Marcelo Barovero no continuará su carrera en Rayados de Monterrey y tiene casi todo acordado con Burgos FC, de España Fuente: Archivo

31 de mayo de 2020 • 20:11

Marcelo Barovero ya tiene casi todo acordado para continuar su carrera en Burgos FC, equipo de la Segunda División B de España. Desde hace unos días, el ex arquero de River ya había finalizado su contrato como jugador del Monterrey, de México, equipo en el que se consagró campeón de una Concachampions y de una Liga, como pieza fundamental. .

A la espera de que avancen las negociaciones para que se concrete su llegada al fútbol español, Barovero habló con el programa radial River Monumental y dejó muchísimas declaraciones sobre su paso por River, Marcelo Gallardo, la selección argentina y hasta del penal que le atajó a Gigliotti y que marcó un comienzo exitoso para el ciclo de Gallardo en el club millonario.

En primer lugar habló sobre su futuro, y explicó también por qué no es el momento de regresar a la Argentina: "Estoy ilusionado y con la esperanza que salga algo bueno. Preferiría que a esta altura esté todo solucionado, pero igual estoy tranquilo. A la Argentina no vuelvo porque no está claro cuándo va a arrancar el fútbol. Por una cuestión deportiva, hoy no puedo esperar eso", explicó el arquero.

Marcelo Barovero en el que fue su último partido con la camiseta de River Fuente: Archivo

También dejó varios testimonios lo que significó su paso por River. En primer término se refirió a quien fue su entrenador: "Gallardo tiene un grupo de trabajo que sabe lo que quiere y lo sabe expresar y que los jugadores lo entiendan". También habló de lo que puede ver en estos momentos del club y del recuerdo que le quedó de su paso por River: "Me llena de satisfacción ver cómo está el club hoy. A nosotros nos tocó reiniciar, o como se llame. Veo algunos compañeros que quedaron, el cuerpo técnico y los dirigentes, realmente me llena de satisfacción; soy un agradecido por estar en la historia de un club enorme".

El futbolista, de 36 años, también se refirió al penal que le atajó a Emmanuel Gigliotti en la semifinal de la Copa Sudamericana de 2014: "Lo vi mil veces. Por más que no quiera, lo veo porque está siempre en la tapa". Y también hizo alusión al buzo verde que utilizan los arqueros en River: "Me acabo de enterar de que es cábala. No sabía nada, pero bueno, si trae buena fortuna bienvenido sea", dijo.

Marcelo Barovero en el momento en el que le atajó el penal a Emmanuel Gigliotti y el buzo verde que se convirtió en cábala en el mundo River Fuente: Archivo

Otro de los temas que tocó Trapito fue sobre su frustrada convocatoria a la Selección Argentina: "Obviamente que era el momento de llegar a la selección en el 2014, pero bueno, es así el fútbol y me dio más de lo que yo imaginé, me quedo esa cuenta pendiente pero no me puedo quejar", concluyó.

Burgos FC, equipo al que podría arribar Marcelo Barovero y que milita en la tercera división del fútbol de España es propiedad del argentino Antonio Caselli, excandidato a presidente de River, mientras que su hijo Franco, de 24 años, es el presidente del club.

El equipo de Castilla y León, que previo al parate del fútbol por el coronavirus marchaba octavo en la tabla de posiciones, con 39 puntos en 28 fechas, ya tiene en su plantel al argentino Leonardo Pisculichi, que fue compañero de Barovero en el equipo de Núñez.