Marcelo Gallardo en la mira de Barcelona: Joan Laporta ya busca técnico para reemplazar a Ronald Koeman

Arde el mundo Barcelona. El futuro de Ronald Koeman como entrenador del equipo catalán parece sentenciado y sólo se trata de que los dirigentes pueda terminar de elaborar la ingeniería económica para poder terminar el vínculo con el holandés. En ese escenario es que ya comenzó la tarea de conseguir un reemplazante y Marcelo Gallardo aparece como uno de los candidatos dentro de la listas de técnicos que le acercaron a Joan Laporta, el presidente de Barça.

Si bien los nombres de Xavi Hernández y Roberto Martínez son dos posibilidades desde hace un tiempo, según informó Jordi Basté, en el programa El Món a RC1 el mandamás de Barcelona recibió una carpeta con las posibilidades para contar con Gallardo y evalúan seriamente acercarle una propuesta al técnico de River. Otro nombre que estaría en esa lista es el de Andrea Pirlo.

Xavi Hernández, es otro candidato para Barcelona AFP - Archivo

No es la primera vez que el entrenador argentino suena como posible técnico azulgrana. El buen trabajo de Marcelo Gallardo al frente de River, con el que conquistó la Libertadores frente a Boca en el Bernabéu en el 2018, no pasó inadvertido en Barcelona. Según contó Mariano Juan, ex jugador argentino y amigo personal de Gallardo, con quien compartió etapa en River, el entrenador argentino fue una alternativa para el banco de Barça tras la destitución de Ernesto Valverde. “Estuvo a horas de ser técnico del Barcelona”, reveló Mariano Juan en ESPN.

Los otros técnicos que competirían con Gallardo tienen diferentes situaciones para analizar ante un posible desembarco en Barcelona. Xavi Hernández no tiene una cláusula de salida gratuita de Al Sadd, aunque podría resolverse esa situación. Sin embargo, no cuenta con todo el apoyo de la junta directiva y algunos consideran que primero debe pasar por las filiales del club catalán.

Joan Laporta parece tener determinada la salida de Ronald Koeman

El caso de Martínez, que está al frente de la selección de Bélgica y debe disputar la UEFA Nations League, no se podría resolver antes de dos semanas. Mientras que Pirlo está sin trabajo luego de finalizar su ciclo al frente de la Juventus la temporada pasada.