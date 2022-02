Marcelo Bielsa habló luego de la goleada que recibió Leeds ante Tottenham

“No lo pudimos dominar ni gobernar”. Así se excusó Marcelo Bielsa luego de la goleada por 4-0 que recibió Leeds ante Tottenham, por la jornada 27 de la Premier League. Fue la segunda en los días más recientes, tras el 6-0 contra Liverpool del último miércoles. “Creo que el resultado es justo. Deberíamos haber reducido las diferencias, pero nunca pudimos dominar el trámite del partido. Si bien generamos situaciones de gol, nunca tuvimos una sensación de dominio claro sobre el rival”.

El equipo de Marcelo Bielsa está sin rumbo. En los últimos cuatro partidos de la Premier League, Leeds tan solo acertó dos goles contra los diecisiete que le marcaron en su valla, todo eso en sintonía con la nula cosecha de puntos en la tabla de posiciones, que expone al equipo cada vez más acerca de la zona del descenso.

🎙 Marcelo talks to BT Sport following today's game pic.twitter.com/5QQDfHRKqh — Leeds United (@LUFC) February 26, 2022

Esta entrevista posterior al partido tuvo bastante de tensión. Consultado sobre si el resto de los conjuntos hallaron la manera de vencer su planteo táctico, Bielsa fue tajante y escueto: “es una interpretación posible”, dijo.

Respecto de la mala situación que atraviesa su equipo y si cree que su club pueda llegar a bajar de categoría, Bielsa le restó importancia: “También son conclusiones que la realidad invita a construir, pero también hay otra forma de mirar las cosas y no exclusivamente son las que usted está utilizando”.

Finalmente, sobre si era hora de cambiar de esquema de juego hacia un dibujo táctico más conservador, el Loco enfrentó al periodista: “¿Usted estuvo en el partido?”, le preguntó. Ante la respuesta positiva del entrevistador, siguió: “Hacer un equipo más difícil de ganar significa fundamentalmente poner jugadores en algunos sectores del campo que tengan un perfil más defensivo para aumentar esa eficacia en la última línea. ¿Usted se refiere a eso? Es lo que intentamos hacer en el primer tiempo, pero no dio los resultados que yo buscaba. Lo concreto es que de las dos maneras en que encaramos el partido, con un perfil más conservador en la primera etapa y con otro más atrevido en el segundo tiempo, expresado en las características de los jugadores que participaron en ambas mitades, ninguna de las dos formas dio resultado. Quizás a lo que usted se refiere es a jugar más en nuestro campo y es el recurso que hasta ahora o no utilicé y todo aquello que no se ha probado se imagina como la solución”