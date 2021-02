Bielsa, en cuclillas, durante el encuentro que su equipo, Leeds United, perdió frente a Wolverhampton por la fecha 25 de la Premier League inglesa. Fuente: AFP

Como tantas otras veces, Leeds no cosechó su siembra. El equipo que dirige el rosarino Marcelo Bielsa tuvo sus oportunidades, pero el VAR, que le anuló un gol de Patrick Bamford por un offside milimétrico y su falta de puntería lo dejaron con las manos vacías en el partido contra Wolverhampton, por la fecha 25 de la Premier League, con derrota por 1-0. De todas maneras, el Loco fue tajante: "No se puede relacionar el resultado con la suerte. Mi idea es que el equipo tiene que ir más allá de la suerte, que no es un factor en el resultado", zanjó.

"Está claro que el resultado de hoy se definió por la eficiencia", reconoció el entrenador argentino durante la conferencia de prensa virtual, luego de la derrota. Y añadió: "Tuvimos 10 oportunidades y no supimos anotar un gol. Ellos tuvieron cinco y convirtieron uno. Eso explica el partido".

La reacción de Bielsa tras la derrota de Leeds con Wolverhampton

El rosarino vio el partido a pie de campo y se detuvo en varias ocasiones para conversar con sus colaboradores. Sus dirigidos perdieron el guión del juego cuando Wolves anotó el único gol del encuentro, que fue obra de Ilan Meslier, arquero de Leeds, en contra de su valla.

El ex DT del seleccionado hizo su radiografía del encuentro, en el que Leeds presionó como marca su estilo de juego, pero careció de la contundencia necesaria para convertir y, cuando tuvo sus chances, se topó con las manos del arquero portugués Rui Patricio: "En muy pocos momentos no dominamos el partido. Hicimos un juego ofensivo suficiente para conseguir más de un gol, en un partido muy cerrado. La impresión que tengo es que las diferencias fueron a favor nuestro".

Marcelo Bielsa, durante el partido que su equipo, Leeds United, perdió ante Wolves por la fecha 25 de la Premier League. Crédito: Adam Davy/Pool via AP

El rosarino amplió sus conceptos: "Por supuesto que ellos tienen dos extremos peligrosos, pero si bien no los dominamos totalmente, me parece que el comportamiento defensivo también fue correcto". Y pese al gol, en el que intervino Adama Traoré, Bielsa destacó a otro futbolista de los ganadores: "A mí, particularmente me pareció el número 7 (Pedro Neto) el jugador más importante del rival".

