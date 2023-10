escuchar

Hace exactamente diez años, con apenas 7, Marc Guiu se tomó una fotografía con uno de sus referentes, Lionel Messi . El encuentro fue en la Ciudad Deportiva de Barcelona, donde el rosarino -obviamente- ya era ídolo y donde el chiquito había llegado para jugar desde la Peña Barcelonista de Sant Celoni. Una década después, aquel niño que en la postal luce de pelo corto y sostiene un un bolsito, es el protagonista del verdadero sueño del pibe. El domingo, debutó en el Barça y en la primera pelota que tocó como futbolista profesional, le dio la victoria por 1-0 a su equipo, en el estadio Olímpico de Montjuic y frente a Athletic Bilbao, por la décima jornada de la Liga. La emoción invadió a todos.

La definición de Marc Guiu, en su debut en Barcelona, ante Athletic Bilbao JOSEP LAGO - AFP

El “chaval” de 17 años ingresó a los 34 minutos del segundo tiempo y, en su primera acción, corrió al espacio para que Joao Felix le leyera el desmarque, enfrentó al arquero Unai Simón y definió casi sin ángulo, con clase, para escribir la gran historia de la jornada en el fútbol español. Integrado a las categorías inferiores de Barcelona desde los siete años, su eléctrico debut le permitió al equipo azulgrana sumar 24 puntos y llegar al clásico ante Real Madrid, en seis días, a una unidad de su gran rival blanco y de Girona (segundo en el campeonato), el sorprendente invitado en la cima.

Guiu, con Messi, cuando tenía 7 años

📸 - 7yo Marc Guiu with Lionel Messi. pic.twitter.com/E6CAC1RC48 — Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 23, 2023

Barcelona, sin los lesionados Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha y Robert Lewandowski, tenía el dominio de la pelota ante el Bilbao, pero no lograba penetrar la defensa vasca. Hasta que una varita mágica tocó al adolescente Guiu. Con 17 años y 291 días, se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en Barcelona en su debut en La Liga durante este siglo. ”No me lo creo, me falta el aire. Estoy disfrutando del momento. Esto no se imagina, llevo trabajando toda la vida, aprovechando las oportunidades y creo que lo he conseguido. Esta noche no dormiré”, dijo, emocionado, el protagonista de una mágica presentación. En la platea, sus familiares y compañeros no dejaron de aplaudirlo (y emocionarse).

La emoción de la familia de Guiu

La emoción de la familia de Marc Guiu tras el gol de la victoria 😍



📹 @postunited pic.twitter.com/uIAURBr40i — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 23, 2023

“He pensado en él porque tiene gol, chispa y me gusta personalmente. No tengo problemas en mirar en casa. Todo lo contrario. Doy la confianza que me dieron a mí con 17-18 años”, explicó el técnico Xavi Hernández, un ídolo blaugrana. Y añadió, radiante por lo logrado por el canterano: “Me hace especial ilusión porque es una apuesta fuerte, valiente, y lo somos. Cuando las cosas no salen, aprendí que hay que doblar la apuesta. Hay que apostar por la gente joven, gente de la casa, que están preparados”. Xavi ya se había cruzado en el camino de Guiu en 2016, cuando el exmediocampista dirigido por Pep Guardiola brindó una clínica en Terrassa y el joven futbolista participó en ella.

Marc Guiu, el protagonista de un debut soñado en Barcelona Joan Monfort - AP

Nacido en Granollers, una provincia española situada en el nordeste del país, en la comunidad de Cataluña, Guiu ya representó al seleccionado español en distintos equipos juveniles. Es, además, otra confirmación de que La Masía (la fábrica de destacados futbolistas del club catalán) sigue dando frutos valiosos. “A la cantera les digo que sigan trabajando, que todos tienen muchas ganas de llegar aquí. La Masía funciona. Se está haciendo un gran trabajo y hay que aprovecharla en momentos difíciles para el club, como ahora”, fue el mensaje de Guiu, haciendo referencia directa a la ausencia del artillero del primer equipo, el polaco Lewandowski, que de cierta manera le abrió las puertas a él.

El gol de Guiu en su debut

LA NACION