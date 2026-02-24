En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Brujas por la Champions League 2025-2026 hoy

La primera serie de los playoffs de la Champions League 2025-2026 que se define esta semana es la de Atlético de Madrid vs. Brujas, cuya revancha se disputa este martes desde las 14.45 (hora argentina) en el estadio Metropolitano con arbitraje del francés Clément Turpin. En la ida en Bélgica empataron 3 a 3.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y en Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la ida igualaron 3 a 3 en el estadio Jan Breydelstadion con goles de Raphael Onyedika, Nicoló Tresoldi y Christos Tzolis para el anfitrión y de Julián Álvarez, Ademola Lookman y Joel Ordoñez en contra para el visitante, que tuvo ventajas parciales de 2 a 0 y 3 a 1 pero no las aprovechó.

La previa de Atlético de Madrid vs. Brujas

El Colchonero quiere dar un paso más en el máximo certamen continental y consiguió un buen resultado en la ida, más allá de que podría haber ganado. En la primera etapa del certamen fue 14° con 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas y es favorito a estar en los octavos de final de uno de los dos campeonatos que persigue -el otro es la Copa del Rey- porque en La Liga de España está cuarto a 13 unidades del líder, Barcelona con 61.

El conjunto belga entró con lo justo a los playoffs de la Champions League: fue 19° con 10 tantos gracias a tres triunfos, una igualdad y cuato caídas. A la par que da pelea en la liga de su país, quiere dar el batacazo en Madrid y meterse entre los 16 mejores de Europa.

Brujas rescató un empate frente a Atlético de Madrid en la ida de los playoffs de la Champions League 2025-2026 NICOLAS TUCAT� - AFP�

Posibles formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Álex Baena, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Jan Oblak; Marcos Llorente, José Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Álex Baena, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone. Brujas: Simón Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordeñez, Brandon Mechele, Bjorn Meijer; Carlos Forbs, Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Mamadou Diakhon, Hans Vanaken; y Nicoló Tresoldi. DT: Ivan Leko.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.51 contra 7.70 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 5.40.

El historial entre ambos clubes está igualado. En los nueve enfrentamientos que protagonizaron hubo tres victorias para cada lado y tres empates, incluido el de la semana pasada en Brujas.

El equipo que se imponga en la serie avanzará a octavos de final y se enfrentará a Tottenham o Liverpool, rival que se decidirá en el sorteo del próximo viernes 27 de febrero.