Bragantino y una sanción ejemplar para un jugador que realizó comentarios machistas

Una determinación ejemplar. Sin demasiados rodeos. Bragantino le aplicó un castigo a su defensor Gustavo Marques, que había declarado en contra de la árbitra Daiane Muniz tras la derrota por 2-1 con San Pablo del sábado último, y que representó la eliminación en los cuartos de final del Campeonato Paulista.

La postura de Marques, desató una ola de críticas, porque sus dichos cuestionaron la honestidad de la árbitra y la capacidad para estar al frente de determinados compromisos: “No sirve de nada jugar contra San Pablo, Palmeiras y Corinthians, y que pongan a una mujer a arbitrar un partido de este tamaño. Creo que ella no fue honesta. San Pablo tiene todo el mérito por la camiseta y la tradición, pero ella se inclinó por ellos. Bragantino es grande, pero para ella San Pablo fue más grande. No tiene la capacidad para arbitrar un juego como este. Estoy casado y tengo madre, pero no pueden mandar a una mujer”, había dicho el defensor.

Entrevista lamentável do Gustavo Marques após a derrota do Red Bull Bragantino para o São Paulo no Paulistão.



Para ele, uma mulher não poderia apitar jogo dessa importância.



A arbitragem foi de Daiane Muniz. pic.twitter.com/VIEFMZQePP — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) February 21, 2026

“Bragantino anuncia que el defensor Gustavo Marques recibirá una multa del 50 por ciento de sus ingresos totales como consecuencia de las declaraciones machistas que realizó contra la árbitra Daiane Muniz tras el partido contra San Pablo. Tampoco será convocado para el partido contra el Athletico-PR del miércoles”, informó el club en un comunicado.

O Red Bull Bragantino informa que o zagueiro Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do total de seus vencimentos em consequência das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz, após a partida contra o São Paulo. Ele também não será relacionado para o jogo… pic.twitter.com/ccwj0my73N — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 23, 2026

Además, la institución explicó cuál será el destino del dinero que le descontará del sueldo a Marques: “El dinero de la multa será donado a la ONG Rendar, que atiende a mujeres vulnerables en la región de Bragantina. Bragantino está en conversaciones con la propia ONG y con otras instituciones de Bragança Paulista para que las medidas sociales y educativas, que ya se realizan durante todo el año, puedan intensificarse y difundirse dentro del club y en nuestra sociedad”.

Las declaraciones del defensor brasileño no impactaron sólo en Bragantino; el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil también le abrió un expediente y en los medios locales se especula con que podría suspender al defensor durante 10 fechas.

⚠️ Mais um pedido de desculpas de Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino:



“Pedi perdão pra Daniela (Daiane* Muniz) e para a assistente dela. Peço perdão a todas as mulheres. Estou mal, triste. Minha esposa e minha mãe já me xingaram.”



🎥 @alinnefanelli pic.twitter.com/xo8IqGDXwK — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 22, 2026

Sin embargo, tras las críticas reapareció Marques en la escena, buscó disculparse, pero lejos de ser correcto en sus dichos se equivocó con el nombre de la jueza: “Estoy aquí una vez más para pedir perdón a todas las mujeres del mundo y de Brasil. Dije cosas que no debería para Daniela. Fui al vestuario y les pedí perdón a ella y a la asistente. Quiero pedir perdón a todas las mujeres. Aquí hay varias mujeres, quiero que me puedan perdonar por mi actitud”.

Y finalizó: “Estoy mal, estoy triste. Mi esposa ya me retó, mi madre ya me retó. Todo ser humano se equivoca. El fútbol te hace parte de eso, sea mujer u hombre. Lo que dije no condice con lo que soy. Soy un tipo muy honesto. Debemos tener respeto sea quien pite, hombre o mujer”.