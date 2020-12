Bielsa disparó contra los críticos: "Cuando perdemos, hay dudas sobre el estilo. Cuando ganamos, nos elogian por ello" Fuente: Reuters

Tras 16 años, el Derbi de las Rosas se volvió a jugar en la máxima categoría del fútbol inglés y hubo una victoria rutilante: Manchester United aplastó 6-2 a Leeds, que solo pudo ganar uno de los últimos 14 clásicos en la Premier League. Pero, por fuera de las diferencias entre ambos equipos, en Inglaterra se abrió un fuerte debate, que ya se ha repetido en sucesivas ocasiones en la Argentina: ¿Bielsa sufre por su tozudez? Y el interrogante no solo se produce por el resultado final, sino que había sido expuesto en la previa con una serie de premoniciones en los medios ingleses que se terminaron concretando.

"Bielsa promete ceñirse a los principios de ataque a pesar de la destreza de contraataque de Manchester United", se tituló en el blog inglés Man Utd News Feed en un artículo que predijo gran parte de lo que ocurrió el domingo en el Old Trafford. "Bielsa no necesita que le recuerden la amenaza que tiene Manchester United en el contraataque, pero se niega a sacrificar sus principios futbolísticos para que sus jugadores hagan algo que les es ajeno. El entrenador quiere que Leeds sea audaz el domingo como lo fue al golear 5-2 a Newcastle el miércoles".

En la publicación, se hizo foco en los tres goles que el equipo de Ole Gunnar Solskjær había logrado en 25 minutos para derrotar el jueves pasado a Sheffield United y también se apuntó que hasta el propio Pep Guardiola "adaptó un enfoque más cauteloso de lo normal para el derbi de Manchester de la semana pasada que terminó en un empate 0-0". Y la goleada por 6-2, con dos goles en los primeros tres minutos, no hizo más que reflotar la idea de la tozudez mientras Leeds es el equipo más goleado de la Premier con 30 tantos en 14 partidos.

Leeds fue vapuleado por Manchester United por 6-2 en Old Trafford Fuente: AP - Crédito: Nick Potts

¿Qué dijo el DT de Manchester City tras el clásico? "Sabemos que podemos ser más intensos pero cuando atacás te pueden golpear a la contra. Nos hubiese encantado tener más ocasiones. Sin espectadores parece que falta intensidad pero desde la banda vi luchar a los jugadores. Fue un partido reñido pero a veces la defensa rival es fuerte. Y si cometes errores te castigan al contraataque". Otra premonición de lo que le ocurrió a Leeds.

Ahora bien, en la previa, Bielsa había dejado en claro su postura: no estaba dispuesto a modificar su estilo de juego por el poderío del rival. Y esa alternativa le terminó jugando una mala pasada. "Cuando los dos equipos quieren jugar al contraataque, no hay juego. Para hacerlo, dos cosas son esenciales: el equipo al que te enfrentas juega en lo alto del campo y pierde el balón cuando intenta hacer la jugada. Pero si las dos partes hacen lo mismo, se anulan mutuamente", dijo el entrenador argentino antes del choque.

"Intentaremos utilizar nuestros recursos y esperamos que sean suficientes para hacer frente a los contraataques y amenazas del United desde las jugadas a balón parado, sin cambiar nuestro estilo. Hay una forma segura de hacer esto, con nosotros jugando en nuestra propia mitad para que no haya posibilidad de que ellos contraatacan. Pero no estamos preparados para eso", explicó Bielsa. "A veces, cuando se juzga que un equipo es ingenuo, hay que pensar qué te haría cambiar tu propia forma de jugar. Por supuesto que no ignoraremos la calidad del United en las jugadas a balón parado o cómo sus atacantes aprovechan el espacio abierto".

Tras la dura derrota, las críticas y acusaciones comenzaron a brotar. Por un lado, Gary Lineker, histórico exdelantero inglés y actual comentarista de BBC Sport, tuiteó: "Leeds es muy divertido de ver, pero es aún más divertido jugar contra ellos". Por el otro, Micah Richards, exdefensor de Manchester City, y Dion Dublin, exatacante de Manchester United, criticaron duramente al técnico de Leeds por sus decisiones en sus habituales columnas, también en BBC. "Esta no será la última vez que Leeds esté expuesto de esta manera", sentenció Richards.

A su vez, Dublin disparó: "Solskjaer superó a Bielsa en esta ocasión. Sabemos cómo le gusta atacar a Leeds, pero decidió volver a jugar hombre a hombre, contra un Manchester United que estaba listo para eso. ¿Cómo podés jugar así contra Manchester United en Old Trafford? Si te vas a lastimar una, dos, tres veces, ¿seguramente lo cambiarás? Bielsa no. Él permitió que esto sucediera y sucediera y el United simplemente dijo: 'Está bien, es justo, hemos trabajado en esto en los entrenamientos, no nos importa'. Estaban listos para jugar balones largos y lastimar por detrás".

La defensa de Bielsa y un claro mensaje hacia la prensa

Mientras en West Yorkshire hay un apoyo total para Bielsa, quien se transformó en un ídolo de Leeds por lograr en julio el ansiado ascenso a la Premier League tras 16 años, el DT fue directo y tajante contra aquellos que apuntan contra sus decisiones por no modificar su estilo.

"Cuando perdemos hay dudas sobre el estilo de juego y cuando ganamos nos elogian por ello. Esto es algo que simplemente tenemos que asumir", sentenció el técnico argentino. "Ya expliqué lo que pensé que sucedió en el juego. Si el equipo contrario es capaz de imponernos su estilo, significa que, en este caso, el entrenador contrario no pude neutralizarlo. Corregiremos lo malo y trataremos de mantener lo bueno, pero no abandonaremos la forma de jugar".

