdano tampoco venían a jugar. A ellos tampoco los dejaban venir. Con todo esto quiero decirles que yo no me borre´. Que yo NUNCA me saque´ la camiseta de la selección. No le mientan a la gente. Que la cuarentena no les afecte, muchachos. Porque aunque en algún momento yo no haya estado, la 10 va a ser siempre mía.