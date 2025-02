Marcelo Gallardo, autocrítico tras el 0-0 de River en Mendoza con Godoy Cruz: “No fue bueno lo que hicimos”

River no engrana y Marcelo Gallardo lo sabe. El equipo está lejos de demostrar en la cancha las expectativas despertadas en el último mercado de pases. Tras el empate sin goles con Godoy Cruz en Mendoza, el Muñeco ensayó una autocrítica: “Estamos en falta, en deuda con nosotros. Lo sabemos”, dijo en conferencia de prensa. Y agregó: “Analizamos y somos conscientes de la exigencia que tenemos. Hay que seguir insistiendo. No queda otra”.

El entrenador millonario ahondó: “No hay excusas: simplemente, seguir intentando. No fue bueno lo que hicimos hoy. Fuimos muy previsibles en el juego, no tuvimos fiereza, agresividad en la zona ofensiva para terminar de quebrar a Godoy Cruz. Eso nos faltó. Lo que se vio es lo que se vio. No hay mucho más para decir”, se sinceró el DT. Y añadió: “Nos falta funcionar mejor, tener un poco más de creatividad. La tenemos por momentos, pero nos falta darle continuidad a eso bueno que queremos generar. Los partidos se abren también con situaciones individuales. Cuando el equipo no puede fluir, tener la jerarquía para hacerse fuerte. Eso nos está faltando: insistir más para llegar a concretar”, graficó.

Marcelo Gallardo da indicaciones mientras Milton Casco se apresta a sacar un lateral durante el partido entre River y Godoy Cruz en Mendoza Marcelo Aguilar

Sin embargo, y pese a que transcurridas cinco fechas el juego no fluye, el Muñeco se mostró esperanzado en que sus futbolistas subirán el nivel y el equipo aparecerá en toda su dimensión: “Hay que seguir en la búsqueda del mejor funcionamiento posible, de la mejor versión posible de los futbolistas para terminar de soltarse. Cuando las cosas no salen como deseamos, o como hubiésemos preferido que a esta altura ya fuera todo mucho más fluido, eso no está sucediendo. Hay que ser consciente, realista de lo que nos está faltando. Seguir buscando, seguir intentando. Tenemos buenos jugadores. El funcionamiento tiene que aparecer”, aventuró.

Consultado sobre la rotación empleada de cara al partido de este miércoles, Gallardo respondió: “A través de los cambios se tiene en cuenta la carga de partidos que se viene teniendo, para ir gestionando los minutos, y que los jugadores no entren en lesiones. Tengo que tener esa percepción, aparte de lo que observo. Y en esa búsqueda de recambio también encontrar respuestas. Porque es así. Hoy hubo cambios y en esos cambios lo que uno pretende es que no se resienta la estructura. O lo menos posible. Y que esos jugadores que por ahí no venían jugando, aprovechen sus oportunidades. Para eso tenemos el plantel que tenemos. Después, hay que tratar de que en esos cambios no se resienta el funcionamiento. Estamos en la búsqueda”, dijo el Muñeco. Traducido: su River es un equipo en formación.

De todas maneras, el entrenador millonario no le quitó el pecho a las críticas. Y se hizo cargo del momento, más complejo en lo futbolístico que en lo numérico (está invicto, con dos triunfos y tres empates). “Siempre la responsabilidad es de uno. Cuando el equipo no aparece o aparece por momentos querés darle mayor continuidad”, respondió. Y dejó en claro que no dirá jamás en público aquello que no le gusta de su equipo: “Todas las cosas que yo crea que faltan y que tenemos que seguir insistiendo para convencernos de que podemos jugar mucho mejor, se las comunico a los futbolistas. No te las voy a comunicar a vos (en referencia al periodista que le hizo la consulta). Eso siempre ha sido así, por lo menos de mi parte. Vengo a hacer un análisis del partido y a hacerme cargo cuando las cosas no funcionan. Mañana vuelvo a laburar con el equipo”, aseguró.

Y sobre el nivel del equipo mendocino, que no le dio espacios a River en ningún momento, Gallardo evaluó: “Casi no tuvo fallas defensivas, las situaciones que generamos fueron muy aisladas, tuvimos la posibilidad de hacer algún que otro gol, pero no por cantidad, no por insistencia, no por agresividad”. El Muñeco fue claro en la conferencia de prensa: quiere un equipo más fiero y más agresivo. Más intenso, aunque no haya mencionado el adjetivo. Al menos, su River no pierde. Pero apenas ganó cuatro de sus últimos 20 partidos como visitante. Es su asignatura pendiente, claro. Junto con el juego que, por ahora, fluye en cuentagotas.

