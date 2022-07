Marcelo Gallardo, contundente tras la eliminación de River: la crítica hacia los árbitros y la sensación de haber sido “perjudicado”

La Copa Libertadores llegó a su fin para River. El empate 0 a 0 en el desquite de los octavos de final determinó la clasificación de Vélez y la eliminación del Millonario, pero sin dudas, el duelo disputado en el Monumental quedó marcado por la polémica: el gol anulado a Matías Suárez por una presunta mano previo al ingreso de la pelota fue protestada por todo River y uno de los que más se manifestó enojado con esa jugada fue Marcelo Gallardo. El entrenador del equipo de Núñez habló en conferencia de prensa y se refirió a la situación como “un dejo de injusticia total” y además, advirtió que fueron perjudicados. También se mostró autocrítico con el momento de River.

Ante las consultas del gol anulado a los 33 minutos de la segunda parte, el DT de River fue determinante y no se guardó nada, pero además, habló de la desilusión de la eliminación: “Si realmente hay que buscar algo por buscar, sin tener certezas de lo que se busca o revisar sin tener certeza de lo que estás queriendo encontrar, ahí lamentablemente hay un dejo de injusticia total porque es lo que se refleja en la jugada misma, en el criterio para cobrar algo que no estás seguro que hiciste. Eso es un dejo de injusticia total, después no tengo mucho más cosas para decir porque no me salen otras cosas que sentir que hoy fuimos perjudicados por ese fallo que no se ve, no hay claridad, pero bueno, la injusticia es la que en este momento nos apaña”.

Luego de su declaración por la polémica que marcó el partido, se refirió a lo que dejó River en cuanto al juego, aunque continuó apuntando a la jugada controversial: “Después está la desilusión de la expectativa de querer llegar más lejos en lo que era el objetivo, dejando de lado la injusticia, la desilusión de no estar en el mejor momento futbolístico para llegar más lejos, pero en esta serie cerrada de Copa Libertadores pasan cosas puntuales y en esas cosas puntuales hoy tal vez en el partido de ida que yo dije que no habíamos jugado bien y que la serie quedó abierta por el resultado hoy nos pusimos a tiro con el resultado, pero un fallo nos sacó la posibilidad de pelearlo hasta el final”.

Sin perder el foco en la jugada discutida, dejó su opinión acerca de cómo se manejan los árbitros en estas situaciones: “Después, el poco criterio que hay, tanto parate, tanta revisión y tanto corte le termina haciendo daño al fútbol, porque se juega tan poco que claramente hoy éramos nosotros los que necesitábamos tiempo para seguir jugando, pero mañana le toca a otro, y no tener criterio para manejar esas cuestiones terminan dañando el espíritu del fútbol y el fútbol es otra cosa, más allá de las mañas, más allá de lo que se juega en la Copa. Tiene que haber un espíritu de competencia del cual los árbitros tienen que aplicar... Después, cada uno saca las ventajas que quiere, pero lamentablemente los árbitros nunca son capaces de aplicar el espíritu de que el juego fluya, y si hay equipos que te llevan a ese límite, bueno, seguir otorgando el tiempo que corresponde, y si ellos cortan y pasan los minutos y no resuelven las cuestiones, que tengan la claridad para otorgar el tiempo que corresponda. En definitiva, todo lo que diga ahora no tiene sentido, porque más allá de la injusticia, está lo otro y nos haremos cargo de lo que nos quepa a nosotros”.

"LE TERMINAN HACIENDO DAÑO AL FÚTBOL", el crítico análisis de Marcelo Gallardo sobre la actuación arbitral y del VAR en la noche de #Libertadores vs. Vélez. pic.twitter.com/E5BQAwcB60 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2022

Luego, se mostró autocrítico con lo sucedido en estos últimos partidos: “Hemos sido también, y yo particularmente, crítico por la gestión. Yo digo lo que siento, y sigo lo que pienso en relación a la verdad, y hoy digo que, más allá de lo que dije al principio, hoy no nos alcanzó y vamos a tener que redoblar esfuerzos para seguir preparándose y seguir conformando el equipo posible, para ver si nos podemos convertir mañana con el espíritu de competitividad que nos remarcó durante muchos años”.

Y dejó un mensaje de cara a lo que viene: “Esto sigue. Hoy hay que masticar la bronca y mañana hay que levantarse y seguir. Esto es fútbol y es parte de la vida misma. Nosotros seguiremos generando ese entusiasmo para levantarse y entrenarse. Esto es una gran prueba para todos. Tenemos que apuntar a eso para seguir”.

Para cerrar, el Muñeco habló del que pudo haber sido el último partido de Enzo Fernández, que se irá a Benfica, y de Julián Álvarez, que en estas horas viaja a Inglaterra para sumarse al City: “Lo de Enzo Fernández todavía no está claro. Sí fue el último partido de Julián. Personalmente para mí es un orgullo enorme haberlo podido entrenado y haber compartido su crecimiento”, expresó.