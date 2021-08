Marcelo Bielsa tomó carrera y dio una respuesta de 17 minutos: “Ojalá lo pueda explicar...”

Como es norma en las principales ligas del mundo, Marcelo Bielsa ofrece una conferencia de prensa antes del siguiente partido de su equipo, Leeds, con el que acaba de empezar su cuarta temporada. Y es habitual que se tome su tiempo para responder. Al entrenador argentino, que condujo al club de regreso a la Premier League luego de 16 años de ostracismo, no le gusta dejar asuntos en el tintero, de modo que siempre se explaya sobre los temas del momento, sin prisa, con un notable léxico y explicaciones que demandan a los periodistas tomar notas durante varios minutos. Pero este viernes fue mas allá, y se tomó 17 minutos para contestar una pregunta. “Ojalá lo pueda explicar”, dijo en medio de su alocución sobre una de las razones de la derrota del fin de semana pasado, ante Manchester United como visitantes y por 5-1, en la primera fecha del campeonato. Su prioridad fue desarrollar respuestas ricas en detalles, sin escatimar.

Fue un hecho llamativo, pero el DT de Leeds fue señalado en repetidas ocasiones por desenvolverse oralmente sin mirar el reloj. En febrero de 2020 dio una respuesta de ¡25 minutos! En aquel momento, él ya era entrenador de Leeds, y la consulta fue bastante simple: “¿Cuando va a debutar el refuerzo Jean-Kevin Augustin?”. En el tiempo que invirtió esta vez, también hay que incluir las traducciones al inglés que hace su intérprete personal, el colombiano Andrés Clavijo. Uno que hoy se ganó el día de trabajo...

Lo que dijo sobre el estado físico de sus jugadores

En total, el ida y vuelta duró 55 minutos; una duración muy larga si se la compara con la mayoría de las ruedas de prensa del mundo, cuyos cursos naturales suelen desdibujarse a los 10 o 15 minutos. Muchas de las dudas estuvieron vinculadas al estado de los futbolistas del plantel y a posibles incorporaciones. Respecto a eso, el entrenador aclaró que Leeds no traerá refuerzos a esta altura del mercado.

La pregunta que disparó el soliloquio bielseano fue: “¿Cuál es el proceso que hay que pasar durante la semana para levantar a los jugadores mental y físicamente luego de una derrota así?” . Y el DT comenzó: “Físicamente no es un problema, por supuesto que la autoestima y el entusiasmo decrecen cuando un equipo sufre una derrota como la que sufrimos en el último partido...”

A partir de esa oración, siguieron 17 minutos y 13 segundos de riguroso análisis futbolístico. “Una de las cosas que más daña en una derrota como esta es que sentimos que las expectativas y las ilusiones de los aficionados que acompañan al equipo han sido defraudadas por nuestro trabajo. Si hay algo que es muy doloroso es decepcionar, ¿no? No dar lo que se espera de nosotros”, arrancó.

Ole Gunnar Solskjaer, luego de ser felicitado por Marcelo Bielsa tras la goleada del fin de semana pasado ap´ - AP

Y continuó: “Si bien eso produce sufrimiento, la cercanía de un partido contiene la opción de revertir y comenzar a pagar esa deuda. Partidos como el que perdimos el sábado pasado generan heridas que no se saldan o se olvidan, pero sí uno puede ir superponiendo emociones nuevas que permitan que eso quede en la memoria y deje de estar presente”.

Parte de su explicación se centró en las razones de tan dolorosa derrota ante un rival históricamente enfrentado a Leeds, más allá de que hoy atraviesen circunstancias disímiles: el United pelea por el título, Leeds estaría feliz si consigue ubicarse entre los diez primeros al final del torneo. Bielsa no dudó y se hizo cargo: “Eso indefectiblemente es mi responsabilidad pero por un motivo en particular, porque yo cuento con una disposición absoluta de los jugadores de Leeds en cuanto a trabajo, en cuanto a entusiasmo y en cuanto a integrarse a las ideas que yo les transmito. Entonces si usted analiza cómo se producen los desequilibrios en el partido que perdemos, están vinculados con cosas que constantemente tratamos de desarrollar. Por ponerle un ejemplo, el intercambio de funciones entre Pogba y Fernandes, del cual responsabilizan injustamente a Koch o el cambio de posiciones entre el delantero Greenwood y Fernandes o todas esas cosas”.

Bruno Fernandes marca con comodidad ante el esfuerzo inútil de Pascal Strujik Agencia AFP - AFP

Prosiguió enumerando tres conceptos que el define como “claves” que su equipo trabaja cada semana. El primero consiste en complicar al rival: “Para que el oponente ataque peor o que sus delanteros sean peores, necesitamos que la formación del adversario sea difícil para ellos para que sus delanteros no reciban balones cómodamente”. El segundo se vincula con la tenencia de la pelota: “Hay que tener mucho cuidado en el manejo del balón en nuestro propio campo, porque si perdemos el balón cuando estamos distribuyendo un ataque y si lo perdemos cerca de nuestra propia portería, estamos fuera de posición y no tenemos mucho tiempo para volver a ponernos en posición y evitar que el oponente se aproveche y cree peligro”. Por último, bañó de táctica su discurso: “El tercero es un aspecto sobre el que me critican mucho: mantener una estructura defensiva con mucho control sobre los atacantes, evitando las persecuciones que se llevan a nuestros jugadores cuando los oponentes están atacando lejos de las posiciones en las que inicialmente jugaban”. Y remató: “Estos tres aspectos y la gestión de los tiempos en el juego, son las cosas en las que más trabajamos”.

La goleada del United al Leeds

Cuando finalizó, aclaró la razón de su abultada explicación: “Yo doy toda esta explicación insoportable para que no haya dudas de por qué yo siento que la responsabilidad de una derrota como la del sábado, debo asumirla como parte de un grave error en el ejercicio de mis funciones. Yo lo he argumentado de manera suficiente como para entender que es cierto”.

Este sábado, a las 11 de la mañana, Leeds buscará olvidar su debut y sumar su primera victoria de la nueva temporada contra Everton en Elland Road.

LA NACION