Marcelo Barovero volvió a vestirse de héroe y del otro lado lo sufrió Esteban Andrada

Todas las cámaras se quedaron con él. Fue el héroe una vez más. Pero esta vez, más allá de haber puesto todo su talento a la hora de los penales para darle la clasificación a Atlético San Luis sobre Rayados de Monterrey, a los cuartos de final del torneo Clausura mexicano, lo que más impactó de Marcelo Barovero, resultó su emoción al saludar a los hinchas del equipo perdedor y pedirles disculpas. Es que fue en Monterrey donde el arquero argentino transcurrió dos temporadas en un gran nivel y gritó campeón en un par de oportunidades.

El partido del repechaje terminó con un empate de 2-2 en el tiempo regular. Toda la tensión se concentró en la definición por penales y allí es donde apareció la figura gigante de Barovero. El ex arquero de River, se convirtió en una verdadera pesadilla desde los 12 pasos para los rivales. Es que sólo Celso Ortíz fue el único que pudo marcarle, porque después Barovero se quedó con el penal ejecutado por Vicent Janssen, después le atajó el disparo a Maximiliano Meza y todo fue explosión cuando el remate de Rodolfo Pizarro dio en el poste, recorrió toda la línea y no ingresó .

Disculpas a los hinchas de Rayados por su pasado y emocionado por los penales que atajó. Que tipazo Trapito Barovero, merece lo mejor siempre. pic.twitter.com/7R8Sbj4yQM — Facu López (@FaacuLopez__) May 8, 2022

Y fue muy especial todo, porque San Luis tuvo en sus manos la clasificación sin pasar por los penales, pero en el quinto minuto del tiempo adicionado Michell Rodríguez se encontró un rebote en el área y de pierna derecha puso el 2-2, que no pudo resolver Barovero. Por eso la tensión creció para los penales y así se explica la emoción la explosión de todos los jugadores de San Luis tras la gesta del ex arquero de River.

Inmediatamente todos corrieron a abrazar a Barovero y quedó debajo de sus compañeros. El arquero saludó a la gente de Rayados y pareció disculparse con ellos por haberlos eliminado. Tras todas estas emociones, las cámaras lograron captar que el ex River se quebró y se le escaparon las lágrimas. Se volvió a abrazar con algunos de sus compañeros e integrantes del staff técnico y dejó el campo de juego.

El caso Andrada

El que más lo sufrió Rayados y Andrada también. Ya no logra recomponer su imagen y en la tanda de penales no pudo aportar para que su equipo y los hinchas siguen mirando de reojo su tarea. Incluso, en el segundo gol de San Luis algunos creen que el ex arquero de Boca se confió demasiado, que pensó que la pelota se iba tras el cabezazo de Murillo, el guardavallas llegó tarde al cierre y terminó arrodillado adentro del arco.

A los 38 años, las emociones parece aflorar con más simpleza para Barovero que no tiene problemas en expresarse de esa manera. Incluso, antes del partido habló de lo que implicaba para él enfrentarse a su ex club: “Es especial jugar con Rayados, como lo es con todos los equipos en los que me tocó ponerme la camiseta”. Y agregó: “ Ya estoy un poco grande, así que no me queda mucho en lo futbolístico para imaginar, solamente lo que me va a mantener de aquí en delante es estar adentro de la cancha y después veremos a dónde me lleva el fútbol ”.

Es una historia interesante la que atraviesa al equipo que tiene a Barovero como una de sus máxima figuras. Es que Atlético San Luis hace una temporada quedó último en la tabla de promedios de la Liga MX y las autoridades le aplicaron una 120 millones de pesos mexicanos (US$ 5.958.293), monto que tuvo que cubrir en dos pagos, pero poder comenzar a jugar el campeonato.

Atlético San Luis, que es último equipo que ascendió deportivamente a la Liga MX en 2019, jugará en cuartos de final ante Pachuca, el mejor equipo de la temporada regular.