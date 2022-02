Marc Overmars, acorralado por las denuncias de acoso sexual a empleadas de Ajax: “Eso recién empieza, es sólo la punta del iceberg”

El escándalo que involucra al exfutbolista Macr Overmars continúa conmocionando al mundo del fútbol, luego de que haya sido despedido como director deportivo de Ajax por “una serie de mensajes inapropiados” que envió a empleadas del club de Ámsterdam. Lo cierto es que, en las últimas horas, se conocieron más detalles del “comportamiento inaceptable” de quien era dirigente de la entidad y crecieron las muestras de rechazo hacia el ex delantero del club, Barcelona y la selección de su país por parte de periodistas, ex compañeros de trabajo y la federación neerlandesa. Además, se adelantó que podría afrontar causas penales.

Varias mujeres contaron al diario holandés NRC, desde el anonimato, haber recibido numerosos “mensajes inapropiados” de parte de Overmars. Incluso una foto íntima de su cuerpo, enviada sin pedido sin consentimiento. Este mismo medio de comunicación informó estar investigando el asunto desde diciembre y afirma haber preguntado a once mujeres relacionadas laboralmente con Ajax. En opinión de las mismas, el comportamiento del ex jugador podía “prosperar” en la cultura “sexista” del club. NRC también indicó haber tenido acceso a conversaciones de WhatsApp y haber presentado esas acusaciones al propio denunciado, a las cuales él no respondió.

Marc Overmars jugó en Ajax y este domingo fue echado de su cardo como director deportivo Archivo

El anuncio sobre Overmars desató numerosas reacciones en el país, sacudido desde hace varias semanas por las denuncias de abuso sexual en el popular programa de televisión The Voice de Holanda. Valentijn Driessen, redactor jefe de fútbol del popular diario De Telegraaf, advirtió, respecto de Overmars: “Esto recién empieza, es sólo la punta del iceberg” . Desde los medios también se manifestó Arno Vermeulen, que es comentarista en la emisora pública nacional NOS: “Después de todo lo que pasó en el mundo del espectáculo, ahora es el turno del fútbol. ¿Quién hubiera pensado que un momento #MeToo (es el nombre de un movimiento iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales que surgió en octubre de 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein) también sucedería en el fútbol?”.

El ambiente del fútbol también se hizo oír y en este caso con gente muy cercana a Overmars. El presidente del Consejo de Administración del club, Leen Meijaard, reconoció que el exfutbolista ha sido “probablemente el mejor director de fútbol que el Ajax haya tenido nunca”, pero que “continuar no era una opción”, y lamentó “una situación dramática” y “devastadora para las mujeres que han tenido que gestionar este comportamiento”.

Overmars durante su época como futbolista de Barcelona Ross Kinnaird - Getty Images Europe

Por su parte, el director general del Ajax Edwin Van Der Sar, exarquero de Ajax, Manchester United y selección neerlandesa, reconoció que “por mi cargo, siento que es mi responsabilidad ayudar a nuestras compañeras; un ambiente de trabajo seguro es muy importante para todo el mundo en Ajax y nosotros le daremos mucha más atención en un futuro próximo”, afirmó. También sumó la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB): “Como la asociación deportiva más grande de los Países Bajos somos conscientes de que, lamentablemente, las relaciones de poder también pueden desempeñar un papel negativo en el lugar de trabajo en el mundo del deporte. Queremos decirles a todas las víctimas de este tipo de comportamiento que denuncien siempre”.

Overmars se disculpó y reconoció “haber superado los límites”. Este pedido por lo sucedido lo hizo mediante un comunicado, pero podría afrontar causas penales por su comportamiento ante la justicia de su país según informó Het Parool. De todos modos, todavía nadie formalizó una denuncia contra el ex jugador, ni las víctimas, ni el club, ni la Federación.

Las acciones del club, en baja

Los éxitos recientes del club se han atribuido en parte al papel de Marc Overmars y al de Edwin Van Der Sar. El país había vibrado especialmente durante la epopeya europea de Ajax en la Champions League de 2019, que llegó a semifinales, o durante su final en la Europa League de 2017.

El equipo de Ajax que disputó una gran Champions League en el año 2019 AFP

Overmars había extendido recientemente su contrato hasta 2026. El club neerlandés está viviendo una temporada casi perfecta: líder en la liga holandesa y clasificado a octavos en Champions. El impacto de la marcha de quien fuera jugador del equipo va más allá del mundo del fútbol. Ajax, que cotiza en la Bolsa de Valores de Ámsterdam, vio caer el precio de sus acciones casi un 5% en el mercado financiero.