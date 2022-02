Marcelo Bielsa y su salida de Leeds: “Algo se rompió” dijo el dueño; su sucesor reconoció “una admiración enorme”

No había pasado una hora de que las cuentas oficiales de Leeds difundieran el mensaje de despedida del propietario Andrea Radrizzani para Marcelo Bielsa que llegó el anuncio de su reemplazante: el norteamericano Jesse Marsch, inactivo desde que a principios de diciembre se desvinculó de Leipzig. De 48 años, con una gestión de dos años en Salzburgo de Austria, el reemplazante del Loco debutará el sábado próximo, como visitante frente a Leicester, por la 28a fecha de la Premier League.

Bielsa llegó a Leeds a mediados de 2018 propuesto por el director deportivo Víctor Orta. No fue una idea de Radrizzani, que con el tiempo supo apreciar y valorar el trabajo del entrenador rosarino. En un video en el que les habla a los hinchas, el empresario italiano se manifiesta “muy triste” por un despido del que se hace responsable. Reconoce que ya se evaluaba un reemplazo al final de la temporada, cuando terminaba el contrato de Bielsa, pero que “algo se había roto” y debió adelantar los tiempos porque “el primer objetivo e interés es mantener al club en la Premier League”. En este momento, Leeds ocupa el 16° puesto, pero Everton (17° y un encuentro menos) y Burnley (18° y dos pendientes) pueden dejarlo en la zona roja del descenso.

“Aprendí mucho de Marcelo”

La siguiente es la alocución de Radrizzani sobre la salida de Bielsa:

“Queridos aficionados del Leeds United. Fue una semana muy difícil, para mí, para todos ustedes. Estoy muy triste como ustedes por la marcha de Marcelo Bielsa. Fue un icono para todos nosotros, es una leyenda, un hombre que nos hizo alcanzar la tierra prometida: la Premier League, y cambió la historia de este club. No lo olvidaré, estoy muy agradecido a él y a todo el personal que trabajó muy duro durante tres años y medio.

“Aprendí mucho de Marcelo, espero que un día nos volvamos a encontrar como amigos y charlar de nuestros buenos momentos juntos. Desgraciadamente, el estado de forma del equipo me hizo creer en general que necesitábamos un cambio. Estábamos planeando un sucesor para el verano y tuvimos que anticiparnos a esta decisión ahora, ya que veía que algo se había roto en el club y tengo el interés de mantener al equipo en la Premier League como primer objetivo.

Bielsa y su último partido en Leeds, el sábado pasado, durante la goleada sufrida ante Tottenham Robbie Jay Barratt - AMA - Getty Images Europe

“Así que tomé esta difícil decisión, asumo la responsabilidad y estoy muy seguro de que junto con el apoyo de todos ustedes, con la calidad de nuestros jugadores, el compromiso que los jugadores tienen con este club, seremos capaces de permanecer en la Premier League y seguir creciendo en la siguiente temporada.

“Les agradezco su confianza, y por favor apoyen a los futbolistas porque tenemos muchas alegrías aún por entregarles desde Elland Road”.

Marsch, en funciones, y su “enorme admiración” por Bielsa

Al rato del video de Radrizzani, los canales oficiales de Leeds difundían la llegada de Marsch a Elland Road y los primeros saludos con los jugadores, además de la presentación formal. A diferencia de Bielsa, que firmaba contratos por un año, Marsch selló un vínculo hasta mediados de 2025.

El norteamericano dirigió en tres equipos de la escudería de Red Bull: New York, Salzburgo y Leipzig. En este último tuvo dos etapas; una primera como ayudante de Ralf Rangnick, actual conductor de Manchester United, y una segunda como encargado principal. Comenzó su carrera como asistente de Bob Bradley en el seleccionado de los Estados Unidos. Luego tuvo un paso por Montreal, de la MLS de los Estados Unidos.

Las primeras palabras de Marsch como entrenador de Leeds: “Me ilusiona mucho, sé lo grande que es este club, conozco a exjugadores que jugaron aquí y observé al equipo a la distancia durante muchos años. Me siento muy honrado y emocionado de estar aquí”.

Jesse Marsch, ya con la indumentaria de Leeds United en las oficinas del club

Sobre su antecesor Bielsa expresó: “Mi respeto y admiración por Marcelo Bielsa son enormes. Cuando fui asistente en la selección de Estados Unidos nuestro primer partido fue contra el Chile de Bielsa. Seguí su carrera y vi a lo lejos lo que ha hecho. Sin duda, es un héroe aquí. La forma en que ayudó a transformar al Leeds United en un equipo de la Premier League es sorprendente. Sentó unas bases increíbles. Yo tomo la posta y trataré de llevar al equipo a otro capítulo importante de su historia”.

Más allá de que los buenos resultados no acompañaron los últimos partidos de Bielsa, Marsch rescató la actitud del equipo: “Una de las cosas que me encanta es su compromiso. Por muy difíciles que hayan sido los partidos, luchó hasta el final, lo dio todo en cada momento. Como entrenador me identifico con un equipo que tiene corazón, pasión y que juega por los demás con todo lo que tiene. Mi estilo de juego, esa agresividad, encaja con lo que se hizo aquí en los últimos tres años y medio”.

Jesse Marsch ya se reunió con los jugadores de Leeds tras la salida de Bielsa

El reconocimiento de Guardiola

Desde hace años, Bielsa y Pep Guardiola mantienen una relación de afinidad y admiración mutua. En la temporada anterior, uno de los triunfos más resonantes de Leeds fue el 2-1 sobre Manchester City en el Etihad Stadium. Pocas veces se lo vio a Bielsa tan feliz. Ya en este curso, el City de Guardiola, con un 7-0 en diciembre, fue el que inauguró la serie de goleadas que socavaron la estabilidad de Bielsa.

En la previa del partido que este martes el City disputará con Peterborough por la FA Cup, Guardiola fue consultado por la salida de Bielsa: “Lo siento mucho por él. Su legado está ahí, en la ciudad de Leeds, en el club y estoy seguro de que en los jugadores. Su influencia fue enorme. El juego que hizo durante 3, 4 temporadas era espectacular de ver. Le deseo lo mejor. Como persona no es diferente a nadie, los resultados dictan nuestro futuro”.

El mensaje de Beccacece